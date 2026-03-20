Сегодня 06:12 Неизвестная жизнь Ольги Дроздовой. Куда пропала и как живет сегодня звезда «Бандитского Петербурга»

Роковая красавица из «Бандитского Петербурга», обольстительная Шарлотта из «Королевы Марго», женщина, которой в 90-е грезила вся страна, — Ольга Дроздова исчезла со сцены так же внезапно, как когда-то на ней зажглась. Ни прощальных бенефисов, ни громких интервью — просто ушла в тень, оставив зрителей гадать: что сломало ту, которую называли эталоном красоты? Оказалось, дело не в кино и не в театре.

Капитанская дочка с цыганскими корнями Ольга Дроздова родилась 1 апреля 1965 года в приморском городе Находка. Ее отец вел свой род из обедневших дворян, а мать происходила из зажиточной цыганской семьи. Соединение дворянской крови и цыганской страсти дало удивительный сплав, прочность которого судьба начала проверять слишком рано. В 15 лет Ольга потеряла отца — он умер прямо на улице от сердечного приступа. Семья осталась без кормильца, и девочке пришлось забыть о беззаботном детстве. Она устроилась работать, мыла полы и подстригала кусты, а одноклассницы за спиной называли ее «нищенкой». Ольга не сломалась, не озлобилась, а просто делала свое дело — и параллельно училась. Да так, что окончила школу с золотой медалью. Сначала она поступила во Владивостокский институт искусств, но через год поняла: этого мало. Она забрала документы и одна, без поддержки, улетела в Свердловск.

В Свердловский театральный институт ее приняли с первой попытки, а на третьем курсе она уже снималась в кино. Но амбиции вели дальше, и она покорила «Щепку», а в 1989 году, получив диплом, обосновалась в Москве окончательно, войдя в труппу «Современника». Москва и разочарования В том же году она вышла замуж за актера Александра Боровикова. Этот брак продлился около двух лет и оставил после себя лишь боль и разочарование. Сама Дроздова позже объясняла причину развода предельно коротко: «Не смогла жить с человеком, который пил». По словам актрисы, она ушла от мужа буквально с узелком — завязанными в одеяло пожитками, потому что ей ничего не дали забрать с собой. Галина Волчек, узнав о бедственном положении актрисы, через несколько дней прислала ей не только необходимые вещи, но и красивую посуду и цветной телевизор. Прогулка с Певцовым После развода она встречалась с режиссером Сташем из Швейцарии, они строили планы на свадьбу, и все шло к тому, что Ольга навсегда покинет Россию. Но вмешался случай, который перечеркнул все планы на благополучную эмиграцию. В 1991 году на съемках фильма «Прогулка по эшафоту» она встретила Дмитрия Певцова — актера, который тогда жил с женщиной.

Съемки выдались непростыми: по сценарию им предстояло играть страстных влюбленных, но Дроздова поначалу воспринимала партнера лишь как друга. Однако постепенно что-то неуловимо менялось — Ольга вдруг поймала себя на мысли, что после окончания рабочего дня ей не хватает этого человека. Она тогда еще сопротивлялась чувству, ведь ее ждала обеспеченная жизнь в Швейцарии. Но сердце взяло верх: Ольга разорвала отношения с женихом и осталась в Москве. Долгожданный наследник В 1994 году Дроздова и Певцов поженились, но счастье оказалось неполным без детей. Ольга не могла забеременеть 15 долгих лет, хотя врачи уверяли, что оба абсолютно здоровы.

Сама артистка видела причину этой аномалии в том, что в студенческие годы, еще до встречи с Певцовым, она сделала аборт. Вместе с мужем они думали об усыновлении, перебирали варианты, но что-то останавливало. А в 2007 году, когда актрисе исполнилось 42 года, на свет наконец появился Елисей. Но идиллия длилась недолго, счастье материнства омрачила трагедия, которая едва не разрушила Певцова. Миссия спасительницы По настоянию Ольги Певцов восстановил отношения со своим старшим сыном Даниилом, которого долгое время почти не видел. А вскоре и актриса подружилась с пасынком — он стал приходить в гости, они много общались, и молодой человек даже снялся с отцом в трех фильмах. В 2012 году Даниил с друзьями отмечал встречу одноклассников в квартире на Первой Брестской. Ночью компания вышла на балкон третьего этажа, кто-то курил, кто-то просто разговаривал — и вдруг молодой человек перекувырнулся через ограждение.

Врачи боролись за жизнь Даниила почти девять дней и сделали две операции, но 3 сентября он скончался в реанимации, так и не приходя в сознание. Для Дмитрия мир рухнул. Он потерял сына, с которым только-только успел по-настоящему сблизиться. Ольга увезла мужа из Москвы, из города, где каждый угол напоминал о трагедии, заставила сменить обстановку и дышать другим воздухом. Дроздова взяла на себя ответственность спасти того, кого любила, даже вопреки его собственной воле. И у нее получилось, вместе они сумели пережить смерть Даниила. Три удара подряд В жизни Ольги были три женщины, которых она называла мамами: родная мать Мария Ивановна, свекровь Ноэми Семеновна и Галина Борисовна Волчек. Судьба забрала их одну за другой, почти не оставляя пауз между ударами. В декабре 2019 года ушла Волчек — та, что была «второй мамой» и строгим художественным руководителем. Ольга переживала потерю тяжело, но пока не представляла, что это только начало.

Всего через полгода, в июне 2020-го, не стало свекрови. Ноэми Семеновна Роберт, мать Дмитрия Певцова, ушла тихо и спокойно дома, в кругу семьи, не дожив двадцати дней до 92-летия. Два года семья пыталась прийти в себя. А потом случился новый удар — в 2022 году умерла и родная мать Ольги. Пережив эти утраты в короткий срок, актриса приняла решение, которого никто не ожидал. Она ушла из «Современника», посвятив себя только преподаванию. Уход со сцены и новая жизнь Чтобы пресечь неизбежные слухи и сплетни, Певцов первым объявил об этом. Он назвал три причины: серьезная педагогическая деятельность, режиссура и, главное, проблемы воспитания 13-летнего сына Елисея, у которого начался переходный возраст. Сама Дроздова позже объяснила решение иначе, но не менее искренне.

Пришло время уступать место молодым актрисам. Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр. А там сидят такие бабки, как я, и играют молодых девушек. Ну надо как-то совесть иметь. Ольга Дроздова

За этими словами стояла не усталость от профессии, а глубокая внутренняя переоценка после потерь последних лет. Она действительно сосредоточилась на воспитании сына и на преподавательской работе, хотя Елисей к тому времени уже учился в кадетском училище и бывал дома лишь наездами. Сегодня Ольга Дроздова — декан театрального факультета Института современного искусства. Вместе с мужем они руководят актерской мастерской, а их студенческая студия получила название «Певчие Дрозды». На сцену она больше не рвется и, кажется, нашла в этом покое свое счастье. В новой жизни, которую она выстроила заново после череды утрат, нашлось место не только студентам и взрослеющему сыну. Неожиданно для всех в их доме появился еще один член семьи, о котором стоит рассказать отдельно. Приемная дочь Алена В 2013 году на актерский курс, который супруги набрали в Институте современного искусства, поступила девушка из Екатеринбурга по имени Елена Деркач. Между педагогами и студенткой быстро возникла особая духовная связь, которая вскоре переросла в нечто большее, чем просто отношения учителя и ученицы. Ольга узнала, что Елена ютится в съемной комнате с ужасными бытовыми условиями, и без долгих раздумий предложила ей переехать в их семью. Так в доме Дроздовой и Певцова появился «взрослый ребенок», как они сами его называют.

У Елены есть свои родители, но это не помешало ей стать по-настоящему родным человеком для звездной четы. Институт Алена закончила с красным дипломом. В 2023 году Алена вышла замуж за своего коллегу Алексея Тутубалина. Дмитрий Певцов поделился новостью в соцсетях, заявив, что «Алена Дроздова сочеталась законным браком». В день свадьбы девушка взяла фамилию своей наставницы, сделав это в знак духовного единения. Теперь она строит карьеру в театре, выходит в свет вместе с Дмитрием, Ольгой и Елисеем.