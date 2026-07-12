Сегодня 04:00 Каждая ее песня становилась исповедью. Жизнь и судьба великой Валентины Толкуновой Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Песни

Женщины

Россия

Рак

Брак

Телевидение

Артисты

Ее называли «голосом эпохи», хотя сама она говорила, что просто пела о том, что болит у каждой женщины. Валентина Толкунова — девочка из железнодорожного барака, ставшая народной артисткой и любимицей миллионов. Двенадцатого июля ей исполнилось бы 80 лет. Как она прожила свою короткую, но такую яркую жизнь и почему за сценической улыбкой скрывались боль и одиночество?

Девочка из железнодорожного барака Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире, в семье железнодорожников. Когда девочке исполнился год, отца демобилизовали, и семья перебралась в Москву. Жили в Ховрине — сначала в бараке, потом в доме железнодорожников у самой станции. Послевоенная жизнь диктовала строгую экономию, игрушек у детей почти не было. Но как только в доме появились деньги, мать купила проигрыватель и пластинки — с Утесовым, Шульженко, Руслановой. Вся семья часто пела вместе — бабушка, мама с гитарой, дети.

Фото: РИА «Новости»

В 10 лет девочку приняли в ансамбль Центрального дома детей железнодорожников — из ее школы отобрали всего семерых. Руководил коллективом знаменитый дирижер Семен Дунаевский. Уже через два месяца Валя пела в старшей группе, а вскоре стала солисткой. Хор выступал на главных сценах страны, открывал Кремлевский Дворец съездов. После школы она поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского института культуры. Позже заочно окончила училище имени Гнесиных и получила красный диплом. Джазовое вступление В 1966 году композитор Юрий Саульский создал вокально-инструментальный оркестр «ВИО-66» и пригласил студентов на прослушивание. Толкунова, которой тогда было 19 лет, пришла одной из первых и технично исполнила сложный вокализ. Саульский сразу оценил ее музыкальность, и певица стала главной солисткой коллектива. Сама она считала этот период прекрасной подготовкой.

Когда ты поешь в ансамбле, то это очень большая школа научиться находить гармонию и в оркестре. Валентина Толкунова певица

Между Валентиной и Саульским вспыхнул роман, и девушка вышла замуж за руководителя оркестра, веря, что этот брак продлится всю жизнь. Но всего через пять лет Саульский увлекся актрисой Валентиной Аслановой. Толкунова не устраивала скандалов — собрала вещи и уехала на дачу. «Мы с Юрой расстались как интеллигентные люди, без дележа имущества, без скандалов», — вспоминала она. Они продолжали дружить, и Толкунова даже поддерживала хорошие отношения с его последующими женами. Рождение звезды После распада оркестра в 1970 году Толкунова осталась без работы. Она звонила композиторам, просила дать ей песни. Первым откликнулся Владимир Шаинский — отдал песню «Ах, Наташа», которая несколько лет лежала у него в столе. В 1972 году на юбилейном вечере поэта Льва Ошанина в Колонном зале Дома Союзов Толкунова исполнила ее. Перед выходом на сцену она вплела в волосы жемчужную нить — с тех пор жемчуг стал ее неизменным украшением. В тот вечер на одной сцене с Толкуновой вышли Муслим Магомаев, Людмила Зыкина и ее кумир Клавдия Шульженко.

Фото: РИА «Новости»

Публика дважды вызывала ее на бис, а концерт транслировали по телевидению. После этого выступления композиторы потянулись к ней один за другим. В том же году Павел Аедоницкий написал «Серебряные свадьбы», и Толкунова, исполнив ее, сорвала овацию. А в 1973 году Владимир Мигуля написал песню «Поговори со мною, мама». Она прозвучала по Всесоюзному радио 8 марта в исполнении артистки — на радиостанцию пришли мешки писем, с этого момента Толкунова стала звездой. Замужем на расстоянии В 1974 году в мексиканском посольстве Толкунова встретила Юрия Папорова — переводчика, журналиста-международника. И уже через два месяца они поженились. А в 1977 году родился их единственный сын Николай. Но когда мальчику не исполнилось еще и года, Папорова отправили в командировку в Мексику на долгих 20 лет.

Фото: РИА «Новости»

Папоров предлагал жене уехать с ним, но Толкунова отказалась — не могла оставить престарелую маму и сцену. С мужем она виделась редко, и их отношения превратились в дружеские. Валентина никогда не упрекала мужа и сохраняла брак до самого конца. Так за певицей закрепилось прозвище «соломенная вдова». Позже брат артистки Сергей раскрыл тайну, рассказав, что Папоров был разведчиком. Юрий пережил супругу всего на полтора месяца. Тайны любви В начале 1980-х в жизни Толкуновой появился Владимир Баранов — физик-ядерщик, академик Курчатовского института. Они оба состояли в браке: Баранов был женат, Толкунова формально оставалась замужем за Папоровым. Их роман длился почти 20 лет, но оставался строжайшей тайной. Баранов помогал певице решать бытовые проблемы, а своим коллегам в институте представлял ее как «хорошую знакомую». Говорят, что песню «Я не могу иначе» Толкунова пела именно о Баранове. Пахмутова и Добронравов сочинили ее специально для певицы, но год композиция пролежала без дела. Шлягер взяли «Песняры» и выпустили на пластинке. Толкунова, принципиально не певшая песен, которые исполнил уже кто-то другой, отвоевала композицию и исполнила ее по-своему в эфире «Голубого огонька».

Фото: РИА «Новости»

Критики окрестили песню «гимном женственности». Слушательницы не раз признавались певице: эти строки спасали их в самых трудных ситуациях. В 2005 году Баранов скончался от рака — последствия облучения при ликвидации чернобыльской катастрофы, в которой он участвовал. Валентина ухаживала за ним до последних дней, но на похороны она не пришла — чтобы не причинять боли его семье. Последняя гастроль В 1992 году врачи диагностировали у Толкуновой рак молочной железы. Она перенесла операцию, химиотерапию — и болезнь отступила, но в 2006 году вернулась уже с метастазами в головном мозге. Певица не афишировала недуг, выходила на сцену, улыбалась, пела — и никто не догадывался, каких усилий ей это стоило. Врачи предлагали ей лечение за границей, но сумма оказалась неподъемной, и Толкунова отказалась и продолжала гастролировать. В феврале 2010 года во время концерта в Могилеве певица пошатнулась и начала падать, но брат Сергей, находившийся за кулисами, подхватил ее. Певицу срочно госпитализировали, а затем перевезли в Боткинскую больницу.

Фото: РИА «Новости»