27 мая 2025 21:18 Волшебные руки Голливуда. Кто перешил лица Крис Дженнер и Линдси Лохан 0 0 0 Фото: Netflix/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

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Последние недели в прессе не умолкают разговоры о новом светиле пластической хирургии Стивене Левине. Именно он преобразил многих голливудских актрис: Энн Хэтэуэй, Линдси Лохан, которую, казалось, после наркотических трипов ничего не спасет, Деми Мур. По слухам, к нему обратился даже Бред Питт. Что известно о враче и почему американские селебрити от него в восторге — в материале 360.ru.

Кого преобразил Стивен Левин Крис Дженнер Глава семьи Кардашьян, 69-летняя Крис Дженнер чудесным образом помолодела. Ее даже перепутали с 29-летней дочерью-моделью Кендалл. Сейчас Дженнер выглядит как своя версия 30 лет назад. «Мы можем подтвердить, что доктор Стивен Левин выполнил недавнюю операцию Крис Дженнер», — сообщил представитель Дженнер таблоиду Page Six. Какую именно услугу оказал Левин, не уточняется. По подсчетам Marie Claire, преображение обошлось Дженнер примерно в 100 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей).

Фото: Disney/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Anne Goldstein/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com 2/2

Линдси Лохан О внезапно преобразившейся 38-летней Линдси Лохан заговорили в ноябре прошлого года. Актриса была звездой нулевых и снялась в фильмах «Дрянные девчонки», «Звезда сцены» и «Чумовая пятница». Популярность сломала молодую девушку, и Лохан начали замечать на публике нетрезвой. Позднее стало понятно, что артистка увлеклась алкоголем и запрещенными веществами, но остановиться не смогла. Лохан решила меняться не так давно: она прошла через череду рехабов, а в прошлом году родила сына. Но свежесть лица усилием воли было уже не вернуть. На помощь пришел Стивен Левин. Теперь помолодевшая Линдси Лохан выглядит как майская роза. Эксперты утверждают, что она сделала подтяжку лица, SMAS-лифтинг, блефаропластику — операцию на веках. Кроме того, звезда могла удалить лишний филлер, что помогло убрать отечность с лица.

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Деми Мур По слухам, к голливудскому волшебнику обращалась и 62-летняя Деми Мур. Актриса буквально ворвалась в индустрию с новыми силами в прошлом году, когда на экраны вышел фильм «Субстанция». На ковровых дорожках и премиях артистка выглядела прекрасно, молодо и свежо. Однако так было не всегда. Еще в 2021 году Мур вышла на подиум во время показа Fendi в рамках недели моды в Париже. Всем стало очевидно, что актриса сделала неудачную пластическую операцию. Эксперты утверждают, что сегодняшнее преображение — результат 2021 года. Скорее всего, на показе прошло мало времени после операции, и на лице артистки были отеки. Сейчас все пришло в норму.

Фото: CraSH/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бред Питт Поговаривают, что к врачу обратился любимчик публики, 61-летний Бред Питт. Вместе с новой прической он напомнил публике его версию времен фильма «Мистер и миссис Смит». Эксперты утверждают, что Питт сделал круговую подтяжку лица. Официальных подтверждений от представителей актера не было. Донателла Версаче В декабре 2024 года поклонников удивила 69-летняя Донателла Версаче. Селебрити, которую долгое время называли жертвой пластических хирургов, завязала с филлерами и решила обратиться к профессионалу — и не пожалела. На премьере мюзикла «Дьявол носит Prada» кожа Донателлы выглядела гладкой, а ее лицо — подтянутым. Вероятно, Стивен Левин не только омолодил знаменитую клиентку, но и исправил ошибки коллег.

Фото: Jay Hirano/AFLO / www.globallookpress.com 1/3 Фото: IMAGO/Jennifer Bloc / www.globallookpress.com 2/3 Фото: GIADA PAPINI RAMPELOTTO/EUROPANE / www.globallookpress.com 3/3

Кристина Агилера Певица нулевых, 44-летняя Кристина Агилера подошла к своему преображению радикально. Она похудела почти на 20 килограммов. Поговаривают, не без помощи препаратов. Также артистка обратилась к голливудскому хирургу Левину. Эксперты предполагают, что Агилере сделали подтяжку средней и верхней зон лица и ринопластику. Позже она могла прибегнуть к косметологической поддержке: ботокс, аппаратные методики, пилинги. Также певица сделала коррекцию зубов.

Фото: Paul Citone/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что известно о Стивене Левине Доктор окончил медицинскую школы Нью-Йоркского университета, где семь лет учился пластической хирургии. После обучения он более семи лет работал в частной клинике доктора Дэниела С. Бейкера. В 2019 году Левин открыл собственную клинику пластической хирургии в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена в Нью-Йорке. Смысл его работы заключается в том, чтобы клиенты после операций и процедур выглядели естественно. Стивен Левин — сертифицированный пластический хирург, имеет профессиональные награды. Врач входит в: Американский совет пластической хирургии;

Американское общество пластической хирургии;

Американское общество реконструктивной микрохирургии;

Американское общество эстетической пластической хирургии;

Северо-восточное общество пластических хирургов.

Фото: Скриншот сайта stevenlevinemd.com

И это далеко не все, судя по сайту его клиники. На прием к хирургу записываются за несколько месяцев вперед. Он занимается не только эстетической, но и реконструктивной хирургией, помогая людям вернуть лицо после аварий или заболеваний. Женат и имеет двоих детей, передает Marie Claire. По версии US Magazine, в 2020 году его гонорар за работу начинался от 45 тысяч долларов. Примерно в это время его бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса — операции приостановили из-за эпидемиологических рисков. Поговаривают, что сейчас его работа стоит не менее 200 тысяч долларов (примерно 16 миллионов рублей), но прайса на сайте доктора нет, как и официальных подтверждений. В 2019 году доктор рассказал прессе, что отказывает трети обратившихся к нему клиентам. «Иногда у меня возникают странные флюиды, иногда я не думаю, что смогу сделать их счастливыми, иногда я не думаю, что они готовы, или, может быть, это просто не будет хорошо на них смотреться», — сообщил врач.