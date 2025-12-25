Сегодня 03:19 От всенародного любимца до одинокой смерти на съемной квартире. Что сломило икону 00-х — Владислава Галкина? 0 0 0 Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Он появился на свет под самый конец 1971 года. Родившись 25 декабря, Владислав Галкин желал, видимо, стать новогодним подарком для своих родителей, а стал подарком для миллионов зрителей. Однако мальчишеская натура не позволила жизни этого сорванца стать гладкой праздничной сказкой.

Озорной мальчишка Дорогу на экран ему открыла бабушка, втайне от матери приведшая девятилетнего внука на пробы. Режиссер Станислав Говорухин искал актера на роль Гека Финна в картину «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и мгновенно увидел в дерзком мальчишке с не по годам серьезным взглядом своего героя. Так Владислав попал в кино. Уже тогда, во время съемок в Абхазии, юный актер показал свой настоящий озорной характер. Побывав на экскурсии в Сухумском дендропарке, он стащил нескольких древесных скорпионов и спрятал их в пустую пачку от сигарет.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Вернувшись в автобус с группой, Владислав «случайно» высыпал скорпионов на пол, устроив настоящий переполох среди взрослых членов съемочной команды. Эта рискованная детская выходка словно предвосхитила всю его дальнейшую жизнь, полную взлетов и падений. «Будешь очень хорошим артистом» Через год после съемок, когда Владиславу исполнилось 10, его мать Елена Демидова вышла замуж за актера Бориса Галкина. Вскоре отчим официально усыновил мальчика, подарив ему не только свою фамилию, но и верную дружбу на всю жизнь. Профессиональное признание Галкин получил от приемного отца после просмотра детского фильма «Этот негодяй Сидоров», где Владислав сыграл главную роль. Борис Сергеевич, увидев на экране абсолютно зрелую актерскую работу 11-летнего мальчика, сказал: «Знаешь, Владюха, ты будешь очень хорошим артистом».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Владислав, однако, уже не представлял себя без кино. После школы, имея за плечами несколько удачных детских ролей, он поступил в престижное Театральное училище имени Щукина. Мятежный характер, выражавшийся в нарушении дисциплины, однажды привел к временному отчислению, но Галкин вернулся и успешно окончил вуз в 1992 году. Он продолжил профессиональное образование, поступив на режиссерский факультет ВГИКа в мастерскую Владимира Хотиненко, который окончил в 1999 году. Сашок, Таманцев и Бездомный Дипломированный артист и режиссер должен был найти своего взрослого зрителя, и это случилось в тот самый год, когда он окончил ВГИК. Станислав Говорухин, когда-то открывший для кино юного Гекльберри Финна, пригласил выпускника на роль участкового в драму «Ворошиловский стрелок» 1999 года, которая стала серьезной взрослой ролью и началом народной славы. А всенародный триумф обрушился на Владислава уже в следующем году с выходом сериала «Дальнобойщики». Его Сашок Коровин, ироничный и принципиальный шофер, мгновенно стал иконой для миллионов зрителей. Актер с головой погрузился в эту стихию дорог, привнося в образ узнаваемые бытовые детали, которые делали героя абсолютно своим и живым. Следующей знаковой вершиной стал образ офицера-контрразведчика Таманцева в военном детективе «В августе 44-го…». После этого успеха он надолго облачился в военную форму, снявшись в таких популярных проектах, как «Спецназ» и «Диверсант».

Фото: РИА «Новости»

Творческим вызовом и сознательным уходом от ставшего привычным амплуа стала для Галкина работа в телесериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. Актер сознательно выбрал сложнейшую роль поэта Ивана Бездомного, которого считал самым честным персонажем великого романа. Он перечитывал книгу несколько раз, но для работы над образом абстрагировался от всей масштабной эпопеи, чтобы сосредоточиться на личной истории своего героя. В поиске родной души Личная история самого Владислава Галкина оказалась менее счастливой, чем его творческая судьба. Актер был в браке четыре раза, но ни один из этих союзов не принес ему долгожданного семейного покоя и не подарил собственных детей. Первой супругой в 1988 году стала Светлана Фомичева, с которой Галкин расстался всего через год. За ней последовали кратковременные отношения с Еленой Галкиной и Валентиной Елиной. Сам актер не считал эти ранние союзы по-настоящему серьезными. В 1998 году Галкин познакомился с актрисой и режиссером Дарьей Михайловой и влюбился в нее с первого взгляда. Пара поженилась в октябре того же года, и этот брак стал для Владислава самым долгим и значимым.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Он тепло общался с дочерью Дарьи Василисой от первого брака. Но общих детей у них не появилось, и через 10 лет их союз не выдержал испытаний. Главной причиной разлада стали проблемы Галкина с алкоголем и публичный скандал в июле 2009 года, когда нетрезвый актер устроил дебош в московском баре. Михайлова, уставшая от борьбы с зависимостью мужа, подала на развод, который был назначен на 10 марта 2010 года. За завесой славы Выдающийся успех в кино и восхищение миллионов зрителей создавали для Владислава Галкина сильное давление. Систематическое переутомление от чудовищной рабочей нагрузки и постоянного преодоления себя на съемочной площадке медленно, но верно расшатало его здоровье и нервы. Еще во время съемок второго сезона сериала «Диверсант» Галкин неудачно прыгнул с перрона и получил тяжелейшую травму колена. Актер проявил невероятное упорство, продолжая сниматься в динамичных сценах, но последствия оказались катастрофическими. Во время последующей операции в колено занесли инфекцию, что привело к серии болезненных хирургических вмешательств и установке металлического протеза вместо сустава. Хроническая боль, износ организма и глубокое моральное истощение привели актера к черте. Вечером 23 июля 2009 года Галкин пришел в московский бар на Садово-Кудринской улице в состоянии сильного алкогольного опьянения. Получив отказ бармена налить ему виски, он в гневе схватил стул и разбил им барную стойку, после чего достал травматический пистолет и стал стрелять по бутылкам.

Фото: РИА «Новости»

Когда на место вызвали наряд милиции, актер оказал сопротивление и ударил одного из сотрудников. Галкина задержали, и возбудили против него уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд признал актера виновным и приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Галкин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Неразгаданная тайна трагичного финала Приговор суда, публичный позор и крах брака стали для актера сокрушительным ударом, за которым последовал трагический финал. В субботу, 27 февраля 2010 года, тревогу из-за долгого молчания Галкина поднял его отчим Борис Сергеевич.

Фото: РИА «Новости»

Приехавшие к квартире артиста специалисты вскрыли дверь и обнаружили его тело, которое, по предварительным оценкам, пролежало там от одного до трех дней. Официальная версия следствия не обнаружила следов насильственной смерти, а судмедэксперты назвали причиной острую сердечную недостаточность. Они установили, что жизненно важные органы актера не выдержали значительной дозы крепкого алкоголя, следы употребления которого в одиночку нашли в квартире. Однако Борис Галкин категорически не согласился с выводами следствия и заявил о множестве нестыковок, которые породили версию об убийстве. Его главным аргументом стала пропажа крупной суммы в 130 тысяч долларов, которую Владислав снял со счета незадолго до смерти для оплаты ремонта. Также у Галкина-старшего вызвали подозрения коньяк и томатный сок, которые Владислав не употреблял, соблюдая строгую диету из-за панкреатита. Несмотря на заявление отца, уголовное дело по факту смерти так и не возбудили, и эти вопросы остались без ответов. Друзья и коллеги актера придерживались другой точки зрения, видя причину трагедии в образе жизни самого Галкина. Они указывали на чудовищные физические и эмоциональные перегрузки, которые актер испытывал на съемках, сравнивая его труд с работой у мартеновской печи.

Фото: РИА «Новости»

По их мнению, алкоголь стал для него единственным способом справиться с усталостью, болью и одиночеством, что в итоге и привело к роковой развязке. Так, ранний уход Владислава Галкина остался неразгаданной тайной, разделившей его близких на тех, кто верит в злой умысел, и тех, кто видит в этом печальный итог внутреннего надрыва. «Взрослый мальчишка» Авторы одного документального фильма о Владиславе Галкине точно подобрали название — «Взрослый мальчишка». Этот образ точно отражает его суть и дает ключ к пониманию всей его сложной, полной контрастов судьбы. Образ «взрослого мальчишки», который не смог до конца повзрослеть, но подарил зрителям целую галерею настоящих мужчин, стал его главной творческой и человеческой тайной. Владислав Галкин ушел, а его герои продолжают свой путь — по бескрайним дорогам, полям сражений и страницам великих романов, которые он когда-то оживил.