Сегодня 03:04 Встряхнул шоу-бизнес и пропал на годы. Как Шура встретил 50-летие 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com Знаменитости

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Во второй половине 90-х годов певец Шура эпатировал публику своими образами и поведением. Его песни на не сходили с вершин хит-парадов, а сам исполнитель стал желанным гостем на различных фестивалях. Но успех быстро прошел, а затем судьба отбросила его на самый низ. Сегодня Александру Медведеву исполнилось 50 лет, за которые он преодолел немало трагических событий.

Мальчик из Новосибирска

Мама будущей звезды Светлана Медведева родила своего первенца Сашу в 18 лет от 20-летнего Владимира Шапкина, с которым жила уже более года. В воспитании сына отец участия не принимал, считая, что еще слишком молод, чтобы связывать себя узами брака.

В итоге Светлана вышла замуж за Николая Дудченко, от которого у нее родился еще один сын Михаил. Именно очередная драка с младшим братом обеспечила Шуре его беззубый образ, который он эксплуатировал на сцене.

Фото: РИА «Новости»

Когда старшему сыну исполнилось девять лет, мама отдала его в детский дом. Выжить в однокомнатной квартире с двумя детьми семья просто не могла. Мальчик провел в казенном доме всего два месяца. Его забрала к себе бабушка. «У нее было удивительно доброе сердце и толика цыганской крови. Это моя бабушка сделала меня Шурой, потому что она сказала, когда я начал выступать в ее ресторане: „Давай придумаем — как тебя называть. Саша — это очень примитивно. Давай будем звать тебя Шура!“» — рассказывал артист в своих ранних интервью. Пение по вечерам для подвыпившей публики заведения «Русь» сказалось на учебе юного артиста. Из школы Шура ушел со справкой о неполном образовании после окончания седьмого класса. Оставаться в Новосибирске молодой человек не захотел и уехал в Ригу, где прошел курсы дизайнеров-флористов.

Поворот судьбы и первые хиты Шуры

В первой половине 90-х Шура вернулся в родной Новосибирск. Он снова начал выступать на ставшей уже родной сцене в ресторане. Там он познакомился с Павлом Есениным, который стал автором его главных хитов. «Я ему очень благодарен — он меня вытащил в Москву. Но сначала в Рязани он арендовал для меня престижную студию. Мне дали полчаса и сказали: „Вот если ты запишешь песню за это время, то будем сотрудничать. Нет — значит нет!“ И, представляете, я записал! Это была песня „Дон-дон“ — и после этого в моей жизни все изменилось», — рассказывал Шура.

Фото: РИА «Новости»

Его дебютное выступление в столице прошло в клубе «Манхэттен-Экспресс», который работал в гостинице Россия. Так как большинство постояльцев там были иностранцами, организаторы попросили певца выступить по-английски.

В таком виде песня вошла в первый альбом Шуры. Но до этого еще было очень далеко. Столица провинциальному певцу покорилась не сразу. «Приходилось спать на вокзалах, у друзей. Я жил там, где предоставлялась возможность. Я был знаком с девчонками легкого поведения на Ленинском проспекте. Они делились со мной косметикой и давали деньги на проезд», — рассказывал артист.

Обычная публика увидела эпатажного исполнителя на сцене фестиваля «Мегахаус», организованном газетой «Московский комсомолец» в мае 1997 года в Лужниках. Шура поднялся на сцену в ярко-красном латексном костюме и туфлях на гигантских платформах.

Еще одним шагом к вершине стал клип на песню «Холодная луна», который снимали практически нелегально в заброшенном здании дворца культуры на Крестовском острове в Петербурге. Для участия в съемках Шура пригласил знакомых трансвеститов, которые стали частью танцующей толпы.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Первый альбом Шуры музыкальные критики встретили положительно. Его назвали Пенкиным в жанре техно, обладающего стилем и элегантностью. При этом входившие в пластинку англоязычные треки могли сильно удивить жителей Германии, которые прекрасно знали их в исполнении группы Orbita — еще одного проекта композитора Павла Есенина, который трансформировался в группу Hi-Fi после его возвращения в Россию. Между тем Шура выпустил второй альбом, который закрепил за ним звездный статус, который, к сожалению, оказался очень недолгим.

Куда пропал Шура после двух альбомов

После выхода сингла «Сказка» в 1999 году Шура замолчал на два года. Причиной стали наркотики. Сам исполнитель признавался, что доставшиеся ему огромные деньги не могли закрыть дыру одиночества. «Я приходил домой, а там ни ребенка, ни котенка, ни любимого человека. Вот и принимал», — вспоминал исполнитель.

Пагубное пристрастие сыграло с ним злую шутку. Под влиянием дурмана он приобрел квартиру, которую недобросовестные риелторы оформили на подставное лицо. Все попытки исполнителя судиться за оплаченную жилплощадь успехом не увенчались.

Фото: РИА «Новости»

Оставшись без крыши над головой, Шура начал лечиться от зависимости, но при обследовании врачи обнаружили у него рак. «Я лежал под двумя капельницами: в правую руку мне капали химию, в левую — лекарства от зависимости. У меня было время, чтобы пересмотреть свою жизнь, и меня затошнило от самого себя», — рассказывал артист.

Он вернулся на эстраду с новыми песнями и целыми зубами. Но на смену веселому эпатажному исполнителю пришел грузный мужчина с лишним весом.

Фото: РИА «Новости»

Альбом «Благодарю. Второе дыхание» уже не пользовался такой популярностью. На смену самобытным танцевальным хитам пришли песни, которые бы больше подошли старожилам еще советской эстрады, отмечали музыкальные критики. Единственная песня того периода Шуры, которую он исполняет до сих пор, стала «Твори добро». Возможно, что так певец попросил прощения у своих бывших поклонников.

Как Шура жил после ушедшей славы

Переживший жесткое падение с Олимпа, артист выживал за счет концертов, которые организовывали ему друзья. По его словам, из-за лишнего веса он уже не мог прыгать на сцене, как в свои лучшие годы и часто выступал, сидя на стуле.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Шура стал завсегдатаем телевизионных шоу, в которых не стеснялся рассказывать о своей наркозависимости и о том, как смог ее победить вместе с раком. «Благодарю Бога за то, что это случилось. Я это пережил, прошел, вылечился. Я бросил плохие привычки, поменял окружение: люди-прилипалы сами отстали от меня. Появились настоящие люди», — подчеркивал исполнитель. В конце нулевых артист снова вызвал интерес публики, благодаря шоу «Ты — суперстар», где он представил новое видение своего старого хита «Ты не верь слезам», вызвав у зрителей не только волну ностальгии, но и сильное удивление.

Несмотря на свой новый образ, финал шоу Шура закончил скандалом с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, который обвинил артиста в потере голоса и шарма. Певец не сдержался и бросился на оппонента, не стесняясь в выражениях, не допустимых для телевидения.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

При этом проблемы со здоровьем певца не оставляли. В 2018 году из-за лишнего веса он лег на операцию по замене тазобедренного сустава, после которой серьезно пересмотрел свои предпочтения в еде. «Многие спрашивают, как же мне удалось похудеть, какая у меня диета. Все очень просто — не жрать! Вот кастрюльку капустки приготовил, калорий ноль, хватит на неделю», — рассказывал Шура. Еще через два года артист столкнулся с риском возвращения рака через возникшую грыжу. Операция спасла его от возвращения к химиотерапии. Но и этим все не закончилось. В конце 2023 года Шура попал в реанимацию одной из больниц Крыма из-за перенесенного микроинсульта. Сейчас исполнитель считает, что чувствует себя вполне нормально и вовсю готовится к своим юбилейным концертам в Москве и Петербурге.