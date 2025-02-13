Сегодня 00:21 Жизнь по Станиславскому. Чем сейчас занимается в США звезда «Кухни» Андрей Бурковский 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova Знаменитости

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Звезда «Кухни» и «Даешь молодежь» Андрей Бурковский строит карьеру в Нью-Йорке — предлагает курс по системе Станиславского, играет в театре и демонстрирует фанатам в соцсетях, насколько доволен отъездом из России. Осталось ли у актера что-то общее с родиной и за что его попросили признать иноагентом, выяснил 360.ru.

Где живет Андрей Бурковский Бурковский уехал в США с женой и двумя детьми после начала спецоперации. Примерно за год до отъезда, писал Shot, он приобрел в Москве четырехкомнатную квартиру рядом со станцией метро «Аэропорт». Элитное жилье семья оформила в ипотеку на 10 лет, но из-за границы выплачивать кредит было невыгодно, поэтому его сдали в аренду. На днях, по данным Telegram-канала, Бурковский от недвижимости избавился. Квартиру площадью порядка 130 квадратных метров он продал примерно за 80 миллионов рублей (порядка 820 тысяч долларов).

Интересно Андрей Бурковский снимался в фильмах «Доктор Лиза», «Квнщики», сериалах «Кухня», «За час до рассвета», «Медиатор» и других проектах, играл в МХТ имени Чехова в Москве. Андрей Бурковский снимался в фильмах «Доктор Лиза», «Квнщики», сериалах «Кухня», «За час до рассвета», «Медиатор» и других проектах, играл в МХТ имени Чехова в Москве.

Обосновался артист в Нью-Йорке, причем практически сразу после переезда стал писать в Instagram* исключительно на английском, а изредка возникавшие слухи о планах вернуться на родину публично высмеивал.

Однако от съемок в российских проектах Бурковский отказываться не спешит и до сих пор приезжает, если гонорар его устраивает.

Фото: скриншот / seagullnyc.com

Чем Андрей Бурковский занимается в США В соцсетях артист признавался, что коренным образом изменил свою жизнь. Он старается выступать в местных театрах и стал рекламировать актерский курс от студии Seagull («Чайка») с лаконичным и говорящим названием — «Станиславский».

Интересно Среди продюсеров и сооснователей студии — сам Бурковский, его супруга и также покинувшая Россию журналистка и ведущая Софья Капкова. Среди продюсеров и сооснователей студии — сам Бурковский, его супруга и также покинувшая Россию журналистка и ведущая Софья Капкова.

В программу для взрослых входит 16 занятий, а обойдется она в пересчете на рубли примерно в 195 тысяч.

Фото: скриншот / seagullnyc.com

Актерскому мастерству Бурковский обещает научить и детей, обещая подготовить будущих звезд к прослушиваниям любого рода, программе драматического искусства в старшей школе и университете, рассказать о движениях и технике речи и придать уверенности в своих силах. Цена на такие курсы разная и зависит от длительности, возраста и направленности.

В личном аккаунте он периодически публикует кадры с курсов и театральных работ. В конце января Бурковский сыграл в спектакле «Наш класс» в Бруклинской музыкальной академии. Постановка была на английском языке.

Фото: @aburkovskiy / Instagram*

За что Бурковского попросили признать иноагентом Заграничная деятельность Бурковского не понравилась правозащитному центру «Сорок сороков». Его директор Георгий Солдатов рассказал «Абзацу», что направил в российский Минюст обращение с просьбой проверить актера на иностранное влияние. «Бурковский, постоянно проживающий в США, продает курсы по „системе Станиславского“. Занятия для приобретших курс проходят в Нью-Йорке. Помимо того, актер продолжает выступать в местных театрах», — заметил он. Солдатов напомнил, что артист сыграл в спектакле режиссера Александра Молочникова, а тот после начала спецоперации обратился к украинцам в соцсетях с просьбой о прощении. Бурковский, как оказалось, также успел разозлить судебных приставов. По данным aif.ru, с уехавшего в США актера хотят взыскать задолженность аж в 5120 рублей. Из-за долга, который он так и не выплатил, ФССП в конце января даже завела исполнительное производство. Его оформили как раз в районе Аэропорт, где раньше жил Бурковский.

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