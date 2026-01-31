Железный характер достался от матери. Как Клим Поплавский стал главным документалистом СВО

Режиссер-документалист Клим Поплавский неожиданно для многих отказался от безопасной карьеры: после начала спецоперации он ушел с телевидения и отправился туда, где камера фиксирует не разговоры, а боевые действия. Этот выбор сын известной актрисы Яны Поплавской назвал самым честным в своей жизни.

Детство на съемочной площадке

Старший сын актрисы Яны Поплавской и режиссера Сергея Гинзбурга родился, когда пара еще не состояла в браке. Отец будущего документалиста находился в длительном процессе развода с бывшей супругой, который завершился, когда мальчику исполнилось три года. В том, что Клим свяжет свою жизнь с кино, ни у кого не было сомнений. Он буквально вырос на съемочной площадке. «Еще в три года дед снял меня в рекламе Буксира „Симбира“. Это были еще советские годы. Потом, когда я стал постарше, мне было пять или шесть лет, когда начала выходить передача „Плоды просвещения“, в которой играли я, мои папа и мама», — рассказывал Поплавский.

Когда ему исполнилось 15 лет, он попал в качестве свободного слушателя в Школу-студию МХАТ на курс актера Алексея Гуськова. Клим рассказывал, что в подростковом возрасте был очень дерзким, но учеба показала, что роли, которые его увлекают, ему не светят.

Фото: РИА «Новости»

После окончания школы о творческом пути молодой человек на время забыл. Он поступил в Московскую академию юриспруденции, где проучился три года, а после перевелся на экономический факультет другого столичного вуза, где тоже надолго не остался. Клим понял, что его будущее связано с творчеством, и начал снимать музыкальные клипы. Его отец, увидев работы сына, привлек его к съемкам сериалов в качестве второго режиссера. Иногда Поплавскому приходилось даже играть в эпизодах. Набравшись достаточно опыта, в 2010 году он начал работу над сериалом «Адвокат», который продлился 10 сезонов. Путь в полнометражное кино Поплавский начал с новеллы для альманаха «С новым годом, мамы!», после которого выпустил полноценный фильм «Приличные люди». Для съемок одного из эпизодов он привлек мать — Яну Поплавскую. Актриса рассказывала, что после развода Гинзбург настраивал сыновей против нее. Но, по всей видимости, сделать это у него не получилось. Поплавский просто поразил мать, когда набил ее портрет на всю спину. «Я остолбенела, когда он пришел домой и сказал: „Сюрприз!“, — и снял майку, а там я! Так и живем! Я надеюсь, что я его со спины прикрываю — всегда и навсегда. Не знаю, есть ли еще сыновья, которые „бьют“ портреты своих матерей», — делилась с подписчикам своего блога Поплавская.

Фото: РИА «Новости»

Сам Клим признавался, что носит на теле упоминания про всех своих любимых. «У меня на кисти наколот портрет жены, на пальцах — имя крестной дочери, на руке — имя моей дочери, на спине — портрет мамы. Ну мало ли: Альцгеймер будет, а я всех позабуду». — шутил он. Поплавский снимался в телевизионном сериале «СеняФедя», а также работал на телеканалах ВГТРК и «Москва 24». Он оказался талантливым документалистом, но бросил свою творческую работу после начала спецоперации.

Повестки так и не дождался

Поплавский рассказывал, что внимательно следил, что происходит в Донбассе после 2014 года и помогал благотворительному фонду матери. Он подчеркивал, что осознал необходимость отправиться на фронт после объявления частичной мобилизации. «Я просто работал, потихоньку снимал кино и умирал душой от того, что парни там, а я здесь. При этом я четко осознавал, что не имею никакой военной специальности и срок моей жизни на передовой будет мегамизерным», — говорил режиссер. Чтобы получить хоть какой-то опыт, он уехал в Российский университет спецназа в Гудермесе, где прошел специальный курс. После этого вернулся в Москву и поступил в Центр подготовки тактической медицины. «Я узнал, как передвигаться на поле боя, как вести бой, где укрываться от снарядов, как оказывать себе медицинскую помощь, если получил ранение», — рассказывал Поплавский. По его словам, он очень ждал повестки, но так ее и не получил. От безысходности он даже подал документы для поступления в медицинский батальон, но попасть туда не успел. С ним связались из Института развития интернета и предложили отправиться на передовую в качестве автора документального фильма. Так появилась картина «Человек-улитка».

Фото: РИА «Новости»

Всего Поплавский снял 13 документальных картин для RT DOC. Работу он проводил прямо на передовой. «В зоне боевых действий буквально стоит запах борьбы со страхом. Он все время рядом, он тебя обволакивает. Ты чувствуешь, как все борются с ним ежесекундно. И да, в какие-то моменты ты себя можешь настроить: раз не убило, два не убило, три — со мной ничего не случится. Но звук дрон-детектора все равно вызывает ужас», — отмечал режиссер. По его словам, он четко усвоил правило работы военного документалиста: нужно обязательно остаться в живых, чтобы вернуться домой ради продолжения работы. Без автора весь отснятый материал бесполезен. «Бывает месяц там, месяц здесь. Бывает две недели через две. В общей сложности на СВО я провел, наверное, четыре средних контракта. Постоянного пребывания там — год с чем-то, наверное, уже есть», — подсчитал Поплавский. Режиссер подчеркнул, что считает свою работу очень важной, потому что фиксирует происходящие события и для будущих поколения, и для тех, кто уехал из России, но рано или поздно вернется.

Таблетка от душевной пустоты

В своих интервью Поплавский выступал даже резче матери, которая известна острыми и критическими заявлениями. Режиссер критиковал «покорителей Верхнего Ларса» — тех, кто трусливо сбежал из России во время частичной мобилизации. Поплавский подчеркивал, что большинство сбежало не от повесток, которые до них так и не дошли, а за бывшими властителями ихумов режиссерами и музыкантами, которые давно получили статусы иностранных агентов. «Поехала вся эта тусовочка, а с ними приживалы, которые хотели быть рядом», — заявлял Поплавский.

Фото: Instagram*/the_yana_poplavskaya

Он призывал пресекать все попытки возвращения этой либеральной элиты. По его мнению, в России остались те, кому некомфортно жить во времена роста патриотизма, потому что это мешает воровать под прикрытием продвижения россиянам ценностей. Поэтому они прилагают все усилия, чтобы вернуть своих, которые для большинства давно стали чужими, не понимая, что их время давно ушло.

«Если кто-то не хочет этого понимать, то вам нужно отсюда. Вам не нужен красный паспорт с золотым двуглавым орлом», — говорил Поплавский. Как человек, который неоднократно бывал на передовой, режиссер признавался, что каждый раз удивлялся тому, что некоторые россияне делают вид, что никаких боевых действий не существует и не интересуются тем, как обстоят дела у военных в зоне спецоперации. «Я бы всем прописал — такую таблетку от душевной пустоты — поездку в прифронтовую зону. Да даже хотя бы в Белгород. Мозги сразу на место встанут», — заявлял режиссер.

Личная жизнь Клима Поплавского

Поплавский дважды женился на актрисе Евгении Остряковой, которая взяла его фамилию еще во время первой свадьбы в 2015 году. У девушки уже была трехлетняя дочь от первого брака, но режиссер считает ее своим ребенком.

О том, что пара распалась, через три года случайно проговорилась Яна Поплавская. В своем блоге, отвечая одной из подписчиц на слова восхищения старшим сыном и сожаления, что он женат, актриса написала слово «был».

Фото: Instagram*/the_yana_poplavskaya

Журналисты быстро ухватились за эту деталь и тут же опубликовали множество новостей о том, что «сын Красной Шапочки» развелся. Поплавский признавался, что ненавидит это прозвище, но сделать с этим ничего не может. «На моей могиле напишут „сын Красной Шапочки“», — шутил он неоднократно. Отвечая на вопрос о причинах развода, Поплавский подчеркивал, что такое бывает у молодых семей. Пара снова сошлась во время пандемии коронавируса, когда вся страна сидела на самоизоляции. В масках и перчатках они пришли в загс. Оформление второго брака прошло почти без свидетелей: Поплавский вел трансляцию церемонии для матери через смартфон. В тот же год у пары родился сын. Когда Поплавский в первый раз уезжал в зону спецоперации, мальчику было два года. Сейчас в семье уже трое детей. Родная дочь у Поплавского родилась в 2024 году. Режиссер продолжает ездить на СВО и снимать документальные фильмы. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.