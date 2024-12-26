Сегодня 19:23 «Заменит ее на помоложе?» Перминова рассталась с олигархом Лебедевым, но «поганой дележки» не будет 0 0 0 Фото: Nataliya Petrova/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Знаменитости

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Российская модель Елена Перминова рассталась со своим возлюбленным — 64-летним олигархом Александром Лебедевым. Пара была вместе целых 19 лет, но бизнесмен так и не женился на девушке, несмотря на четверых общих детей. Рассказываем все, что известно об этой «красивой истории любви».

Кто такая Елена Перминова Елена Перминова — модель с мировым именем. Ее путь к успеху из сибирской глубинки был стремительным, но не слишком простым. Будущая звезда родилась в городе Бердске. Там же она провела свое детство и окончила школу. Еще будучи подростком, мечтала стать моделью, но поступила в Кузбасский институт экономики, чтобы стать юристом. Правда, учебу там она все равно бросила ради модельного агентства в столице, которое решило дать Перминовой шанс.

В итоге Елена смогла достичь того, чего хотела, став одним из главных ориентиров в мире моды, иконой street style и, по определению западных СМИ, лицом «новой России». А высшее образование она, к слову, все равно получила, просто позже — у модели есть диплом экономического факультета МГУ.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Дело о наркотиках и помощь Лебедева Но вернемся ненадолго в прошлое, а точнее, еще в эпоху до переезда в Москву. Надо сказать, что тогда все шло настолько не гладко, что Перминова даже умудрилась попасть под уголовное дело из-за бойфренда. Возлюбленный вовлек ее в темный бизнес, связанный с распространением наркотиков. О своем задержании и сутках в ИВС она позже вспоминала в интервью Ксении Собчак. «Это страшнее, чем СИЗО и тюрьма: унитаз напротив кровати, подушка, воняющая мочой… У меня отобрали все мои вещи, я попросила кусок мыла, чтобы помыть руки, на что мне ответили: „Может, тебе еще и тортик принести?“ Подъем в шесть утра, стук в дверь и ор „Статья какая?“», — поделилась Перминова.

Меня выпустили на следующий день, потому что я согласилась рассказать, где мы брали наркотики. Нам их поставлял главный по этим делам человек в Новосибирске. Елена Перминова

Отец Елены в отчаянии обратился за помощью к депутату Александру Лебедеву, который был соавтором закона о защите свидетелей. Благодаря его вмешательству шестилетний срок заключения заменили на условный.

Фото: Matthieu Mirville/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Трудности с законом быстро отразились на профессиональной деятельности: представители агентства расторгли с ней договор. Впрочем, несмотря на судебные разбирательства и связанные с ними сложности, она продолжила работать и сниматься самостоятельно. Даже засветилась в клипе Стаса Пьехи на песню «Где буду я».

Фото: Mauro Del Signore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Криминальный авторитет vs банкир Еще в Сибири Елена начала встречаться с Дмитрием Холодковым (хотя в интервью модель называла мужчину Виталием). Его считали серьезным преступным авторитетом, и именно из-за него она оказалась втянута в дело о незаконном обороте наркотиков. Вместе с тем как раз из-за этого, как мы уже сказали выше, Елена и познакомилась с Лебедевым. После тех событий они продолжили общение, но уже не в деловом ключе, а в романтическом. Не помешала этому большая разница в возрасте (целых 17 лет). Свадьбу они так и не сыграли, кстати, но жили вместе в собственном доме в Раздорах. Многие сомневались, что эта пара сможет сохранить свои отношения. Однако на протяжении долгого времени они доказывали всем, что их связывают искренняя любовь и взаимопонимание. Елена даже родила олигарху трех сыновей и дочку. Перминова и Лебедев расстались Перминова объявила о расставании с олигархом в своем Telegram-канале 25 декабря. Причину разрыва раскрывать не стала и попыталась скрасить сообщение признанием, что не могла бы пожелать лучшего отца для своих детей.

Однако отношения пары не были такими уж безоблачными. Елена признавалась, что они несколько раз находились на грани разрыва — пара то расходилась, то сходилась снова. В последний раз Лебедев вернулся к своей избраннице, когда они узнали, что скоро станут родителями в четвертый раз.

«Много кто за спиной шушукался на эту тему: мол, старый и молодуха глупая, она с ним из-за денег, он заменит ее на помоложе, или она его… Это говорили мои же знакомые. Я это точно знаю. Прошли годы, вернее, 19 лет. Они все развелись по несколько раз. А мы вместе и при этом счастливы», — хвасталась Перминова в соцсетях.

Фото: Jean-Marc Haedrich/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но в итоге ее (или его) терпение, видимо, лопнуло. Известно, что Елена ушла из дома и поселилась с детьми в отеле. Они после разрыва, по словам модели, останутся с ней. По крайней мере. так Перминова ответила на вопрос одной из подписчиц. «Дети со мной, все хорошо», — заверила Елена. Что касается раздела имущества — его, вероятно, не будет, поскольку отношения пары не были оформлены официально. Звездный адвокат Екатерина Гордон накануне заявила, что «на данный момент никаких судов, интересных желтой прессе, нет». «Моя компания сопровождает Александра в бизнес-вопросах. Я не являюсь юристом, который решает вопросы Елены и Александра в связи с их расставанием. <…> Александр щедрый, добрый, любящий отец. <…> и я уверена, что этот „расход“ не вовлечет ни Сашу ни Лену в поганую дележку, которую все любят наблюдать», — подчеркнула она в своем Telegram.

Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Александр Лебедев: кто и чем занимается

С 1984 по 1992 год Александр Лебедев служил в Службе внешней разведки, в том числе контролировал вопросы предотвращения оттока капитала за границу. После выхода в отставку в звании подполковника он решил заняться финансовой деятельностью и в 1993 году основал Русскую инвестиционно-финансовую компанию. В 1995 году РИФК приобрела Национальный резервный банк, а в 2004-м на основе НРБ была создана Национальная резервная корпорация. Через нее Лебедев стал акционером «Аэрофлота», а также владельцем авиакомпаний Red Wings и Blue Wings. Кроме того, он был владельцем лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В числе основных объектов инвестирования бизнесмена были вложения в медиасферу. В 2009 году он приобрел 75,1% акций британской газеты Evening Standard за 8,3 миллиона фунтов стерлингов. А в 2010 году он купил Independent всего за 1 фунт стерлингов, хотя газета принесла убытки. В 2007-м состояние Лебедева оценивали в 3,7 миллиарда долларов. Однако в последующие годы оно снижалось: до двух миллиардов долларов в 2010 году и до 1,1 миллиарда долларов в 2011 году. В 2015-м его оценили в 400 миллионов долларов. После ухода из банковского бизнеса Лебедев сосредоточился на общественной деятельности и медиапроектах. До Перминовой у него была жена Наталья, с которой он состоял в настоящем браке. Пара разошлась в 1998 году. Вместе с сыном Евгением экс-супруга обосновалась в Лондоне. Известно, что в 2020-м наследник миллионера стал членом британской палаты лордов с официальным титулом «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации». Титул ему присвоила сама королева Елизавета II по номинации Бориса Джонсона.