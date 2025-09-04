Влюбчивый парень, пристрастившийся к бутылке. Почему от Михаила Поляка ушли три жены

Михаил Поляк — известный актер, который за свою недолгую жизнь снялся в полутора десятках фильмов, блистал на сцене «Ленкома», несколько лет отдал Минской филармонии, а затем стал актером московского театра «Шалом». В его судьбе не обошлось без потрясений.

Биография Михаила Поляка

Поляк родился 25 февраля 1948 года в Москве в семье директора кинокартин. Его отец — инвалид Великой Отечественной войны Наум Поляк, мать — Лидия Гранова.

В 1971 году Михаил окончил школу-студию МХАТ, тогда же его приняли в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. С 1984-го выступал в Минской филармонии, с 1986 служил в Московском еврейском театре «Шалом».

Громкие роли Поляка

В первую очередь с творчеством артиста знакомы люди старшего поколения — пик популярности Поляка пришелся на 70–80-е годы прошлого столетия.

Он сыграл вора в комедии Марка Захарова «12 стульев», сына пожилого мачо Ивана Каретникова Володю в трагикомедии Геннадия Полоки «Единожды один», а также исполнил главную роль в в музыкальном фильме режиссера Михаила Григорьева «Жили три холостяка».

Дебютным стал фильм «Слуша-ай!», где Поляк сыграл в возрасте 15 лет. Он блистал в постановках «Юнона и Авось», «Трубадур и его друзья», «Парень из нашего города» и других.