Был тенью Кремля, но закончил на чужбине. Роскошная жизнь и страшная смерть Березовского

Он строил финансовые пирамиды раньше Мавроди, а политиков называл «наемными рабочими предпринимателей». Он был тенью за президентским креслом и «крестным отцом» могущественных олигархов в 1990-е. Борис Березовский стал живым символом эпохи, где состояния и безграничное влияние вырастали из серых схем и смелых ставок. Однако свой финал встретил в полном одиночестве за тысячи километров от родины.

Самый дорогой развод в Британии Всего 45 секунд потребовалось лондонскому суду в 2010 году, чтобы формально расторгнуть 18-летний брак Березовского с Галиной Бешаровой. Однако на урегулирование финансовых последствий этого жеста ушел целый год, который выставил напоказ не только богатство, но и глубокие личные противоречия опального олигарха. Галина Бешарова, с которой к моменту развода Березовский прожил раздельно более 15 лет, изначально претендовала на четверть его состояния, оценивавшегося примерно в миллиард фунтов стерлингов (около 47 миллиардов рублей по курсу того времени). В итоге Высокий суд Лондона в июле 2011 года утвердил соглашение, которое стало рекордным в британской истории — по данным авторитетных изданий, бывшая супруга экс-олигарха получила от 100 до 220 миллионов фунтов (от пяти до 10 миллиардов рублей).

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Эта сумма была особенно значительна на фоне стремительного финансового упадка Березовского. Он подписал это гигантское соглашение, уже проиграв ключевой суд Роману Абрамовичу и находясь на грани разорения. Так, отчасти личная драма наглядно показала, как капиталы, сколоченные в бурные 1990-е, теперь методично растворялись в строгих процедурах правосудия. Чтобы понять, откуда взялись эти сотни миллионов, нужно вернуться в начало пути, когда будущий олигарх был талантливым, но малоизвестным ученым, искавшим свои первые возможности в эпоху перемен. Олигарх от науки Борис Березовский родился 23 января 1946 года в Москве в семье инженера и лаборанта. После школы в 1967 году он окончил факультет электроники Московского лесотехнического института, а в 1973-м — механико-математический факультет МГУ. Путь ученого казался тогда ему привлекательным: защита кандидатской, докторская диссертация в 1983 году, заведование лабораторией в Институте проблем управления АН СССР. Уже с 1973 года его научные интересы пересеклись с промышленными: он стал сотрудничать с АвтоВАЗом, внедряя системы автоматизированного проектирования.

Фото: РИА «Новости»

Работа с руководством завода довольно быстро вышла за рамки технологий. Березовский наладил канал теневого бартера, где ученые помогали заводским начальникам писать диссертации, а взамен получали доступ к дефицитным автомобилям и запчастям. Когда в 1989-м перестройка открыла возможности, Березовский основал дилерскую компанию ЛогоВАЗ и превратил связи в капитал. Став крупнейшим дилером АвтоВАЗа, он запустил прибыльную схему, использовавшую господдержку экспорта. Машины формально продавались за рубеж, чтобы получить налоговые льготы, а затем «возвращались» и продавались внутри страны по высокой цене. Эта операция приносила колоссальную прибыль — до 300%, — но наносила ущерб заводу. В 1993 году Березовский возглавил проект «Автомобильного всероссийского альянса» (АВВА), собрав с населения около 50 миллионов долларов на строительство «народного автомобиля». Ни завод, ни машины так и не появились, а средства, по некоторым данным, были направлены на покупку акций самого АвтоВАЗа.

Фото: Лотерея для держателей сертификатов «Автомобильного всероссийского альянса» / РИА «Новости»

Обладая капиталом и уникальным пониманием того, как работают серые финансовые потоки, Березовский сделал следующий логичный шаг — решил приватизировать не только заводы, но и само общественное мнение. Власть над эфиром Настоящий рычаг влияния Березовский нашел не в финансовых отчетах, а на телеэкранах. В середине 1990-х он стал одним из главных архитекторов и фактическим хозяином Общественного российского телевидения (ОРТ, ныне Первый канал). Этот вывело его бизнес в новую плоскость — область формирования общественного мнения. Вскоре Березовский установил контроль и над влиятельной газетой «Коммерсант», создав полноценную медиаимперию. Эти СМИ превратились не в источник дохода, а в мощнейший политический капитал. Медиаресурсы стали для Березовского пропуском в высшие кабинеты власти и основным инструментом лоббирования.

Фото: РИА «Новости»

Телеканал ОРТ сыграл решающую роль в кампании по переизбранию президента Бориса Ельцина в 1996 году. Информационная мощь конвертировалась в прямой доступ к первому лицу и неформальное влияние на ключевые решения. И именно там, в ближнем кругу Ельцина, развернулся главный проект Березовского — приватизация самого государства. «Крыша» у Кремля Настоящим бриллиантом его империи стала нефтяная компания «Сибнефть», контроль над которой он установил вместе с Романом Абрамовичем через залоговые аукционы 1995–1996-х. Годы спустя на суде в Лондоне Абрамович назвал эти отношения откровенно: он платил Березовскому за «крышу», то есть за политическое прикрытие и лоббирование интересов. Политическое влияние Березовского также вскоре получило официальное оформление. Он занял пост заместителя секретаря Совета безопасности России в 1996 году, затем стал исполнительным секретарем СНГ, а в 1999-м вошел в Государственную думу. Но вместе с этим вокруг Березовского сгущались тучи в виде уголовных дел, и в 1999 году Генпрокуратура возбудила против него дело о махинациях в «Аэрофлоте». По данным следствия, он через внедренных в руководство авиакомпании людей, выводил сотни миллионов долларов за рубеж через подконтрольные фирмы.

Фото: РИА «Новости»

Резкий и окончательный разрыв произошел с приходом к власти Владимира Путина. Березовский, который ранее поддерживал его избрание, быстро перешел в жесткую оппозицию, критикуя курс нового президента. Власть ответила тем же: он лишился всех рычагов влияния и покровительства, которое раньше служило надежной защитой. И осенью 2000 года, будучи вызванным на допрос по делу «Аэрофлота», Березовский принял судьбоносное решение покинуть Россию. В изгнании, лишенный доступа к «большим деньгам», Березовский остался один на один со своей жизнью, в которой финансы тесно сплелись с личными отношениями. Трудная личная жизнь олигарха Первой избранницей Березовского стала девушка из его института Нина Короткова, на которой он женился еще в молодости. От этого брака родились две дочери — Елизавета и Екатерина, которые позже уехали получать образование в Кембридж. Параллельно с первым браком, еще в 1981 году, у Березовского начались отношения с экономистом Галиной Бешаровой. В 1989 году она родила ему сына Артема, а в 1992-м, уже после развода Березовского с первой женой, — дочь Анастасию, после чего в 1993 году уехала с детьми в Лондон.

Фото: РИА «Новости»

Расписались они только в 1991 году, и фактически прожили раздельно почти два десятилетия, официально развелись лишь в 2011 году, что обернулось для Березовского рекордными выплатами. При этом с начала 1990-х его постоянной спутницей жизни стала Елена Горбунова, от которой родились дочь Арина и сын Глеб. Так сложилась система параллельных семей олигарха: официальный брак с живущей отдельно Бешаровой и фактический брак с Горбуновой. Эта жизнь, требовавшая колоссальных финансовых трат, постепенно стала непосильным бременем для потерявшего почву под ногами Березовского. И последние годы превратились в череду судебных поражений и нарастающего отчаяния. Открытый вердикт Сокрушительным ударом для бывшего бизнесмена стало решение Высокого суда Лондона в августе 2012 года по его же иску к Роману Абрамовичу на сумму около пяти миллиардов долларов. Суд не просто отказал Березовскому, но и публично поставил под сомнение его правдивость, назвав показания «туманными» и «недостоверными». Этот проигрыш, по мнению близких, нанес тяжелейший психологический удар. Деньги стремительно таяли — ему пришлось продавать собственность, чтобы покрыть судебные издержки и выплатить рекордную сумму при разводе.

Фото: РИА «Новости»

Через полгода после злополучного суда, 23 марта 2013 года, тело 67-летнего Березовского обнаружил его телохранитель в ванной комнате в его доме в Аскоте. Предположительно, предприниматель совершил суицид. Видимых признаков насильственной борьбы обнаружено не было. Однако британский коронер, завершив расследование, вынес открытый вердикт. Это означает, что следствию не удалось достоверно установить все обстоятельства произошедшего. Профессиональный путь Березовского — от научной лаборатории до вершин власти и состояния в миллиарды долларов — был проложен благодаря уникальному умению строить «оптимальные схемы». Такие методы стали порождением хаотичной эпохи 1990-х, а его личный и финансовый крах символично совпал с ее окончанием.