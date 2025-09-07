Воссоединились в Лимпопо. Что известно об отношениях Козловского и Акиньшиной

Актриса Оксана Акиньшина и ее возлюбленный Данила Козловский поделились фотографией с совместного отдыха и обескуражили поклонников, которые говорили о разрыве их отношений. Что известно о романе самой обсуждаемой звездной пары — в материале 360.ru.

Акиньшина выложила горячее фото в Instagram* и не добавила никакой подписи, оставив пространство для фантазии фанатов. На кадрах видно, как Козловский нежно приобнимает пассию за плечо, оба артиста светятся от счастья на фоне скал и кристально-голубой воды.

Когда начали встречаться

Слухи о романе двух звезд появились еще в 2020 году, когда шли съемки «Чернобыля». С тех пор пара несколько раз появлялась вместе на публике, но не спешила ни с какими заявлениями.

Во время съемок Козловский уже состоял в отношениях с режиссером Ольгой Зуевой, которая 2 марта того же года родила ему дочь — Оду Валентину. Вскоре после появления ребенка они расстались. Возможно, причина разрыва как раз крылась в служебном романе.

В расставании с Зуевой Козловский признался в 2021 году.

Я не готов говорить, почему [ушел от Ольги]. Не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. <…> Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду.

Данила Козловский

Актер

Поездка в Африку

В конце 2023 года Козловский переехал в Европу, и поклонники заговорили о его расставании с Акиньшиной, которая осталась в России.

Опровержением этих домыслов стали фотографии пары в Африке в январе 2025 года. Звезды опубликовали в соцсетях одинаковые снимки около указателя Лимпопо. Позже выяснилось, что они вместе отдыхали на африканском континенте и продолжали отношения на расстоянии.

Фото: РИА «Новости»

Роман Акиньшиной и Шнурова

В 2020 году, когда снимался «Чернобыль», Акиньшина официально состояла в браке за кинопродюсером Арчилом Геловани и воспитывала с ним двух общих детей. За два года до этого она объявила о разводе, но юридически разрыв не оформила.

Большую известность получил роман актрисы с эпатажным лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Пару активно обсуждали в прессе. Особенное внимание привлекала разница в возрасте: на момент начала отношений музыканту было 30 лет, а Акиньшиной — только 16.

Кроме того, солист бросил ради молоденькой девушки жену. По словам Акиньшиной, Шнуров следил за тем, чтобы она не просыпала школу и читала. Вечером же пара могла вместе выпить три бутылки крепкого алкоголя.

Вытаскивал меня из кровати за шиворот и тащил в школу… А я хотела спать, упиралась, била его всем, что под руку попадется.

Оксана Акиньшина

Актриса

После пяти лет совместной жизни и частых скандалов пара рассталась. В 2008 Акиньшина познакомилась с генеральным директор пиар-компании «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым и вышла за него замуж. Брак не продержался долго: в начале мая 2011 года артистка стала встречаться с актером и певцом Алексеем Воробьевым.

