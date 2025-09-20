Сегодня 12:11 «Взрослый инфантил». Как звезда «Квартета И» пытался усидеть на двух стульях, критиковал СВО и разгневал Украину 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Бессменный участник «Квартета И», сценарист и актер Ростислав Хаит в феврале этого года вслед за братом потерял отца. Но артист не смог посетить похороны: после начала СВО он остался в России, а его родственники — в Одессе. Как сейчас живет Хаит, чем он разозлил россиян и украинцев — в материале 360.ru.

Смерть отца и брата Валерий Хаит — ветеран КВН, бывший капитан сборной «Одесские трубочисты» и экс художественный руководитель популярной в 90-е телепрограммы «Джентльмен-шоу». Его не стало 1 февраля 2025 года. Артист всего на год пережил собственного старшего сына Евгения, который умер от остановки сердца 21 января 2024 года. «Ушла эпоха. Блестящий автор и редактор. Человек с безупречным вкусом, наставник, который направлял нас, молодых КВНщиков. Не знаю, что говорить или написать, все какое-то плоское и не передает то ощущение горя и потери, которое я сейчас испытываю. Женя умер, Славик в Москве, Юля — супруга, старенькая и не очень может адекватно отреагировать на происходящее», — говорил бессменный ведущий «Джентельмен-шоу» Олег Филимонов. Таким образом Ростислав лишился сначала брата, а потом и отца. Но посетить их похороны он не смог, поучаствовав в траурном мероприятии заочно.

Заочные похороны Похороны родного брата Ростислав организовывал по телефону и с помощью знакомых. «Проклятая война помешала», — написал отец артиста в соцсетях. Он добавил, что сын помогал в организации панихиды деньгами. Последний раз с родителями Ростислав виделся в апреле 2024 года в Берлине. Спустя год на похороны отца Хаит также не смог приехать. Супруга Юлия в одиночку занималась организацией траурной церемонии в Одессе — сыну, живущему в Москве, запретили въезд на родину.

Запрет на въезд на Украину и попытка усидеть на двух стульях После присоединения Крыма к России в 2014-м Ростислав в эфире радиостанции «Говорит Москва» признался, что они с коллективом в российский регион — ни ногой. Он боялся попасть в список украинского сайта «Миротворец», что запретило бы ему въезд на Родину. «При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?» — заявил артист. Тогда хитрость прокатила. Хаит продолжал навещать близких в Одессе, не прекращая гастролей по России. Это не помешало Ростиславу получить звание Заслуженного артиста России.

Сразу после начала спецоперации Хаит пытался сохранить нейтралитет. В соцсетях на официальной странице «Квартета И» он обнародовал «красный квадрат» с призовом «Остановитесь». А после — видеообращение с просьбой «прекратить военные действия». В одном из роликов он призвал людей не ненавидеть друг друга. «Друзья, пожалуйста! Не спешите с чудовищными обвинениями и оскорблениями ваших близких за то, что они что-то не сделали или сделали что-то не то, с вашей точки зрения, сказали или не сказали что-то не то. Не допустите, чтобы между вами и вашими близкими произошло то, что сейчас происходит между нашими двумя странами», — говорил звезда «Квартета И». Он назвал происходящее ужасом, а его отец вовсе призвал к миллионным маршам против конфликта. Пользователи не оценили высказывания Ростислава. Поклонники с Украины единогласно обвинили его в трусости — попытки Хаита сохранить нейтралитет провалились. С тех пор общение с родителями и братом свелось к созвонам по видеосвязи и редким встречам на нейтральной территории.

Откровения о семе Звезда «Квартета И» всегда говорил, что не стремится связывать себя официальными отношениями, и даже рождение дочери не изменило его взглядов. «Вот я так ни разу в жизни не понял, зачем мне жениться. Я не очень понял, зачем мне нужны дети. Я рациональный, я этого не понимаю», — заявлял артист. При этом в его жизни были серьезные отношения, у пары даже появилась дочь Мира. Однако к теме отцовства актер относился резко.

А если он мне, блин, не нравится? Некрасивый, тупой. На фиг он мне нужен? Я же его уже не отдам. Как его любить, если его любить невозможно, если он идиот? Коллеги, зная мою позицию, не показывают фотки своих детей. Ростислав Хаит актер

По словам Ростислава, его родители никогда не настаивали на внуках, а мать признавалась, что сама не хотела детей. В 2011 году в Одессе актер познакомился с Ольгой Рыжковой — та тогда была замужем. Между ними вспыхнули чувства, с 2012-го они стали вместе появляться на светских мероприятиях. В 2023 году у возлюбленных родилась дочь. В 2024-м Ростислав признался, что никогда не был женат. От комментариев о текущих отношениях он отказался.

Пользователей возмутило отношения Хаита к семье и отцовству. «Взрослый инфантил»; «Жаль таких людишек. Не готов он еще к отцовству»; «Нескладный какой-то. Неумный, некрасивый ущербный чел. И в башке навоз»; «Не мужчина, а недоразумение. Фу».