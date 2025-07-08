Сегодня 04:59 Фрезеровщик, актер, гонщик и депутат. Тайная жизнь Дмитрия Певцова за кулисами славы 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Он мог бы стать работягой на заводе, но случай привел его на сцену. Он очаровывал зрителей свое актерской игрой, выигрывал автогонки, пел Высоцкого и шел в политику с той же страстью, с какой играл Гамлета. Его жизнь — как спектакль, где каждый акт неожиданнее предыдущего: от фрезеровщика до звезды «Ленкома», от гоночного трека до трибуны Госдумы. Как Дмитрию Певцову удается совмещать столько ролей, что он говорил об СВО и за что Евросоюз и США не на шутку обозлились на него — в материале 360.ru.

От станка до сцены: невероятный старт Дмитрий Певцов появился на свет 8 июля 1963 года в Москве, в семье, где спорт был не просто увлечением, а образом жизни. Его отец, Анатолий Певцов, был заслуженным тренером СССР, а мать работала спортивным врачом, так что с детства мальчика окружали дисциплина и физическая активность. После школы Дмитрий какое-то время работал фрезеровщиком, а его путь в актерскую профессию начался почти случайно. В 1980 году друг уговорил его составить компанию на вступительных экзаменах в ГИТИС. По иронии судьбы друг провалился, а Певцов, не имевший специальной подготовки, был принят благодаря своей харизме и уверенности.

Фото: РИА «Новости»

Уже в 1984 году молодой актер дебютировал на легендарной сцене Театра на Таганке, где сыграл Ваську Пепла в спектакле «На дне». Эта роль стала его первым серьезным испытанием и одновременно пропуском в мир большого театра. Особое место в его карьере заняла роль в легендарном спектакле «Юнона и Авось», куда он пришел после трагической аварии Николая Караченцова. Взять на себя такую ответственность было непросто, но Певцов справился блестяще, сохранив уважение к первоисточнику. Не менее ярко сложилась и его кинокарьера. Зрители запомнили его в культовых ролях — от жесткого оперативника в фильме «По прозвищу Зверь» до аристократичного игрока в «Турецком гамбите». Не только актер, но и рокер Еще одна грань личности Дмитрия Певцова плотно связана с музыкой, которой он профессионально занимается с 1990-х годов. Его первым крупным проектом стало участие в рок-опере Павла Смеяна «Слово и дело» (1999), там он раскрылся как вокалист с уникальным тембром. В 2004 году артист выпустил сольный альбом «Лунная дорога», созданный в сотрудничестве с композитором Николаем Парфенюком. В 2009 году дуэт Певцова с певицей Зарой в шоу «Две звезды» занял второе место, покорив зрителей проникновенным исполнением.

Фото: РИА «Новости»

Особое место в репертуаре Певцова занимает творчество Владимира Высоцкого. С 2010-х годов артист выступает с концертной программой в сопровождении группы «Певцовъ-оркестр». Их репертуар включает как песни Высоцкого, так и авторские композиции в жанре театрализованной авторской песни с элементами рока. Скорость вместо антракта Когда-то Дмитрий Певцов всерьез увлекался профессиональными автогонками. В 2003 году он даже одержал победу на этапе Кубка Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге, доказав, что актер может быть и талантливым гонщиком. Однако с годами участвовать в соревнованиях он стал реже — плотный график съемок и театральных выступлений оставлял мало времени для треков.

Фото: РИА «Новости»

Но любовь к скорости и экстриму никуда не делась. Певцов по-прежнему участвует в любительских спортивных мероприятиях — например, в 2024 году его можно было увидеть на старте «Гонки звезд» по биатлону. Спорт для актера — это не просто хобби, а часть жизненной философии. Его юношеские увлечения карате и дзюдо закалили характер, а горные лыжи научили чувствовать скорость. Политика как новая сцена Певцов давно перестал быть просто актером — его гражданская позиция нашла выражение в законотворческой работе. В 2021 году он стал депутатом Госдумы от фракции «Новые люди», сосредоточившись на защите традиционных ценностей и патриотическом воспитании.

Фото: РИА «Новости»

Один из ключевых законопроектов, который он поддержал, касался ограничения финансирования кинопроектов, «противоречащих российским духовно-нравственным ценностям». Певцов выступал за отказ в выдаче прокатных удостоверений фильмам, которые, по его мнению, дискредитируют семью, патриотизм и историческую память. Кроме того, он высказывался о необходимости дополнительных изменений Конституции для укрепления традиционных ценностей. В частности, по его мнению, в основном законе страны сформулированы ценности западных стран.

Это, конечно, вторая статья Конституции, где человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Это, мне кажется, абсолютно неправильно. Это чуждая нам фраза, внесенная в основной закон. Это не наши, а западные ценности. Наши предки сотни лет умирали не за свои права и свободы. Они умирали за веру, за царя, за государя, за Отечество. И специальная военная операция показывает, действительно, что такое является высшей ценностью для тех, кто сейчас с оружием в руках защищает нашу страну. Дмитрий Певцов

В июне 2025 года Певцов выступил за жесткую цензуру в кино и мультипликации, заявив, что «госзаказ и фильтрация контента» необходимы для продвижения «правильных» смыслов.

Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жесткая цензура на все. На все, что касается массового просмотра. Еще Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях. Дмитрий Певцов

Параллельно с законотворческой деятельностью Певцов занимается благотворительностью, поддерживая семьи мобилизованных и раненых бойцов СВО. Его концерты в госпиталях и участие в патриотических акциях стали частью его общественной миссии. В 2022 году принципиальная позиция Певцова привела к включению его в санкционные списки ЕС и США. А в 2025 году украинский суд заочно осудил актера за поддержку спецоперации. Его слова «Одесса должна быть нашей» стали своеобразным символом его гражданской позиции.

Фото: РИА «Новости»

Семья как главная роль Одной из главных сторон жизни актера всегда была семья. Его брак с Ольгой Дроздовой, длящийся уже три десятилетия, стал примером редкой в актерской среде преданности — они познакомились на съемках «Прогулки по эшафоту» в 1992 году и с тех пор идут по жизни вместе, поддерживая друг друга в творчестве и испытаниях.

Фото: Дмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой / РИА «Новости»

Самой светлой страницей их союза стало рождение сына Елисея в 2007 году. Но судьба приготовила Певцову страшное испытание — гибель старшего сына Даниила от первого брака в 2012 году. В тот момент семья и вера стали для актера спасительным якорем.

Дмитрий Певцов в первую очередь — муж своей жены, православный россиянин. Это самое главное. А потом уже все остальное, профессии и виды общения в рамках или вне рамок этой профессии с людьми. Дмитрий Певцов

Пройдя через боль утраты, он по-новому осознал ценность семейных уз. Сегодня их с Дроздовой дом — это место, где переплетаются творческие дискуссии, воспитание сына и глубокие духовные беседы. Человек, который играет жизнь «Певцов много, а Певцов — один», — как-то пошутил актер. При этом сам подтверждает, что подлинный талант не умещается в одно амплуа. За его плечами — три десятилетия на сцене, гоночные победы, музыкальные эксперименты и общественная деятельность, но главное умение — это оставаться человеком в любых обстоятельствах.