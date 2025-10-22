Сегодня 04:21 Внебрачные дети Карлсона. Правда и вымысел в жизни Спартака Мишулина 0 0 0 Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / RuTube Шоу-бизнес

Советский актер Спартак Мишулин шутил в жизни, как на сцене. Он любил рассказывать истории, в которые сложно поверить. После смерти выходки Карлсона продолжились — объявился внебрачный сын. Что на самом деле происходило в семье и карьере артиста — в материале 360.ru.

Отец Спартака Мишулина: цыганский барон или писатель Мишулин родился в Москве 22 октября 1926 года. Он никогда не знал своего отца и старался отшучиваться. По одной версии, тот был цыганским бароном, по другой — писателем. Мать же хранила молчание. «Спартаком меня дядя назвал. Он был ректором Академии общественных наук при ЦК партии и профессором истории. Его любимыми героями были гладиаторы — Спартак и Аристоник. Аристоником дядя назвал своего сына, а Спартаком — меня», — рассказал актер.

Фото: Первый канал / RuTube

До появления отчима мальчик носил отчество Владимирович, затем стал Васильевичем. С одной стороны, о таком детстве, как у него, мечтали многие советские ребята. Его мать Анна занимала высокую должность заместителя наркома промышленности и входила в круг партийной номенклатуры, поэтому семья жила в Настасьинском переулке и ни в чем не нуждалась. С другой — отчим оказался человеком пьющим и агрессивным, поэтому пасынок много времени проводил на улице. Спартак Мишулин: биография и семья Сказка закончилась в 1937 году, когда мать объявили врагом народа и сослали в Ташкент. Мишулин остался на попечении дяди. В 1941 году поступил в артиллерийскую спецшколу в Анжеро-Судженске в Кемеровской области, а после окончания сел в тюрьму. Версий о том, за что его посадили, тоже несколько: украл лампы для освещения сцены, испортил портрет Иосифа Сталина или похитил трехтомник об Октябрьской революции. Иногда Мишулин заявлял, что все три истории произошли на самом деле.

В молодости я графоманил. С бумагой часто возникали сложности, а мысли шли, надо было на чем-то записывать. Поэтому я добывал ее из листовок и плакатов, расклеенных по городу. Плакат с изображением Сталина показался мне вполне пригодным для того, чтобы написать на нем роман „Она сражалась за Родину“. Спартак Мишулин Актер

Лампочки Мишулин якобы украл в Судженске, чтобы устроить в Доме культуры концерт. За книгами полез, потому что библиотекарь отказалась их выдавать. Сидя в тюрьме, совершил новое преступление — своровал муку на перепродажу. В результате провел в колонии три года. Мишулин жив: история о морге Мишулин вообще любил фантазировать и часто рассказывал небылицы. Одна из них о том, что он якобы пролежал два дня в морге. В тюрьме он отучился на тракториста и начал работать в поле. Смены длились по 20 часов, Мишулин сильно уставал и однажды уснул прямо в меже. Другой рабочий не заметил его и переехал гусеничным трактором.

Фото: Киностудия Горького / YouTube

«В результате в больницу вместо меня привезли мешок с костями. Выглядело это так, что меня почти сразу отправили в морг. В то же самое время один заключенный съел шапку сушеного гороха — и получился заворот кишок. Сделали ему операцию, но он умер. Привезли в морг, а я в этот момент как раз пошевелился», — рассказал актер. Тюремные хирурги собрали его по частям. Увидев результат, конвойные не поверили, что это Мишулин. В каком театре играл Мишулин В застенках он занимался творческой самодеятельностью, поэтому после освобождения устроился завклубом в село Брусово в Калининской области, а затем работал в нескольких провинциальных театрах.

Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look / www.globallookpress.com

После воссоединения с семьей Мишулин попытался в 1948 году поступить в ГИТИС. Не взяли. Тогда он устроился во вспомогательный состав драматического театра города Калинина, окончил театральную студию, перешел в Омский драматический театр, а затем — в Калининский областной драматический театр. Гастроли 1960 года в Москве стали для актера судьбоносными, он получил приглашение сразу в три труппы и выбрал Московский академический театр сатиры, где служил более 45 лет до самой смерти. Пан директор, Карлсон и Саид В 1966 году вышли первые выпуски юмористической телепередачи «Кабачок „13 стульев“», где Мишулин сыграл одну из самых известных своих ролей — пана директора. Этот персонаж жил еще 14 лет. Второй долгоиграющей ролью стал Карлсон в спектакле «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» режиссера Маргариты Микаэлян на сцене Театра сатиры. Она стала его визитной карточкой. Мишулин любил этого персонажа, потому что, во-первых, он не врал, а фантазировал, во-вторых, возвращал людей в детство и доставлял много радости. Со съемками в фильме «Белое солнце пустыни» в роли молчаливого Саида связана еще одна необыкновенная история. Мишулин чуть не свел незнакомку в могилу.

Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / RuTube

«Снимали „Белое солнце пустыни“. Меня обрили наголо. Во время поездок в город я надевал парик, потому что лысым непривычно. И вот еду в автобусе — и вижу знакомого, с которым давно не общались. Я обрадовался и забыл, что на голове парик, сорвал его и помахал. А бабка эта за сердце схватилась», — рассказал он. Личная жизнь Спартака Мишулина Эксцентричный актер нравился женщинам. Единственную жену, на 19 лет младше себя, он встретил в коридорах телецентра «Останкино». Валентина работала монтажером в творческом объединении «Экран». Когда они познакомились, Мишулин был помолвлен с другой и предложил девушке стать любовницей. Она отказалась. Через полгода после расставания актер понял, что совершил ошибку, и вернулся к ней. Они поженились в 1972 году, провели вместе более 30 лет и родили дочь Карину. Внебрачный сын Тимур Еремеев Актер умер 17 июля 2005 года в московском Центре кардиохирургии после операции на сердце. Через 12 лет у Мишулина объявился внебрачный сын — актер Тимур Еремеев. О родстве с тем самым Карлсоном ему рассказала мать. По ее словам, у них был роман. Когда мальчику исполнилось пять лет, женщина познакомила его с Мишулиным и раскрыла тайну.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com / www.globallookpress.com

Еремеев долго молчал об этом. В 2017 году он принял участие в телешоу, на котором экспертиза ДНК на основе его крови и генетического материала с костюма Мишулина показала родство. Вдова и дочь актера отказались признать родственника и провели еще одну экспертизу в Швеции, которая показала, что первый анализ — неинформативный. Суд отклонил их иск о возмещении морального вреда. «Это происходило как будто не со мной, словно в параллельной реальности. Никогда не думал, что окажусь внутри такой истории. Временами было очень тяжело. Хотел понять: можно ли оставаться человеком, попав в такой водоворот событий», — сказал он. В 2019 году объявился лжевнук актера Эдуард Сорокин. Он утверждал, что его бабушка познакомилась с Мишулиным в Калининском театре, и требовал треть квартиры на Садовой-Триумфальной улице в Москве. Суд не признал мужчину наследником и оставил имущество за его единственной официальной дочерью и ее детьми.