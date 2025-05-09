09 мая 2025 01:26 Выкручивали пальцы. На Сергея Зверева во время прогулки напали с доберманом ради контента Кинолог Уражевский: без дрессировки доберман может стать очень опасной собакой 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Стилист Сергей Зверев пожаловался, что во время прогулки со своей кошкой во дворе на него напали люди с доберманом, который оказался без намордника. О том, насколько может быть опасна эта порода собак, в беседе с 360.ru рассказал кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«Хороший контент» с Сергеем Зверевым По словам Зверева, нападение произошло, когда он вечером гулял со своим кошкой по кличке Маркиза во дворе дома. В какой-то момент им навстречу вышли две девушки с собакой без намордника. Хозяйка добермана спустила его с поводка, хотя стилист попросил этого не делать.

Фото: РИА «Новости»

Зверев отметил, что собака набросилась на его кошку, а девушки в это время смеялись ему в лицо и снимали происходящее на камеру. Ситуация накалилась, когда к ним присоединился молодой мужчина, сообщило издания News.ru.

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По словам участницы инцидента, она уже год выгуливает своего добермана в сквере. Девушка заверила, что пес находился на поводке и она просто ненадолго отпустила животное в туалет. По ее словам, Зверев начал кричать на нее, нецензурно выражаясь, поэтому она решила записать его на видео. Чем опасны доберманы Собаки породы доберман действительно могут быть очень опасны, подтвердил собеседник 360.ru/.

Доберман-пинчер — это серьезная порода, в некоторых странах ее привлекают для службы в полиции. Также их используют для охраны частных домов и объектов. Доберман может быть очень опасен, если у него безответственный хозяин Владимир Уражевский. кинолог

По словам эксперта, все собаки этой породы должны проходить курс дрессировки. Доберман должен беспрекословно выполнять требования хозяина. Если у человека нет возможности заниматься дрессировкой пса, то лучше такую породу не заводить.

Фото: РИА «Новости»

Кинолог рекомендовал выводить добермана на улицу только с поводком и в наморднике, иначе могут быть проблемы. Эта порода очень подвижная, которую может спровоцировать другая собака или прохожий, и тогда пес будет защищать своего хозяина. Собеседник 360.ru посоветовал выбирать для свободного выгула добермана более безлюдные места и еще раз напомнил о повышенной ответственности хозяина за действия питомца.