Воссоединились в Лимпопо. Что известно об отношениях Козловского и Акиньшиной
Актриса Оксана Акиньшина и ее возлюбленный Данила Козловский поделились фотографией с совместного отдыха и обескуражили поклонников, которые говорили о разрыве их отношений. Что известно о романе самой обсуждаемой звездной пары — в материале 360.ru.
Акиньшина выложила горячее фото в Instagram* и не добавила никакой подписи, оставив пространство для фантазии фанатов. На кадрах видно, как Козловский нежно приобнимает пассию за плечо, оба артиста светятся от счастья на фоне скал и кристально-голубой воды.
Когда начали встречаться
Слухи о романе двух звезд появились еще в 2020 году, когда шли съемки «Чернобыля». С тех пор пара несколько раз появлялась вместе на публике, но не спешила ни с какими заявлениями.
Во время съемок Козловский уже состоял в отношениях с режиссером Ольгой Зуевой, которая 2 марта того же года родила ему дочь — Оду Валентину. Вскоре после появления ребенка они расстались. Возможно, причина разрыва как раз крылась в служебном романе.
В расставании с Зуевой Козловский признался в 2021 году.
Я не готов говорить, почему [ушел от Ольги]. Не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле. <…> Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду.
Данила Козловский
Актер
Поездка в Африку
В конце 2023 года Козловский переехал в Европу, и поклонники заговорили о его расставании с Акиньшиной, которая осталась в России.
Опровержением этих домыслов стали фотографии пары в Африке в январе 2025 года. Звезды опубликовали в соцсетях одинаковые снимки около указателя Лимпопо. Позже выяснилось, что они вместе отдыхали на африканском континенте и продолжали отношения на расстоянии.
Роман Акиньшиной и Шнурова
В 2020 году, когда снимался «Чернобыль», Акиньшина официально состояла в браке за кинопродюсером Арчилом Геловани и воспитывала с ним двух общих детей. За два года до этого она объявила о разводе, но юридически разрыв не оформила.
Большую известность получил роман актрисы с эпатажным лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Пару активно обсуждали в прессе. Особенное внимание привлекала разница в возрасте: на момент начала отношений музыканту было 30 лет, а Акиньшиной — только 16.
Кроме того, солист бросил ради молоденькой девушки жену. По словам Акиньшиной, Шнуров следил за тем, чтобы она не просыпала школу и читала. Вечером же пара могла вместе выпить три бутылки крепкого алкоголя.
Вытаскивал меня из кровати за шиворот и тащил в школу… А я хотела спать, упиралась, била его всем, что под руку попадется.
Оксана Акиньшина
Актриса
После пяти лет совместной жизни и частых скандалов пара рассталась. В 2008 Акиньшина познакомилась с генеральным директор пиар-компании «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым и вышла за него замуж. Брак не продержался долго: в начале мая 2011 года артистка стала встречаться с актером и певцом Алексеем Воробьевым.