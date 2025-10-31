Сегодня 19:05 Затюкала мужа, а он подложил ей свинью. Почему Ирина Салтыкова так и не нашла свое счастье 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Звезда девяностых Ирина Салтыкова вдоволь насладилась лучами славы, но за ошеломляющим успехом и популярностью, как оказалось, все эти годы скрывалась неприглядная изнанка. Почему певице пришлось пройти через ад и как она вынесла все эти испытания?

Приехала покорять Москву Салтыкова родилась в 1966 году в небольшом тульском городе Северо-Задонск. Отец будущей звезды работал машинистом, а мать была воспитательницей в детском саду. До 12 лет девочка увлекалась художественной гимнастикой и даже достигла уровня кандидата в мастера спорта. Когда Ирина закончила пятый класс, родители приняли решение перебраться в город Новомосковск в Тульской области. Занятия гимнастикой Салтыкова забросила, но стала ходить на волейбол. После школы поступила и успешно закончила строительный техникум. Тогда никому бы в голову не пришло, что она станет популярнейшей певицей и секс-символом страны. «Точные науки мне всегда легко давались, хотя по профессии не работала — стала секретарем и машинисткой. Математика была моей сильной стороной», — вспоминала звезда. Получив диплом, Салтыкова зачислилась на заочное отделение Московского инженерно-строительного института. Будущая певица закончила его в 1990 году. К тому времени она уже познакомилась с Виктором Салтыковым — мужчиной, который перевернул всю ее жизнь.

Брак с Салтыковым В 1986 году исполнительница пошла вместе с подругой на концерт группы «Форум», солистом которой был Виктор Салтыков. Артисты пригласили девушек продолжить вечер вместе с ними. «Я надела яркое красное платье с открытой спиной и разрезом — по тем временам это выглядело довольно провокационно», — отмечала певица. Между студенткой и музыкантом завязались отношения. Из-за постоянных разъездов солиста роман казался шатким, но в итоге исполнитель вернулся в Москву и больше не разлучался с возлюбленной. В 1987 году пара поженилась и стала родителями девочки Алисы. Идиллия быстро закончилась — спустя год брака у Виктора начался творческий кризис и запои. «Муж не задумывался, что мне тоже хочется как-то реализовываться. Он почему-то решил, что я буду тихо сидеть дома и варить борщи. А мне роль домохозяйки казалась каторгой», — говорила Салтыкова. Через пять лет ада она не выдержала и поставила мужу ультиматум: либо он закодируется от выпивки, либо уйдет. Артист предпочел второй вариант, и забота о дочери легла на хрупкие плечи Ирины. При этом артистка признавала, что сама добивала отношения: называла супруга слабаком, душила его гордость и «совершенно затюкала».

У меня появился кавалер. Виктор догадался об этом — зашел домой и увидел новые часы и скатерть, хотя денег у нас не водилось. Он забрал три телевизора и видеомагнитофон, они были украдены. Позвонил в полночь, я пообещала приехать. Жених Вова назвал меня сумасшедшей, но я сказала, что это все-таки мой муж. Мы с Виктором вызвали полицию и помирились, хотя три месяца не жили вместе Ирина Салтыкова

В итоге певец все-таки закодировался, но это не помогло: он снова начал прикладываться к бутылке и стал распускать руки. Это было очень тяжелое время для артистки. За месяц до развода Салтыкову ошарашила новость о смерти отца, а чуть позже — о своем онкологическом заболевании. «Я рыдала дни напролет, ничего не осознавала. Поклялась себе, что больше не позвоню ему и сдержалась. Когда любовница Виктора была беременна, он намекал, что может вернуться после родов», — заявляла она. После разрыва с Салтыковым певица так и не смогла испытать женского счастья — у нее были романы и влюбленности, но больше свою жизнь она так и не связала. Одним из партнеров звезды стал мужчина с наркотической зависимостью. Также в числе избранников был хоккеист Павел Буре, который постоянно ходил налево и изменял супруге с фанатками. «У нее был миллион мужчин», — язвительно отвечал Салтыков на вопросы о романах экс-жены. Сейчас о личной жизни 59-летней певицы почти ничего не известно.

Взлет и падение Еще будучи в браке Салтыкова начала строить музыкальную карьеру. В 1988 году благодаря протекции мужа ей подвернулась возможность присоединиться к группе «Мираж» и заменить Наталью Ветлицкую. В музыкальном коллективе певица продержалась год. Денег не хватало, поэтому изредка она подрабатывала танцовщицей в баре «Дели». В 1993 году артистка занялась бизнесом — купила несколько торговых палаток на Кутузовском проспекте, но дела не шли в гору. Когда Салтыкова выгнала мужа из дома, то он ей отомстил: подговорил подрабатывавших в ее палатках музыкантов вынести или уничтожить товар. В итоге певице-предпринимательнице пришлось продать свой бизнес за бесценок. После болезненного разрыва с супругом-алкоголиком артистка познакомилась с композитором и соавтором Ветлицкой Олегом Молчановым, который предложил ей начать сольную карьеру и даже подарил право на исполнение песни «Серые глаза». Салтыкова на тот момент плохо понимала, как дальше строить жизнь, но рискнула. Композиция моментально стала хитом и начала звучать повсюду. «Уверенность, что я смогу стать звездой, вовсе не была бредовой фантазией. Меня пытались отговорить, но я просто никого не слушала. Может, кто-то удивился, что запела, может, насмехались надо мной, но я твердила: „Вот увидите, у меня все будет супер!“ — говорила Салтыкова в 2007 году. Еще больший интерес к песне подогрел весьма откровенный клип, а в 1996 году певица получила золотой граммофон. Ветлицкая же обвинила коллегу в плагиате и подражании. «Мы с Натальей дружили. Но после того, как я запела, она перестала со мной общаться», — вспоминала Салтыкова. Артистка оказалась на пике славы, записывала альбомы и часто мелькала в телевизоре. Ей даже удалось сняться в культовом «Брате» Алексея Балабанова. Вслед за стремительным взлетом карьера звезды стала сходить на нет, про нее стали забывать. Сейчас ее имя можно встретить только при упоминании звездных скандалов.

Скандалы на шоу В 2024 году на шоу «Злые языки» Салтыкова показала себя с самой плохой стороны: продемонстрировала вопиющее высокомерие, хамство и полное неуважение к коллегам по цеху. Во время съемок звезда девяностых набросилась на Викторию Боню, которая пригласила ее на передачу. «Я была в компании самых высоких людей, конечно, мы вели себя там прилично. Нужна субординация. Ты ***** (ничего — прим. ред.) не знаешь, че ты лезешь, куда не надо? <…> Я подумала: когда ты сидишь с человеком определенного уровня, скажем так, ты адаптируешься, как инфузория-туфелька под него», — задиристо говорила Салтыкова ведущей. Спокойный ответ Бони только еще больше разозлил певицу. «Не понимаю одного: если тебе не интересно отвечать на вопросы, зачем ты вообще приходишь на шоу и тратишь наше время? А да, за деньги, контракт, который надо отсидеть», — прокомментировала ведущая поведение Салтыковой. Нападкам подвергалась и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузовой. В программе «Битва поколений» Салтыкова набросилась с критикой на звезду и обозвала ее выскочкой. «Когда я была молодой, вот так же взрослые артисты сидели. И мне даже страшно было на них посмотреть. Вот так мы стеснялись, уважали. Говорили только на „вы“. Наверное, время изменилось», — осудила она Бузову.

Неудавшаяся карьера дочери После развода родителей дочь Салтыковых Алиса осталась с матерью и не смогла наладить отношения с отцом. Певица решила сделать из девочки звезду: отдала ее в шоу-балет «Тодес», а после неудачи перевела в музыкальную школу на фортепиано. Занятия танцами и музыкой мало привлекали Алису. Когда ей исполнилось 15 лет, мать отправила ее учиться в Европу. Сначала девушка получала образование во Франции, а затем переехала в Швейцарию. После обучения осталась в Лондоне и попыталась попытать счастья с сольной карьерой под псевдонимом Alisa, но вновь провалилась. В 2017 году она вернулась в Москву, так и не получив признания. «Часто повторяю Алисе: „У меня была база — Тульская область, а у тебя база — Швейцария“. Почувствуйте разницу!» — рассказывала Салтыкова. Сейчас Алисе 37 лет, она наслаждается жизнью без обязательств: не связывает себя узами брака, путешествует, занимается спортом. Также у девушки есть большой пес по кличке Шарик. «Что касается быта, то у меня жизнь простая, если не считать работу, студию и гастроли. Я, как и все, люблю проводить время с друзьями, тусоваться. Единственное, меня мама ругает, что замуж не хочу. Я, наверное, даже в 40 не выйду», — говорила она еще в 2012 году. Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь не зарабатывает много денег: работает в Сети, дает частные уроки английского и вокала. Артистка допустила, что дочь не выходит замуж, потому что в детстве постоянно видела ссоры родителей. По ее словам, однажды девочка даже разбила стекло и сильно порезала руку, лишь бы звездная чета прекратила скандалить на ее глазах.