Сегодня 05:06 Ее запомнили Лизой Бричкиной. Жизнь Елены Драпеко из «А зори здесь тихие» — как она попала в политику и шокировала всех 0 0 0 Фото: Елена Драпеко в фильме «А зори здесь тихие» / кадр из фильма «А зори здесь тихие» Знаменитости

Режиссер

Депутаты

Россия

Актеры

Артисты

Харизматичная артистка Елена Драпеко вошла в историю благодаря роли в фильме «А зори здесь тихие». Она сыграла рядовую Лизу Бричкину и моментально прославилась на весь Союз. Казалось, что путь молодой актрисы определен, но Драпеко внезапно выбрала совсем другую жизнь — где успела подраться с Брынцаловым, громко высказаться об СВО и занять далеко не последнее место в Государственной думе.

От украинских крестьян на Урал. Биография Елены Драпеко Знаменитая артистка ведет свой род от украинских крестьян по отцовской линии. Со стороны матери ее предками были староверы, еще в петровское время перебравшиеся на Урал. Семья Драпеко часто переезжала. Детские годы актрисы прошли в занятиях театром, скрипкой и балетом. О кино она мечтала с детства, поэтому сразу после школы отправилась в институт культуры. Вскоре талантливую артистку заметили в «Ленфильме». Здесь ее звезда взлетела сразу же. «А зори здесь тихие». Почему выбрали Драпеко? На «Ленфильме» искали актрису на одну из главных ролей в военной драме. Станислав Ростоцкий перебирал десятки фотографий, и на одной из них увидел девушку с прямым, решительным взглядом. Драпеко вызвали на пробы, но при первой встрече режиссер был разочарован — блондинка с короткой стрижкой выглядела слишком по-городскому. Ростоцкий хотел крестьянку, натуральную и с веснушками. На помощь пришла его жена — художница по гриму. Она сделала ей образ: густые веснушки, тусклый платок, минимум косметики.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

Драпеко вошла в роль, как будто родилась для нее. Говорила с оканьем, двигалась по-бабьи осторожно, смотрела глазами девушки, которая с детства таскала воду из колодца. «А зори здесь тихие» вышел весной 1972 года. Драпеко сыграла Лизу Бричкину, так ее и запомнил весь Советский Союз. Съемки дались актрисе тяжело, только на финальную сцену ушло 12 дублей. Драпеко приходилось нырять в ледяное болото. Режиссер требовал достоверности — актрису нужно было растирать спиртом после каждого нового «заплыва». Еще более неоднозначной вышла сцена в бане. Ростоцкий загнал в нее пятерых артисток, Драпеко в том числе. Те потребовали, чтобы на площадке никого больше не оставалось, кроме оператора и самого режиссера. В кадре девушки прикрывались как могли. И все же, цензура сцену в прокат не пустила — ее добавили только в кинотеатрах взрослым зрителям. Лучшие фильмы Елены Драпеко После успеха «А зори здесь тихие» телефоны на «Ленфильме» звенели без остановки. Режиссеры один за другим предлагали ей роли, сценаристы переписывали диалоги под ее интонации. Актриса смогла выбирать, и делала это с умом. В «Вечном зове», культовом символе целой эпохи, она сыграла Веру Инютину — с таким внутренним напряжением, что сцены с ее участием вызывали мурашки. В фильме «Одиноким предоставляется общежитие» Драпеко появилась совсем в другом амплуа — героини, попавшей в ловушку лжи и отчаяния. В кадре с ней работал Фрунзик Мкртчян, и, по словам съемочной группы, между ними возникла настоящая творческая химия. Позже были и другие работы. «Полынь — трава горькая», «Женщины шутят всерьез», «Где находится нофелет» — ни одной проходной роли в фильмографии.

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look / www.globallookpress.com

Ворюги накрывали ей на стол Конец восьмидесятых. В стране — перестройка, на экранах — затишье. Кинопроекты замерли, а в рекламу Елена Драпеко идти не хотела. Ее тянуло туда, где решаются вещи по-настоящему, — в политику. Сначала это была общественная работа — в гильдии актеров кино, в Комитете по культуре при администрации Петербурга. Актриса помогала другим бедствующим в те годы артистам, пользовалась своими знакомствами в «Диетторге». Однажды стол артистам накрыл некий «спонсор». Он в подпитии говорил Драпеко, что ворует.

«Лена, я ворюга. Лена, я ворюга». И ему было так стыдно, что он ворюга. Я говорила: «Бог тебя простит, если ты сейчас накроешь мне банкет для звезд». Елена Драпеко

Гости на банкет пришли голодные, как вспоминала Драпеко, смели все за пять минут. «Я его пинаю в бок, говорю: „Накрывай по второму разу“. И он еще раз накрывает то же самое на стол. Все были такие голодные», — рассказывала артистка. В 1999 году Драпеко отправилась на выборы в Госдуму, избиралась она от КПРФ. Позднее актриса перешла в «Справедливую Россию». Драка Драпеко с Брынцаловым Политическая известность приходит не всегда благодаря законам. Иногда ее приносит скандал. Так случилось и с Еленой Драпеко, которую решил внезапно приструнить король химикатов, миллиардер и депутат Владимир Брынцалов. Брынцалов отстаивал право одного человека иметь огромные наделы земли, партия Драпеко выступала против. Обстановка резко накалилась.

Мы кричали друг на друга, Брынцалов стал на меня наступать, между нами встал депутат Георгий Иванович Тихонов. На следующий день все журналисты стали спрашивать, кто эта блондинка, которая чуть не подралась с Брынцаловым. Я стала знаменитой. Елена Драпеко

Позднее артистка рассказывала, что верит, что ее приход в политику «был предначертан», поскольку родилась она «в один день с комсомолом».

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Вышла замуж на спор Студенткой Елена Драпеко поспорила с приятелем, сможет ли тот записаться на роспись в ЗАГС в не приемный день. Тот расстарался и в результате будущая звезда отправилась под венец. Брак продлился всего три дня. Олега Белова Елена и в самом деле полюбила, даром что актер был старше ее на 15 лет. Опытный, харизматичный, уважаемый в цехе — пара провела вместе больше 13 лет, у Драпеко появилась дочь. Отношения разрушил Владимир Ленин, как позднее уверял Белов. Актер рассказывал, что Елена постоянно читала все 55 томов его сочинений. Третий брак с бизнесменом Юрием Третьяковым тоже не выдержал принципиальности Драпеко. Третьяков занимал важный пост во властных структурах, а Драпеко открыто выступила против Бориса Ельцина после расстрела Белого дома. Актриса сама подала на развод.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Что сказала Елена Драпеко об СВО С началом специальной военной операции на Украине Драпеко заняла жесткую позицию. Она не делала вид, что «еще не разобралась», а сразу выступила с поддержкой российских властей. Драпеко неоднократно высказывалась и по поводу покинувших Россию артистов. Идею их возвращения она восприняла крайне негативно.

Если человек сбежал с началом СВО, значит, он против России. Я в отношении всех, кто против России, занимаю однозначную позицию: эти люди должны сидеть либо в тюрьме, вернувшись в РФ, либо не нужно их сюда вообще пускать. Елена Драпеко

В 2022 году Елена Драпеко допускала, что действующая сейчас на Украине власть капитулирует, а неонацисты уедут из этой страны. Останутся лишь «люди доброй воли», с которыми, как верит депутат, Россия сможет найти общий язык. «Впереди у нас долгая и трудная дорога, но я очень верю в Россию», — объясняла свою позицию Драпеко Почему Драпеко оскорбила многодетную мать В 2024 году Андрей Малахов позвал на передачу сына многодетной женщины, которая оставила его еще в детстве. Тот вырос в детдоме, и шоумен придумал устроить встречу семьи прямо в студии. Пришла на эфир и Лера Кудрявцева. В эмоциональном порыве она плеснула водой в лицо нерадивой матери, ситуацию начали комментировать в социальных сетях. Не осталась в стороне и Драпеко. Актриса в целом поддержала поступок Кудрявцевой, а несчастную многодетную мать, которая вряд ли бросила сына от хорошей жизни, назвала сволочью.