Выгнали легенду. Кто покинул проект «Звезды в джунглях» 5 октября?
Второй сезон «Звезд в джунглях» на ТНТ набирает обороты, и следующий выпуск оказался еще драматичнее премьерного. После ухода Маши Малиновской лагерь покинул еще один участник, а накал страстей достиг точки кипения. Чем запомнился эфир от 5 октября 2025 года — в материале 360.ru.
Кто стал новым игроком «Звезд в джунглях»
В проект ворвался новый участник — актер Сергей Рост («Осторожно, модерн!»). Поскольку артист оказался старым знакомым Альбины Кабалиной, она сразу же начала вербовать его в свой лагерь против Ирины Пинчук.
В то же время крепкий альянс Пинчук — Шкуро — Резник строил интриги против двух сильных участников — Аристарха Венеса и самой Кабалиной. Игра сразу пошла на повышенных ставках.
Какие испытания были в новом выпуске «Звезд в джунглях»
Участников ждали два испытания. В первом, за монеты, им пришлось опускать руки в ящики с игуанами, жабами и тараканами, где находились карточки с фразами. Достав карточку, игрок должен был выкрикивать фразу с нее с определенной громкостью на протяжении 10 секунд.
Провал Сергея Роста, не уловившего сути задания, и общий слабый результат (всего четыре монеты) лишил команду надежды на покупку курицы и вызвал бурю негодования.
Во втором испытании, за иммунитет, нужно было ртом распутать клубок ниток. Ася Резник проявила смекалку и просто зажевала весь моток, что принесло ей победу, а выигрыш обеспечил защиту от голосования.
Битва коалиций
Вечер накануне голосования превратил лагерь в настоящее поле боя. Альбина Кабалина пыталась провернуть хитрую схему, предложив голосовать против Аристарха Венеса вместо голосования против Ирины Пинчук. В качестве аргумента она говорила о женской солидарности, однако план все-таки провалился.
Жесткий конфликт разгорелся между Венесом, обвинившим «большую коалицию» в наглости, и Пинчук. Ирина назвала Аристарха недомужиком. Ответ не заставил себя долго ждать.
«Замолчи, дешевка!» — парировал актер.
По итогам голосования главными кандидатами на вылет стали Венес и американский боец Джефф Монсон.
Кто покинул проект?
Испытание за право остаться в проекте было весьма непростым. Номинантам всего за пять минут нужно было перенести сладости по натянутой сетке. Вес прославленного бойца ММА в этом случае сыграл против него. Монсон проиграл Венесу и ушел из шоу.
После этого призовой фонд рухнул до 1,9 миллиона рублей. Игроки смогли купить только рис, а попытка поймать рыбу голыми руками провалилась. К концу выпуска призовой фонд понизился до 1,6 миллиона.
Что касается расстановки сил в проекте, то пока коалиция лишь укрепила свои позиции. Впрочем, появление Сергея Роста и активность Кабалиной могут остановить «большую тройку» уже в следующих эпизодах.