Сегодня 20:01 Жена Преснякова сбежала от него в Россию. Что известно о разводе внука Пугачевой Никита Пресняков опроверг публикации о разводе с Аленой Красновой 0 0 0 Знаменитости

Громкие разводы

Алла Пугачева

Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова записали в холостяки. Информация о его расставании с Аленой Красновой после семи лет брака появилась утром 18 сентября. Музыкант сначала молчал, а потом записал видео с опровержением, заверив всех, что с женой они «ничего не расстались». В Сети при этом уже успели построить теорию о том, почему развалилась звездная пара.

Преснякова и Краснову развели СМИ? О разводе Никиты Преснякова с моделью Аленой Красновой сообщил Telegram-канал Super. Причем журналисты не уточнили, откуда у них появились данные о разрыве внука Пугачева с женой. Вместо доказательств источник канала поделился подробностями перемещений молодых людей по миру после смены статуса. Алена, по его словам, после развода вернулась в Москву, а Никита решил остаться в Соединенных Штатах. К слову, по одной из версий, причиной развода, стал именно совместный быт в США. Настолько он был непростым, что пара не выдержала и решила разбежаться.

Фото: РИА «Новости»

Внук Пугачевой опроверг развод с женой Преснякова новость о разводе с Красновой застала за просмотром мультиков. Артист пояснил, что статью о кардинальных изменениях в его личной жизни ему скинул друг. Пораженный (по крайней мере, именно таким он пытался предстать на видео) родственник Пугачевой не стал тянуть и сразу записал опровержение с подписью «Добрые СМИ, вы живы???». «Чуваки, ну СМИ всегда пишут какую-то хрень. Распространите эту информацию, мы ничего не расстались, мы любим друг друга невероятно. Все супер! Вообще отлично! Не знаю, с чего, кто и откуда это высосал. Реально! Откуда? Откуда? Откуда это всегда берется?! Вот эти [экскременты]», — эмоционально восклицал музыкант. Правда, жену он своим зрителям не показал. Хотя совместное видео было бы, скорее всего, более убедительным.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

Несмотря на заверения Никиты, слухи, что в их браке с Аленой все не так уж и супер, появлялись и раньше. Буквально днем ранее о том, что Пресняков не живет с Аленой, заявлял в беседе с News.ru экс-директор группы t.A.T.u. и Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. «Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты», — поделился он. Когда поженились Пресняков и Краснова Никита и Алена сыграли свадьбу 27 июля 2017 года в подмосковном банкетном зале «Жаворонки». Поздравить Преснякова и Краснову тогда в числе прочих прибыли Филипп Киркоров, Александр Буйнов, семейство Юдашкиных, Дмитрий Колдун и многие другие знаменитости.

Фото: РИА «Новости»

Но самыми ожидаемыми гостями на торжестве были звездная бабушка Никиты Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин*. Певица была в белом кружевном платье с оголенными плечами, а когда настало время говорить тост, она отдельно обратилась к жене внука.

«Аленушка, я тебя очень прошу. Если будут ссоры, главное, в ночь никуда не уходить. Не разговаривайте, разойдитесь по комнатам. Только не уходите из дома», — призвала Пугачева.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Но об этом совете пара спустя годы, вероятно, забыла. Kp.ru, как и Super.ru, сообщила о том, что Алена вернулась в Россию из Штатов, куда последовала за мужем в сентябре 2022-го. Переехала обратно она еще в июле. Теперь модель живет в Москве, а Никита остался в Америке. И записывает видео о большой любви. Правда, делает это в одиночестве. Краснова вбросы об их разводе пока никак не комментировала. *Максим Галкин признан иноагентом в России.