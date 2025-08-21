«Впечатлена его мужской силой». Жена Диброва сделала первое заявление о разводе

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина, которая недавно вернулась в Москву, сделала первое заявление о разводе с мужем. Пост появился в ее аккаунте в Instagram*.

Уникальная история любви

Супруги прожили в браке 16 лет и воспитывали троих сыновей. Полина долго молчала, предпочитая не комментировать развод. В итоге модель решила дать отпор хейтерам и подчеркнула, что общественность не дождется от нее «грязи». Но о предполагаемой причине развода — уходе к Роману Товстику — Полина не говорила.

«Почему молчишь? Где комментарии? А что именно надо комментировать? Сесть в грязь, разведенную не мной, и шлепать ладошками? Ни-за-что, ровно как и помирать…», — написала Полина.

Она подчеркнула, что благодарна мужу за проведенные вместе дни и прекрасных детей.

«Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня он друг, наставник и очень любимый человек. Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его адрес. Наша общая с ним история уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается. Я с огромной благодарностью отношусь к этому человеку. Я впечатлена его мужской силой. Сила в молчании», — заявила модель.