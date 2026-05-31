Блеск славы и тяжелая болезнь: жизнь и роли Вячеслава Невинного

Ровно 17 лет назад, 31 мая 2009 года, не стало легендарного актера советского кино Вячеслава Невинного. Он запомнился зрителям харизмой и громкими ролями в известных картинах. Творческий путь и личная жизнь артиста — в материале 360.ru.

Биография Вячеслава Невинного Вячеслав Невинный родился 30 ноября 1934 года в Туле. Еще в школьные годы он увлекся театром: занимался в драматическом кружке при Дворце пионеров и школьников. Ярким эпизодом юности стала роль Чичикова в сценках из «Мертвых душ», поставленных к столетию со дня смерти Гоголя. После окончания школы в 1954-м Невинный попытался поступить во ВГИК, но не прошел по конкурсу. Тогда он начал актерскую карьеру в Тульском театре юного зрителя, где играл во вспомогательном составе, а также исполнил отдельные роли — например, молодого рабочего Кузьмы в пьесе «Они были первыми» и палача в инсценировке «Трех мушкетеров». В 1955 году Вячеслав поступил в Школу‑студию МХАТ (на курс Виктора Станицына), а в 1959‑м стал актером МХАТа, которому посвятил многие годы.

Карьера Вячеслава Невинного Кинодебют Невинного состоялся в 1957 году. Среди знаковых работ: роль автослесаря в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»;

Фарлаф в сказке «Руслан и Людмила»;

продавец пива и исполнитель песни «Губит людей не пиво» в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!»;

Юсси Ватанен в советско‑финском фильме «За спичками»;

Карпухин в «Гараже» Эльдара Рязанова;

Себейкин в телефильме «Старый Новый год»;

Весельчак У в телесериале «Гостья из будущего» — одна из самых узнаваемых ролей, принесшая актеру широкую популярность. Помимо кино, Невинный много работал в театре. На его счету такие спектакли, как «Ревизор», «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Утиная охота». Он озвучивал мультфильмы и аудиопостановки, например, Емелю‑Дурака в грампластинке «По щучьему веленью», участвовал в детской передаче «КОАПП».

Награды и звания: Заслуженный артист РСФСР;

Народный артист СССР и РСФСР;

Орден Дружбы народов;

Орден «За заслуги перед Отечеством» 3‑й степени;

Орден «За заслуги перед Отечеством» 4‑й степени.

Личная жизнь Жена — Нина Ивановна Гуляева, актриса, народная артистка РСФСР. Они прожили вместе более 40 лет. В 1965 у пары родился сын — Вячеслав. Он пошел по стопам родителей и стал актером МХТ имени Чехова, заслуженным артистом России. У актера две внучки: Иветта — журналист, креативный директор «Творческого дома Невинных», и Василиса — актриса, выпускница Института театрального искусства имени Кобзона, а также правнучка Мирослава.

Последние годы и смерть В 2005 году из‑за осложнений сахарного диабета Вячеславу Невинному ампутировали стопу левой ноги, в 2006‑м — вторую ногу. Незадолго до кончины он принял православное крещение. Актер скончался 31 мая 2009 года в Москве на 75‑м году жизни. Похоронен на шестом участке Троекуровского кладбища. Церемония прощания прошла 3 июня 2009 года на сцене МХТ имени Чехова. В 2012 году на могиле открыли памятник, созданный народным художником России Андреем Балашовым.

Цитаты Вячеслава Невинного «Я убежден: научить артиста играть нельзя. А научиться можно. Но только если у человека в организме есть витамин „Т“, иначе талант»; «Роль делают два человека: режиссер и артист. И чем они ближе, тем результат сильнее»; «Для детей надо писать так же хорошо, как и для взрослых, только лучше. А играть? Для меня детская реакция всегда чище и простодушнее. Если детям нравится, я спокоен, значит, роль удалась»; «Я — разный. Вообще-то дома меня не любят. Потому что с посторонними я более общителен, приятен, податлив. А близкие предъявляют претензии, что я мрачен, невесел, раздражителен, и это с возрастом все заметнее: устаю-то чаще»; «Я понимаю, что выгляжу не Гамлетом»; «Меня называли в театре „международный артист“, потому что я был между народными артистами».