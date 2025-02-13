Жизнь по Станиславскому. Чем сейчас занимается в США звезда «Кухни» Андрей Бурковский
Звезда «Кухни» и «Даешь молодежь» Андрей Бурковский строит карьеру в Нью-Йорке — предлагает курс по системе Станиславского, играет в театре и демонстрирует фанатам в соцсетях, насколько доволен отъездом из России. Осталось ли у актера что-то общее с родиной и за что его попросили признать иноагентом, выяснил 360.ru.
Где живет Андрей Бурковский
Бурковский уехал в США с женой и двумя детьми после начала спецоперации. Примерно за год до отъезда, писал Shot, он приобрел в Москве четырехкомнатную квартиру рядом со станцией метро «Аэропорт». Элитное жилье семья оформила в ипотеку на 10 лет, но из-за границы выплачивать кредит было невыгодно, поэтому его сдали в аренду.
На днях, по данным Telegram-канала, Бурковский от недвижимости избавился. Квартиру площадью порядка 130 квадратных метров он продал примерно за 80 миллионов рублей (порядка 820 тысяч долларов).
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Обосновался артист в Нью-Йорке, причем практически сразу после переезда стал писать в Instagram* исключительно на английском, а изредка возникавшие слухи о планах вернуться на родину публично высмеивал.
Однако от съемок в российских проектах Бурковский отказываться не спешит и до сих пор приезжает, если гонорар его устраивает.
Чем Андрей Бурковский занимается в США
В соцсетях артист признавался, что коренным образом изменил свою жизнь. Он старается выступать в местных театрах и стал рекламировать актерский курс от студии Seagull («Чайка») с лаконичным и говорящим названием — «Станиславский».
Интересно
В программу для взрослых входит 16 занятий, а обойдется она в пересчете на рубли примерно в 195 тысяч.
Актерскому мастерству Бурковский обещает научить и детей, обещая подготовить будущих звезд к прослушиваниям любого рода, программе драматического искусства в старшей школе и университете, рассказать о движениях и технике речи и придать уверенности в своих силах.
Цена на такие курсы разная и зависит от длительности, возраста и направленности.
В личном аккаунте он периодически публикует кадры с курсов и театральных работ. В конце января Бурковский сыграл в спектакле «Наш класс» в Бруклинской музыкальной академии. Постановка была на английском языке.
За что Бурковского попросили признать иноагентом
Заграничная деятельность Бурковского не понравилась правозащитному центру «Сорок сороков». Его директор Георгий Солдатов рассказал «Абзацу», что направил в российский Минюст обращение с просьбой проверить актера на иностранное влияние.
«Бурковский, постоянно проживающий в США, продает курсы по „системе Станиславского“. Занятия для приобретших курс проходят в Нью-Йорке. Помимо того, актер продолжает выступать в местных театрах», — заметил он.
Солдатов напомнил, что артист сыграл в спектакле режиссера Александра Молочникова, а тот после начала спецоперации обратился к украинцам в соцсетях с просьбой о прощении.
Бурковский, как оказалось, также успел разозлить судебных приставов. По данным aif.ru, с уехавшего в США актера хотят взыскать задолженность аж в 5120 рублей.
Из-за долга, который он так и не выплатил, ФССП в конце января даже завела исполнительное производство. Его оформили как раз в районе Аэропорт, где раньше жил Бурковский.
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