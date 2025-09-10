Сегодня 02:14 «Воровайки» снова качают Россию. Кому не понравилась их романтика улицы? 0 0 0 Фото: Instagram*.com/vorovaiki_official Знаменитости

В нулевые группа «Воровайки» стала голосом уличной романтики, а в 2025 году уже новые участницы собирают полные залы по всей стране. За ностальгией приходят взрослые поклонники, а молодые воспринимают звучащие песни со свойственным им юмором. В соцсетях треки «Хоп, мусорок» и «Наколочки» обрели новую жизнь в формате мемов и каверов. Но в творчестве вернувшего популярность коллектива общественники не заметили патриотической ноты. Теперь существование «Вороваек» поставили под вопрос.

Как появилась группа «Воровайки»

Проект женской группы для исполнения песен русского шансона в поп-обработке придумали бывший вокалист коллектива «Беломорканал» Спартак (Степан) Арутюнов, который долгое время выступал автором и композитором песен, звукорежиссер Валерий Лизнер и продюсер Юрий Алмазов (Надыктов). Группу создавали по той же схеме, по какой в начале 90-х работала группа «Мираж». Продюсеры отвечали за концепцию, имидж, песни, тексты, продвижение, записи альбомов и организации концертов.

Вокалистки — лицо проекта набирались по принципу, что в любой момент их могут заменить, потому что выступать им приходилось под заранее записанную фонограмму.

Фото: Instagram*.com/vorovaiki_official

Настоящую исполнительницу главных хитов «Вороваек», Яну Павлову, зрители увидели только в 2004 году. До этого ее имени не было даже на выпущенных пластинках. Талантливую выпускницу Оренбургского музыкального училища продюсеры заметили после ее победы в конкурсе «Золотой голос Урала» и тут же пригласили к себе. Девушка вспоминала, что ее сильно расстроила обложка первого альбома, где ее не оказалось.

«Продюсер сказал, что так надо, такой шоу-бизнес. Я же все время пухленькая, мне на обложке не хватило места», — рассказывала артистка.

Фото: Vk.com/vorovaiki / «ВКонтакте»

На сцене все это время блистали бывшая участница поп-группы «Шоколад» Диана Теркулова и Ирина Нагорная, которая быстро уступала приходящим ей на смену артисткам Елене Мишиной, Юлиане Пономаревой, Светлане Азаровой. Пока наконец это место не заняла супруга продюсера Лариса Надыктова.

«Воровайки» на пике славы

По настоящему переломным для группы «Воровайки» стал 2004 год. Арутюнов и Лизнер покинули проект, оставив его в полное распоряжение Алмазова. За это время группа выпустила уже шесть альбомов и получила по настоящему народную любовь. Кассеты и диски с песнями «Вороваек» раскупались вмиг, а их песни регулярно появлялись на волнах различных радиостанций.

Несмотря на то, что в составе группы периодически происходили рокировки, фанаты все-таки запомнили имена и фамилии всех участниц, а также научились различать их на сцене.

Фото: Instagram*.com/vorovaiki_official

Фото вокалисток стали появляться на страницах периодических изданий. Самое большое внимание уделяли Яне Павловой. Кроме красивого голоса, который она не стеснялась демонстрировать и вне сцены, она оказалась единственной участницей группы, которая хоть как-то связана с местами заключения. Ее первый муж и отец дочери футболист Анатолий Павлов оказался за решеткой. Первый срок стал не последним в его жизни. «Что спела, то и произошло в моей жизни, — рассказывала артистка.

С Павловым Яна развелась и вышла замуж второй раз за Алексея Куцурубова, от которого она родила сына.

Фото: Instagram*.com/vorovaiki_official

В 2019 году коллектив постигла внезапная утрата. Продюсер Юрий Алмазов скончался в возрасте 50 лет и его место занял сын Никита Надыктов. После смены продюсера из группы ушла Яна Павлова. Новым голосом коллектива стала певица Светлана Ларионова. Но в конце 2023 года состав коллектива полностью изменился. Как рассказывал Надыктов, тогда совпало сразу несколько событий. Одна из девочек объявила, что уходит в декрет. Диана Теркулова решила сконцентрироваться на сольной карьере.

Продюсер решил набрать новый состав, в который вошли Ксения Шапиро, Софья Морозова и Валерия Москальчук. Изначально поклонники не приняли новый состав, который долго не продержался.

Фото: Instagram*.com/vorovaiki_official

Самая опытная из солистов Ксения Шапиро внезапно покинула группу без объяснения причин. Временно ее замещала учительница по вокалу. Но продюсер не оставлял надежд, что найдет третью участницу. Среди предъявляемых им требований — возраст от 16 до 26 лет, артистичность и умение работать на сцене. При этом гастроли и выступления «Вороваек» на корпоративах проходят в достаточно спартанских условиях: полеты только эконом-классом, поездки на поездах в двух купе. Алкоголь в гримерках под строгим запретом. От старого коллектива в «Воровайках» осталась только Наталья Лушникова, получившая пост художественного руководителя нового проекта.

Чем занимаются бывшие участницы группы «Воровайки»?

Остававшаяся долгое время главным голосом «Вороваек» Яна Павлова сейчас живет в Оренбурге и занимается семьей. Но при этом не забывает и о творчестве.

Фото: Instagram*.com/vorovaiki_official

В частности, она записала несколько песен с вокалистом группы «Бутырка» Михаилом Борисовым. Поклонники все еще рассчитывают, что Павлова вернется на сцену и выпустит новый альбом. Диана Теркулова развивает сольную карьеру, а также занимается волонтерской работой и помогает бойцам специальной военной операции. Одной из ее последних песен стала композиция «Молитва», посвященная матерям, которые ждут сыновей.

Ставшая последней главной вокалисткой старого состава «Вороваек» Светлана Ларионова перед уходом из группы пережила сильное отравление во время гастролей в Костроме.

Фото: Instagram*.com/vorovaiki_official

По словам продюсера коллектива, артистка попала в больницу, где врачи ввели ее в медикаментозную кому из-за сильной интоксикации. В таком состоянии она провела несколько дней. Рассказывая о роспуске коллектива в декабре 2023 года, Ларионова отмечала, что такое решение продюсера стало для нее неожиданностью и шоком. Но переживала артистка недолго и сконцентрировалась на своей сольной карьере. В январе этого года она одержала победу в музыкальном шоу «Царица» на телеканале «Пятница».

Кому помешали «Воровайки» и как на наезд ответила группа?

С предложением запретить песни группы «Воровайки» выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В комментарии изданию «Абзац» он заявил, что во время проведения специальной военной операции сцену нужно предоставлять только артистам, которые исполняют патриотические песни. «Я считаю, что только из-за одной песни „Хоп, мусорок“ можно спокойно отменять группу „Воровайки“», — заявил Бородин.

Общественник подчеркнул, что считает недопустимым композиции с критикой сотрудников силовых структур и пообещал, что добьется проверки творчества «Вороваек».

Фото: Vk.com/vorovaiki / «ВКонтакте»

Концертный директор группы Иван Лушников в комментарии Life.ru заявил, что Бородину вместо нужно показать свой патриотизм делом и предложил съездить к бойцам в зону проведения спецоперации и организовать там благотворительный концерт, как это уже сейчас делают «Воровайки».

Военнослужащим, помимо патриотических речей, нужны веселые, задорные и иногда хулиганские песни, чтобы отвлечься и поднять себе настроение. Те, кто утверждает обратное, просто не понимают ситуацию и делают неверные выводы Иван Лушников Концертный директор группы «Воровайки»

Концертный директор добавил, что так сильно не понравившаяся общественнику песня «Хоп, мусорок», остается главным хитом на корпоративах тех же сотрудников полиции, где никто не воспринимает ее как оскорбление, а, напротив, просят исполнить ее не один раз. «Тысячи людей приходят на наши концерты в разных городах России, а гастрольный график расписан на год вперед, значит, нас слушают и ценят. Кто-то обязательно выразит недовольство, но мы к этому относимся спокойно», — добавил представитель группы. Лушников отметил, что попытка отменить «Вороваек» уже была несколько лет назад, когда активист из Сургута при поддержке депутата готовился сорвать концерт. В итоге все билеты зрители раскупили очень быстро за счет такой «рекламы». *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена