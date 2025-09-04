Влюбчивый парень, пристрастившийся к бутылке. Почему от Михаила Поляка ушли три жены
Михаил Поляк — известный актер, который за свою недолгую жизнь снялся в полутора десятках фильмов, блистал на сцене «Ленкома», несколько лет отдал Минской филармонии, а затем стал актером московского театра «Шалом». В его судьбе не обошлось без потрясений.
Биография Михаила Поляка
Поляк родился 25 февраля 1948 года в Москве в семье директора кинокартин. Его отец — инвалид Великой Отечественной войны Наум Поляк, мать — Лидия Гранова.
В 1971 году Михаил окончил школу-студию МХАТ, тогда же его приняли в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. С 1984-го выступал в Минской филармонии, с 1986 служил в Московском еврейском театре «Шалом».
Громкие роли Поляка
В первую очередь с творчеством артиста знакомы люди старшего поколения — пик популярности Поляка пришелся на 70–80-е годы прошлого столетия.
Он сыграл вора в комедии Марка Захарова «12 стульев», сына пожилого мачо Ивана Каретникова Володю в трагикомедии Геннадия Полоки «Единожды один», а также исполнил главную роль в в музыкальном фильме режиссера Михаила Григорьева «Жили три холостяка».
Дебютным стал фильм «Слуша-ай!», где Поляк сыграл в возрасте 15 лет. Он блистал в постановках «Юнона и Авось», «Трубадур и его друзья», «Парень из нашего города» и других.
Личная жизнь Михаила Поляка
В молодости Михаил был обаятельным и влюбчивым парнем. Уже в 17 лет он связал себя узами брака, его избранницей стала 18-летняя будущая коллега по театру «Ленком» Людмила Поргина.
Семейная жизнь сразу не задалась. Хотя Михаил и Людмила неоднократно пытались восстановить отношения, попытки оказались тщетными. Через 2,5 года пара распалась — Поргина ушла к будущему народному артисту Николаю Караченцову, с которым прожила 43 года.
Второй женой Михаила стала актриса Елена Шанина — первая исполнительница роли Кончиты в спектакле «Юнона и Авось». Но и второй брак не сложился, у Елены вспыхнул роман с актером Александром Збруевым.
Третья избранница — актриса из «Четвертой высоты» и «Мимино» Марина Поляк. В этом браке у Михаила появился первенец Сергей. Через несколько лет супруга ушла к известному телеведущему Михаилу Швыдкому.
Истинное счастье Поляк обрел в четвертом браке с женщиной, не имеющей отношения к миру театра и кино. Супругу звали Людмила Харитонова, она подарила Михаилу двух дочерей.
Актер стал злоупотреблять алкоголем — это его и погубило. Он умер в возрасте 47 лет.