Восемь спален и шесть ванн. Куда переедут жить Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон удивила всех своим неожиданным решением. Пару недель назад СМИ сообщили, что принцесса планирует переезд. Источник, близкий к королевской семье, тогда же рассказал, куда именно она собирается. Речь шла о Форт Бельведере, особняке в Виндзорском парке. Но недавно стало известно, что Миддлтон передумала.

Уильям и Кейт, живущие сейчас в коттедже Аделаида в Виндзоре, скоро переедут в новый дом вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Кенсингтонский дворец подтвердил эту новость заявлением, в котором говорилось: «Семья Уэльских переедет в новый дом в конце этого года». Предполагается, что семья из пяти человек переедет в восьмикомнатный дом Forest Lodgев Виндзорском парке, сообщило издание Hello.

Принцу и принцессе Уэльской явно нравится жить в Виндзоре. Дети <...> по-прежнему будут находиться недалеко от Виндзорского замка, где будут участвовать в королевских мероприятиях и встречах. Переезд в Форест-Лодж дает семье больше пространства и уже рассматривается как их «вечный дом», а не как место, где дети растут в стенах дворца. Даниэль Стейси корреспондент

Особняк Forest Lodge в Большом Виндзорском парке останется домом для Уильяма, Кейт и их детей — Джорджа, Луи и Шарлотты, даже когда Уильям взойдет на престол.

Фото: Kensington Royal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Все о новом доме Кейт Миддлтон и принца Уильям Как сообщило издание The Sun, в отличие от Гарри и Меган, потративших 2,4 миллиона фунтов из средств налогоплательщиков на коттедж Фрогмор, Уиллс и Кейт самостоятельно оплачивают все ремонтные работы и не нанимают прислугу. По данным газеты The Sun, в 328-летнем здании, признанном памятником архитектуры II категории, начались работы по внутреннему и внешнему ремонту. Уэльсцы планируют завершить их к Рождеству. Из окон открывается великолепный вид, а Уильям, большой поклонник футбола, сможет любоваться аркой Уэмбли прямо из своей спальни. Кейт уже выбирает новую мебель для дома, включая стол на 24 персоны.

Переезд дает им возможность начать все сначала и открыть новую главу в жизни; возможность оставить позади некоторые из самых неприятных воспоминаний. источник издания The Sun

По словам инсайдеров, жизнь в Виндзоре дает Уиллсу и Кейт возможность быть «активными» родителями, и при этом совмещать выполнение обязанностей членов королевской семьи. Последняя реконструкция Forest Lodge прошла в 2001 году, на нее было потрачено 1,5 миллиона фунтов. На тот момент его стоимость составляла 5,5 миллиона фунтов. Однако, согласно индексам цен на жилье, если бы его сегодня выставили на открытый рынок, его цена могла бы достигнуть около 16 миллионов фунтов стерлингов.

Фото: Kensington Royal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Нынешние дома Уильяма и Кейт Семья живет в четырехкомнатном коттедже «Аделаида» в Виндзоре. Дети учатся в местной школе «Ламбрук». У них также есть дом в Анмер-холле, Норфолк, и апартаменты 1А в Кенсингтонском дворце, Лондон, которые они намерены сохранить. В 2022 году принц и принцесса Уэльские переехали из Лондона, чтобы их дети могли спокойно взрослеть и готовиться к королевским обязанностям. «Аделаида» — это дом с розовым фасадом, полностью обновленный в 2015 году. Здесь есть прекрасный сад, уютный кабинет и роскошная спальня. Потолок украшен золотыми дельфинами и канатом, когда-то использовавшимся на королевской яхте XIX века. Коттедж на территории поместья Виндзор Хоум Парк принадлежит частному владельцу и закрыт для посетителей. До Виндзорского замка отсюда можно дойти за 10 минут. Семья также останавливается в Лондоне в Кенсингтонском дворце, 1A — 20-комнатной квартире на четырех этажах, которая раньше принадлежала принцессе Маргарет. Несмотря на счастливые воспоминания о коттедже в Аделаиде, последние три года были невероятно трудными. После переезда, в сентябре 2022 года, семья столкнулась с новостью о смерти королевы Елизаветы. В феврале 2024 года король Карл заявил, что у него обнаружили рак. Через месяц Кейт сообщила, что у нее диагностировали рак. Она начала лечение.