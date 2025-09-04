Влюбчивый парень, пристрастившийся к бутылке. Почему от Михаила Поляка ушли три жены

Михаил Поляк — известный актер, который за свою недолгую жизнь снялся в полутора десятках фильмов, блистал на сцене «Ленкома», несколько лет отдал Минской филармонии, а затем стал актером московского театра «Шалом». В его судьбе не обошлось без потрясений.

Биография Михаила Поляка

Поляк родился 25 февраля 1948 года в Москве в семье директора кинокартин. Его отец — инвалид Великой Отечественной войны Наум Поляк, мать — Лидия Гранова.

В 1971 году Михаил окончил школу-студию МХАТ, тогда же его приняли в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. С 1984-го выступал в Минской филармонии, с 1986 служил в Московском еврейском театре «Шалом».

Громкие роли Поляка

В первую очередь с творчеством  артиста знакомы люди старшего поколения — пик популярности Поляка пришелся на 70–80-е годы прошлого столетия.

Он сыграл вора в комедии Марка Захарова «12 стульев», сына пожилого мачо Ивана Каретникова Володю в трагикомедии Геннадия Полоки «Единожды один», а также исполнил главную роль в в музыкальном фильме режиссера Михаила Григорьева «Жили три холостяка».

Дебютным стал фильм «Слуша-ай!», где Поляк сыграл в возрасте 15 лет. Он блистал в постановках «Юнона и Авось», «Трубадур и его друзья», «Парень из нашего города» и других.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Михаила Поляка

В молодости Михаил был обаятельным и влюбчивым парнем. Уже в 17 лет он связал себя узами брака, его избранницей стала 18-летняя будущая коллега по театру «Ленком» Людмила Поргина.

Семейная жизнь сразу не задалась. Хотя Михаил и Людмила неоднократно пытались восстановить отношения, попытки оказались тщетными. Через 2,5 года пара распалась — Поргина ушла к будущему народному артисту Николаю Караченцову, с которым прожила 43 года.

Фото: РИА «Новости»

Второй женой Михаила стала актриса Елена Шанина — первая исполнительница роли Кончиты в спектакле «Юнона и Авось». Но и второй брак не сложился, у Елены вспыхнул роман с актером Александром Збруевым.

Третья избранница — актриса из «Четвертой высоты» и «Мимино» Марина Поляк. В этом браке у Михаила появился первенец Сергей. Через несколько лет супруга ушла к известному телеведущему Михаилу Швыдкому.

Истинное счастье Поляк обрел в четвертом браке с женщиной, не имеющей отношения к миру театра и кино. Супругу звали Людмила Харитонова, она подарила Михаилу двух дочерей.

Актер стал злоупотреблять алкоголем — это его и погубило. Он умер в возрасте 47 лет.

