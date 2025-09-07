Воссоединились в Лимпопо. Что известно об отношениях Козловского и Акиньшиной

Актриса Оксана Акиньшина и ее возлюбленный Данила Козловский поделились фотографией с совместного отдыха и обескуражили поклонников, которые говорили о разрыве их отношений. Что известно о романе самой обсуждаемой звездной пары — в материале 360.ru.

Акиньшина выложила горячее фото в Instagram* и не добавила никакой подписи, оставив пространство для фантазии фанатов. На кадрах видно, как Козловский нежно приобнимает пассию за плечо, оба артиста светятся от счастья на фоне скал и кристально-голубой воды.

Когда начали встречаться

Слухи о романе двух звезд появились еще в 2020 году, когда шли съемки «Чернобыля». С тех пор пара несколько раз появлялась вместе на публике, но не спешила ни с какими заявлениями.

Во время съемок Козловский уже состоял в отношениях с режиссером Ольгой Зуевой, которая 2 марта того же года родила ему дочь — Оду Валентину. Вскоре после появления ребенка они расстались. Возможно, причина разрыва как раз крылась в служебном романе.

В расставании с Зуевой Козловский признался в 2021 году.