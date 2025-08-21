«Впечатлена его мужской силой». Жена Диброва сделала первое заявление о разводе
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина, которая недавно вернулась в Москву, сделала первое заявление о разводе с мужем. Пост появился в ее аккаунте в Instagram*.
Уникальная история любви
Супруги прожили в браке 16 лет и воспитывали троих сыновей. Полина долго молчала, предпочитая не комментировать развод. В итоге модель решила дать отпор хейтерам и подчеркнула, что общественность не дождется от нее «грязи». Но о предполагаемой причине развода — уходе к Роману Товстику — Полина не говорила.
«Почему молчишь? Где комментарии? А что именно надо комментировать? Сесть в грязь, разведенную не мной, и шлепать ладошками? Ни-за-что, ровно как и помирать…», — написала Полина.
Она подчеркнула, что благодарна мужу за проведенные вместе дни и прекрасных детей.
«Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня он друг, наставник и очень любимый человек. Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его адрес. Наша общая с ним история уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается. Я с огромной благодарностью отношусь к этому человеку. Я впечатлена его мужской силой. Сила в молчании», — заявила модель.
Полина пообещала, что не оставит так просто «весь этот пиар» на фамилию Диброва.
«Это фамилия моих сыновей, это их будущее, фамилия их детей. Все, что происходит в медиа и на моей странице, фиксируется моими адвокатами Мариной Дубровской и Ириной Кузнецовой»
Модель пригрозила серьезным ответом — но чуть позже. Она добавила, что сейчас вместе с детьми находится в Турции, ребята набираются сил перед новым учебным годом.
«У меня новый путь. Я так решила. Я так чувствую. Я так хочу, 1 сентября мы отправимся с нашими детьми на школьную линейку. Впереди общие планы и воспитание сыновей», — сказала Диброва.
Новая любовь Дибровой — Товстик
Пользователи Сети поддержали Полину и назвали ее мудрой женщиной.
«Молодец, что написала такой пост, столько грязи пишут, надоело уже читать»;
«Да, шикарный пост, который говорит о многом и тем диванным бабкам, которые тут что-то пишут. Пора замолчать и заняться своей личной жизнью»;
«Это очень достойный поступок! Вы большая молодец, Полина!»;
«Молодец! Я сама пережила развод, ушла от мужа с двумя детьми. Ой, я пережила столько грязи. Этим недоброжелателям какое дело до чужой жизни?! В своей разбирайтесь, там тоже хватает скелетов в шкафу. Полина — умница, знает, что делает, а дети растут в любви и благополучии! Всем добра и счастья».
Не секрет, что новая любовь Полины — миллиардер Роман Товстик. Недавно мужчина сообщил о расставании с женой Еленой, родившей ему шестерых детей.
Но супруги не могут оформить развод официально — у них то и дело возникают различные конфликты.
«К сожалению, 19 лет нашего брака с Еленой подошли к концу. Сколько бы ни было вложено стараний в сохранение брака, продолжать стало невозможно. Видимо, всему свое время, и зачастую конец одного витка становится началом нового», — признался в личном блоге Товстик.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.