Влюбленности и разочарования Фаины Раневской. Что она скрывала за афоризмами

Фаина Раневская снялась всего в трех десятках картин, исполнив в основном эпизодические роли. Это не помешало ей стать культурным явлением для современников и будущих поколений. Судьба этой неординарной женщины полна разочарований, от разрыва с семьей до одиночества. О жизни Фуфы — в материале 360.ru.

Зажиточная семья Фельдман Фанни Гиршевна Фельдман родилась 27 августа 1896 года по новому стилю в Таганроге в обеспеченной еврейской семье, имела трех братьев и одну сестру. Отец занимался предпринимательством — управлял магазином, фабрикой красок, мельницей и имел пароход. Стремясь обеспечить детям хорошее образование, родители отдали дочь в Мариинскую женскую гимназию, но та просилась на домашнее обучение. По одной версии, она плохо справлялась и скучала на уроках, по другой — гимназистки высмеивали ее заикание. По окончании младших классов ей разрешили учиться дома, наняли учителей по музыке, пению и иностранным языкам.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В 1913 году Фанни побывала на спектакле «Вишневый сад» на сцене Московского Художественного театра и полюбила творчество Антона Чехова. Она поступила в частную театральную студию. Близкие не одобрили выбор профессии, их пути разошлись — в 1915 году будущая актриса уехала в Москву, а ее родители, братья и сестра после революции сбежали в Прагу. Отношения Раневской с Качаловым В столице Раневская поселилась в комнате на Большой Никитской и познакомилась со многими знаменитостями того времени, в том числе поэтессой Мариной Цветаевой, поэтами Осипом Мандельштамом и Владимиром Маяковским.

Фото: Василий Качалов беседует со студийцами / РИА «Новости»

Она искренне влюбилась в актера Василия Качалова на 21 год старше себя, выступавшего в МХТ и ведущего богемную жизнь. Сначала вела себя, как назойливая фанатка — написала письмо, в котором заявила, что упала в обморок от его блестящей игры, и попросила билеты на спектакль. «На мое имя у администратора были оставлены билеты! А подпись „Ваш Качалов“?! Боже, ради одной этой подписи стоило становиться актрисой и ехать в Москву. Я понимала, что он не мой и это просто вежливость короля, но зацеловала письмо до дыр. С тех пор у нас началась дружба», — вспоминала она. Качалов организовал начинающей актрисе встречу с сооснователем МХТ Владимиром Немировичем-Данченко. От волнения она все испортила — назвала Василием Степановичем и выскочила из кабинета.

Фото: РИА «Новости»

Дружба длилась до смерти Качалова в 1948 году. За два года до этого сама Раневская попала в больницу с подозрением на рак, и актер писал ей ободряющие письма. Как появился псевдоним Раневской Переехав в Москву, актриса один сезон отыграла на сцене Малаховского летнего театра, затем подписала на актерской бирже контракт на работу в керченской труппе мадам Лавровской. Все это время она продолжала поддерживать связь с матерью, которая втайне отправляла дочери деньги. Однажды во время прогулки на гору Митридат актриса зашла в банк за переводом. На выходе сильный ветер вырвал деньги. Глядя на купюры, она заметила, как красиво те разлетелись. Спутник ответил, что так могла сказать только помещица Любовь Раневская из «Вишневого сада».

Когда мне позже пришлось выбирать псевдоним, я решила взять фамилию чеховской героини. У нас есть с ней что-то общее. Фаина Раневская

В 1917 или 1918 годах она изменила имя, фамилию и отчество в документах. Так актриса стала Фаиной Григорьевной Раневской. Она любила придумывать людям прозвища. Себя называла Фуфой, потому что куря сигару, приговаривала «фу-фу», Владимира Ленина — лысым на броневике. Режиссер Всеволод Мейерхольд носил звание вытянутого лилипута, его любвеобильный коллега Юрий Завадский — перпетум кобелe.

Фото: РИА «Новости»

«Хорошо читать ее шутки. А когда она припечатывала людей прозвищами на всю жизнь… В старости Раневская мучила молодых и красивых актрис, поэтому ее все боялись. Очень вредная была старуха!» — рассказал таганрогский краевед Игорь Пащенко. «Муля, не нервируй меня» После неудачной попытки устроиться в Москве, Раневская попытала счастья в провинции. В разные годы она выступала в «Первом советском театре» и «Театре актера» в Крыму, Бакинском рабочем театре, Смоленском драматическом театре, Архангельском драматическом театре и на других подмостках. Наибольшую известность принесли роли в Театре имени Моссовета, где актриса проработала более 25 лет, и конфликты с его режиссером Юрием Завадским. Именно ему посвящен афоризм Раневской: «Он родился не в рубашке, а в шубе».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Работая в Камерном театре в 1930-х годах, Раневская отправила свои снимки на «Мосфильм», получила жесткий отказ и возненавидела кинематограф. Но потом начинающий режиссер Михаил Ромм пригласил ее в «Пышку». Актриса сильно обрадовалась, пока не осознала, во что ввязалась. В то время студия «Мосфильм» не отапливалась, павильон напоминал гигантский погреб, платье сшили из остатков грубой ткани, которой обили карету, а работа велась по ночам, потому что в остальное время актеры были заняты каждый в своей постановке. «Помнится, мы с Михаилом Ильичом смертельно обиделись друг на друга. Кончилось же все это работой, съемками. А во время съемок я в него влюбилась. Все, что он делал, было талантливо, пленительно. Все в нем подкупало: и чудесный вкус, и тонкое понимание мопассановской новеллы, ее атмосферы», — рассказала Раневская.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Она подготовилась основательно — прочла повесть в оригинале и выучила свои монологи на французском языке, хотя фильм снимался как немой. Игра Раневской привела писателя Ромена Роллана в восторг, с его подачи картину с большим успехом показали во Франции. За это Ромм называл Раневскую своей доброй звездой. Наконец, посыпались предложения. Специально под Раневскую попа в «Думе про казака Голоту» сделали попадьей. Роль в «Подкидыше» она считала написанной специально под себя. Знаменитая фраза «Муля, не нервируй меня» родилась случайно. Актриса выкрикнула ее на съемочной площадке, обращаясь к замешкавшемуся экранному мужу-подкаблучнику в исполнении Петра Репнина. Эти слова включили в сценарий. Позднее даже Леонид Брежнев на вручении ордена Ленина обратился к ней репликой Ляли. Афоризмы Раневской Актриса не лезла за словом в карман, и эта особенность нравилась многим кинематографистам. В экранизации «Человека в футляре» ей разрешили добавить бессловесной героине реплику собственного сочинения: «Я никогда не была красива, но постоянно была чертовски мила». Отказавшись сниматься в легковесном фильме она заявила однажды: «Деньги я проем, а стыд останется». В истории также осталось ее высказывание близкому другу, актеру Соломону Михоэлсу. «Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. В вас живет Бог!» — заявила она.

Фото: РИА «Новости»

Многие ее фразы, как сценические, так и сказанные в быту, стали крылатыми. Раневская обладала такой харизмой и жизнелюбием, что любую ситуацию превращала в трагикомедию. Так ее и запомнила публика. Личная жизнь Раневской Актриса была очень влюбчивой и быстро разочаровалась в мужчинах. Она считала себя дурнушкой и жаловалась, что романы заканчивались одинаково — кавалеры уходили к женщинам с маленьким носиком. Однажды Раневская влюбилась в поклонника. Когда он напросился в гости, накрыла стол, нарядилась и уселась ждать. Но кавалер заявился пьяный и попросил актрису погулять, пока он уединится с девушкой в ее квартире.

Фото: Valery Khristoforov/Russian Look / www.globallookpress.com

Она получала самую большую зарплату в театре, но жила небогато. Половину дохода раздавала друзьям, другую тратила, в том числе на помощниц по дому, так как не хотела заниматься хозяйством. Старость актрисе скрасили подруги и пес по кличке Малыш. Раневская нашла его на улице в ужасном состоянии, с вмерзшими в лед лапами. Ветеринары посоветовали усыпить, но актриса уперлась и выходила питомца. Каждый раз, когда она уходила на спектакль, он безостановочно выл, досаждая соседям. Раневская умерла 19 июля 1984 года после инфаркта и пневмонии. Ее похоронили в некрополе Донского монастыря. Малыш, перешедший по наследству к соседке, умер в 15-летнем возрасте и упокоился во Внукове, где актриса любила бывать.