Выгнали легенду. Кто покинул проект «Звезды в джунглях» 5 октября?

Второй сезон «Звезд в джунглях» на ТНТ набирает обороты, и следующий выпуск оказался еще драматичнее премьерного. После ухода Маши Малиновской лагерь покинул еще один участник, а накал страстей достиг точки кипения. Чем запомнился эфир от 5 октября 2025 года — в материале 360.ru.

Кто стал новым игроком «Звезд в джунглях»

В проект ворвался новый участник — актер Сергей Рост («Осторожно, модерн!»). Поскольку артист оказался старым знакомым Альбины Кабалиной, она сразу же начала вербовать его в свой лагерь против Ирины Пинчук.

В то же время крепкий альянс Пинчук — Шкуро — Резник строил интриги против двух сильных участников — Аристарха Венеса и самой Кабалиной. Игра сразу пошла на повышенных ставках.

Какие испытания были в новом выпуске «Звезд в джунглях»

Участников ждали два испытания. В первом, за монеты, им пришлось опускать руки в ящики с игуанами, жабами и тараканами, где находились карточки с фразами. Достав карточку, игрок должен был выкрикивать фразу с нее с определенной громкостью на протяжении 10 секунд.

Провал Сергея Роста, не уловившего сути задания, и общий слабый результат (всего четыре монеты) лишил команду надежды на покупку курицы и вызвал бурю негодования.