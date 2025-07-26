Сегодня 04:08 Запой, смерти и проклятие 90-х. За что судьба наказывала Рыжего из «Иванушек» 0 0 0 Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Андрея Григорьева-Апполонова знают как веселого и жизнерадостного человека, но за вечной улыбкой артист скрывает целую череду трагедий. Его словно наказывает сама судьба: почему смерти окружили Рыжего из «Иванушек», на кого променяли обе его жены и как Григорьева-Апполонова жестко подставил под «уголовку» родной племянник — в материале 360.ru.

Манекенщик с пеленок Творчество окружало Андрея Григорьева-Апполонова с детства. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано и увлекался настольным теннисом, даже стал кандидатом в мастера спорта. После девятого класса будущий артист поступил в педагогическое училище и в 18 лет успел поработать учителем младших классов, правда, всего несколько месяцев. Творческая натура вскоре взяла верх: Андрей ушел из школы и присоединился к сочинскому театру мод в роли модели и режиссера-постановщика показов. Появился в «Любэ» В 1991 году Андрей переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Уже на втором курсе Андрей прошел кастинг в музыкальный спектакль «Метро», тут же встретил Игоря Сорина, а потом и снялся в клипе на «Не валяй дурака, Америка!» — хите «Любэ» тех лет.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Здесь ему повезло познакомиться с композитором Игорем Матвиенко. К Сорину с Апполоновым присоединился Кирилл Андреев, после чего опытный композитор объединил трио в бойз-бэнд. «Иванушки International» пели в кафе Моментального успеха не случилось. «Иванушки» распевали в кафе, не гнушались артисты и казино. Клип на «Вселенную» провалился, проект неуклонно катился к закату. Положение спасли «Тучи». Клип на эту песню взяли в ротацию на телевидение.

Включаю телевизор — передача «Горячая десятка». И там: «А на первом месте у нас неизвестная молодая группа с оригинальным названием "Иванушки Интернешнл"». И включают «Тучи» — а я сам еще клип не видел. Выхожу потом на пляж — и на меня начинают прыгать люди. Андрей Григорьев-Апполонов

Первый же альбом с хитами «Тучи» и «Колечко» принес группе феноменальный успех. Команда мгновенно стала суперпопулярной, появились деньги, контракты и выступления. Радоваться участникам бойз-бэнда оставалось недолго. Всего три года «Иванушки» провели в крайне успешных гастролях, артисты штамповали один хит за другим. На пике славы Игорь Сорин внезапно ушел из команды.

Фото: Darya Orlova/Russian Look / www.globallookpress.com

Смерть лучшего товарища Григорьева-Апполонова Расставание с Игорем Сориным обернулось страшной трагедией для группы. В сентябре 1998 года 28-летний певец погиб, выпав из окна московской студии, где работал над сольным проектом. Позже выяснилось, что артист находился в глубокой депрессии и оставил перед смертью тревожные стихи. Для Андрея гибель друга стала тяжелейшим ударом. Позднее в интервью артист рассказывал, что узнал о случившемся по телефону. Сорин умер не сразу, его успели отвезти в реанимацию. В тот вечер «Иванушки» все же отыграли запланированный концерт и только на следующий день Григорьев-Апполонов поехал к другу. Утром Сорин скончался. «Он действительно был моим лучшим товарищем. Мы были не разлей вода, как два сиамских близнеца», — говорил о Сорине Григорьев-Апполонов. Страшный год Рыжего из «Иванушек» Практически одновременно с гибелью Сорина Андрей потерял и самого близкого человека — своего отца. В 1998 году Генрих Григорьев-Апполонов внезапно скончался: у него оторвался тромб. Для семьи и друзей это стало шоком. Переживая две утраты сразу (уход Игоря и смерть папы), артист погрузился в депрессию и искал утешение в алкоголе.

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

В этот тяжелый период рядом с ним оказалась давняя подруга Мария Лопатова. Девушка стала первой большой любовью «рыжего Иванушки» и помогла ему выйти из запоя. Их роман был ярким и легким — пока не случилось очередное несчастье. Пара рассталась спустя три года после начала отношений. Позднее Лопатова рассказывала, что они с певцом стали отдалятся после ее выкидыша.

Я еле осталась жива. <...> Мы оба переживали эту историю. Оба из нас боялись, что у нас больше не будет детей. Что, собственно, и произошло — у нас не случилось общих детей. Эта страшная история почему-то отдалила нас друг от друга. Мария Лопатова

Вскоре после разрыва Мария вышла замуж за знаменитого баскетболиста НБА Андрея Кириленко, который в свое время и познакомил ее с Григорьевым-Апполоновым. Роман с 17-летней Новое счастье пришло к Андрею в начале 2000-х в лице молодой красавицы Марины Банковой. Их знакомство состоялось зимой 2002 года на дружеской вечеринке: 32-летний артист сразу потерял голову от 17-летней блондинки. Роман развивался стремительно. Уже в 2003 году пара начала жить вместе, и вскоре на свет появился их первенец — сын Иван. Марина, мастер спорта по теннису, посвятила себя семье и часто сопровождала мужа в гастрольных турах, стойко перенося жизнь жены поп-звезды.

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

В 2008 году супруги стали родителями во второй раз. Лишь после этого, прожив вместе около пяти лет, они официально оформили брак — сыграли свадьбу, когда у них уже было двое детей. Казалось, Андрей обрел долгожданное семейное благополучие: любящая жена, сыновья и дом — то тихое счастье, о котором он мечтал после всех пережитых потрясений. Новые смерти Но злой рок еще не закончил с Андреем. В 2017 году скончался его коллега по группе Олег Яковлев. Всего через месяц после этого не стало родной сестры артиста, Юлии. Женщина, работавшая художником-костюмером коллектива, умерла в одиночестве у себя дома в Сочи, не успев добраться до ингалятора во время внезапного приступа астмы. После смерти сестры Андрей вновь впал в депрессию и какое-то время заливал горе алкоголем.

Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал. Творчество стало моей единственной радостью. Андрей Григорьев-Апполонов

Любовь увел очередной спортсмен Отношения пары ухудшились в 2018 году. Весной 2019 года в СМИ появились слухи о разладе: Марину Банкову заметили в компании 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова. Сперва певец все отрицал, заявив, что они с женой просто «взяли паузу» и разводиться не собираются. Однако уже в сентябре 2019 года пара оформила официальный развод.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

И всего спустя три месяца после этого Марина вышла замуж за того самого Зубкова, подтвердив давние догадки о романе. Бывшие супруги постарались сохранить дружеские отношения ради сыновей. Алкогольные скандалы и борьба с зависимостью Тема алкоголя красной нитью проходит через жизнь «Рыжего» из «Иванушек». Еще на заре славы сами музыканты признавались, что регулярно расслаблялись с алкоголем. Сам Григорьев-Апполонов не скрывал, что был не прочь выпить, однако с годами пагубное пристрастие стало сказываться на здоровье. В 2018 году появился слух о госпитализации певца с язвой из-за пьянства, но супруга назвала это бредом. «Что же касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то. Мне Андрея очень жалко. <…> Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке», — говорил продюсер «Иванушек International» Игорь Матвиенко. Позже и сам артист признался, что череда трагедий (смерти сестры и друзей, развод) едва не ввергла его в запой. Летом 2019-го, вскоре после расставания с женой, Григорьев-Апполонов публично заявил, что полностью отказался от алкоголя.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Однако в 2021 году поклонники вновь обращали внимание на необычное поведение артиста на концерте. Издание Life.ru утверждало, что Рыжий из «Иванушек» вытворял на сцене неадекватные вещи, забывал свои партии. «Шибанутая девочка» с внебрачным ребенком Певцу пришлось пережить и публичный личный скандал. В начале 2020 года на ток-шоу «Пусть говорят» некая Леся Сазыкина объявила, будто отец ее семилетнего сына — Андрей Григорьев-Апполонов. Артист решительно опроверг эти слова и настоял на ДНК-экспертизе. Анализ доказал: ребенок не имеет к нему никакого отношения. Выяснилось, что Сазыкина попросту выдумала всю историю (на самом деле она никогда не работала администратором «Иванушек», как утверждала). После оглашения результатов артист потребовал от лже-«возлюбленной» публичных извинений и компенсации за моральный ущерб.

Фото: РИА «Новости»

Рыжего подставил племянник-экстремист? В 2025 году имя Андрея Григорьева-Апполонова появилось в заголовках в контексте ЛГБТ*-скандала. В эпицентре оказались два его родственника — племянник Сергей и крестник Андрей. Оба юноши переехали жить в Париж, где основали музыкальный дуэт под названием AppolonovGang. По данным СМИ, молодой человек и его крестник сблизились после того, как у одного из них умерла супруга. В соцсетях племянник артиста эпатажно демонстрирует себя на высоких каблуках на улицах французской столицы. Эти кадры возмутили российских консерваторов. Православное движение «Сорок сороков» обратилось в МВД с требованием проверить родственников «рыжего Иванушки» на пропаганду нетрадиционных отношений*. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.