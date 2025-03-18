18 марта 2025 14:13 Возвращение Уилла Смита. Оскандалившийся на «Оскаре» артист анонсировал выход нового альбома 0 0 0 Фото: Francisco Guerra/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

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Оскароносный актер и обладатель «Грэмми» Уилл Смит снова врывается на музыкальную сцену — артист анонсировал первый за 20 лет альбом. Пластинка получила название Based On A True Story, она появится на стримах уже в марте этого года.

Актер все еще работает над восстановлением репутации после скандала на «Оскаре» в 2022 году. Тогда Смит поднялся на сцену и ударил ведущего церемонии Криса Рока в лицо за шутку про его жену. Уилл неоднократно извинялся, но подобное в Голливуде забывается не скоро. Артисту запретили посещать церемонию «Оскар» в течение следующих 10 лет, а Netflix остановил производство фильма «Быстрый и свободный», в котором Смит должен был сыграть главную роль. В новом альбоме Смит рефлексирует об этом инциденте и его последствиях. Произошедшее подпортило музыканту жизнь, но одновременно с этим стало для него шансом многое переосмыслить. Об этом музыкант сообщил в Instagram*.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о новом альбоме Альбом получил название Based On A True Story, релиз состоится 28 марта 2025 года. Это первая пластинка Смита за 20 лет, в последний раз он выпустил альбом Lost and Found в 2005-м. «Я работаю над этим проектом уже несколько недель, и мне не терпится показать его вам», — написал Смит в соцсети. Артист уже выпустил несколько синглов из этого проекта: Beautiful Scars, Tantrum, Work of Art и You Can Make It, сообщила газета The Guardian. Смит упомянул о случившемся на «Оскаре» в треке Beautiful Scars и добавил, что хотел бы, чтобы альбом стал новой вершиной его музыкального творчества. «Я — мастер актерского искусства, но я никогда не давал себе возможности поднять свою поэзию, свои концепции до уровня мастерства, которого я достиг как актер», — подчеркнул артист.

Фото: РИА «Новости»

Хип-хоп в сочетании с актерским мастерством Композиции Смита в сочетании с его актерской игрой имели коммерческий успех. Артист возглавлял британские чарты с песней Boom! Shake the Room в дуэте с DJ Jazzy Jeff и The Fresh Prince. Мировым хитом стал трек Summertime — это произошло еще до того, как Уилл стал сольым исполнителем и записал главную песню к фильму «Люди в черном». Последняя также возглавила британские чарты, а треки Gettin' Jiggy Wit It и Wild Wild West заняли первые места в американских чартах синглов. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.