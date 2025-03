Возвращение Уилла Смита. Оскандалившийся на «Оскаре» артист анонсировал выход нового альбома

Что известно о новом альбоме

Альбом получил название Based On A True Story, релиз состоится 28 марта 2025 года. Это первая пластинка Смита за 20 лет, в последний раз он выпустил альбом Lost and Found в 2005-м.

«Я работаю над этим проектом уже несколько недель, и мне не терпится показать его вам», — написал Смит в соцсети.

Артист уже выпустил несколько синглов из этого проекта: Beautiful Scars, Tantrum, Work of Art и You Can Make It, сообщила газета The Guardian. Смит упомянул о случившемся на «Оскаре» в треке Beautiful Scars и добавил, что хотел бы, чтобы альбом стал новой вершиной его музыкального творчества.

«Я — мастер актерского искусства, но я никогда не давал себе возможности поднять свою поэзию, свои концепции до уровня мастерства, которого я достиг как актер», — подчеркнул артист.