Сегодня 04:56 Каратист, богач, провокатор. Кто пытался заставить замолчать Владимира Соловьева и чем удивили его слова об СВО 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Скандалы

Рейтинги

Интервью

Екатеринбург

Владимир Соловьев

Шоу-бизнес

Умелый каратист Владимир Соловьев десятилетиями призывает к ответу всех подряд. Он боролся с целыми городами, звал Ксению Собчак «мерзкой старушкой» и обижался на шутки про помет. Дискуссии Соловьева в студии перерастают в ожесточенные битвы — с кем не ладит знаменитый ведущий, почему зовет себя богатым человеком и за что его пытались убить наемники с Украины?

Москвич из семьи интеллигентов Семья Соловьева — типичные московские интеллигенты. Мальчик учился в элитной спецшколе, уже в старших классах он всерьез занялся восточными единоборствами. Учиться Соловьев любил. Хорошая успеваемость привела его в МИСиС. Здесь он познакомился с будущим «кремлевским волшебником» Владиславом Сурковым и Михаилом Фридманом. Последний позднее станет основателем Альфа-банка. Не бросал Соловьев и спорт. Сам он рассказывал, что успел получить черный пояс по карате. «Был когда-то третий дан, черный пояс. Теперь физическая активность семь дней в неделю», — говорил ведущий в интервью.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

Что Соловьев делал в США После вуза Соловьев несколько лет преподавал астрономию и математику. Затем он случайно познакомился с американским миллионером Джоном Хэтэуэем. Тот пригласил приглянувшегося ему россиянина пожить в США. Некоторое время ведущий преподавал экономику в одном из американских вузов. Вскоре Соловьев занялся девелоперской деятельностью — заниматься бизнесом ему понравилось. Заграничный опыт принес новые знакомства. После путча Соловьев привез в Москву нового приятеля, бизнесмена Хэммонда. Партнеры неплохо заработали на выпуске техники, а вырученные деньги Владимир Соловьев реинвестировал.

У меня заводы были свои, в России и на Филиппинах. Выпускали дискотечное оборудование в 90-е годы, продавали его по всему миру. Владимир Соловьев

Карьера Владимира Соловьева в медиа В журналистику Соловьев пришел случайно. Его попросили заменить ведущего в эфире крупного радио. Голос, уверенность и харизма будущей медийной звезды авторов программы впечатлили. Соловьеву дали собственную передачу, «Соловьиные трели». В эфире он говорил почти все, что хотел — без оглядки на нормы и позицию властей. Уже в 1999 году Соловьев начал вести с Александром Гордоном «Процесс». В каждом выпуске ведущие занимали полярные позиции, ярко демонстрируя, что любой умелый полемист с подвешенным языком с легкостью способен убедить зрителя в нужном тезисе.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

После успеха последовали проекты на ТВ-6 — «Страсти по Соловьеву», затем авторские «Завтрак с Соловьевым» и «Соловьиная ночь». Он уверенно держал удар в дебатах, не стеснялся скандалить, что положительно отражалось на рейтингах. Владимир Соловьев был либералом? Гостями Соловьева в те годы часто выступали те, кого сегодня в прессе зовут либералами. Приглашал ведущий к себе Григория Явлинского, звал Анну Политковскую. Соловьев часто общался с правозащитниками, а в 2002 году даже вошел в президентскую Комиссию по правам человека под руководством Эллы Панфиловой. Годом ранее ведущий в эфире яро отстаивал свободу слова и говорил, что у журналиста есть «обязательство только перед зрителем». Таким образом Соловьев занял сторону в ходе конфликта вокруг НТВ — саму ситуацию он называл «лакмусовой бумажкой кризиса в стране», а Россию при этом считал «абсолютно византийской». В 2003 году Березовский хотел сделать из Соловьева кандидата в президенты России. Притом кандидата либерального, о чем сам ведущий рассказывал в интервью kp.ru. «Как-то он меня пытался убедить стать президентом Российской Федерации. Я ему говорил: „Борис, если мне, журналисту Соловьеву, попадется на зубок кандидат в президенты Соловьев, я от него не оставлю камня на камне“», — вспоминал ведущий.

Фото: РИА «Новости»

Скандал Владимира Соловьева и Шнурова К концу нулевых имя Соловьева знала вся страна. Ведущий постепенно менял позицию, в 2007 году он уже поддерживал Владимира Путина на митинге, а позднее стал жестко отчитывать персон из шоу-бизнеса за критику президента. Так и произошла ссора Соловьева с Сергеем Шнуровым. Музыкант спросил Путина про «российских хакеров» и обсценную лексику, а затем получил от президента комплимент за вежливость. «Какой же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе — а пустой», — отреагировал Соловьев. Музыкант отреагировал на удивление корректно. Шнуров призвал обратить внимание на перемены, которые произошли с Соловьевым с 2000-х годов. Артист обвинил ведущего в том, что тот так долго был неискренним, что «стал тем, кем он стал». Мерзкая старушка и соловьиный помет В конце 2023 года в программе «Полный контакт» Соловьев заявил, что не испытывает «никакого уважения» к Ксении Собчак и «презирает все, что для нее свято». В пылу спора он упрекнул ее в «культе денег» и «ненависти к детям», назвав «мерзкой и гадкой старушкой».

Ты мне не нравишься, мерзкая и гадкая старушка. Ты мне противна. Я презираю то, что для тебя свято. Владимир Соловьев

Фото: РИА «Новости»

Собчак сдержанно ответила, что выступления Соловьева у россиян вызывают только смех. Медийные звезды ругались и в 2020 году, притом причиной ссоры стал богословский вопрос. Гораздо веселее вышла история с Иваном Ургантом. Острый на язык шоумен в своей программе обсуждал косметические средства, в какой-то момент ведущему нанесли на лицо крем. Гостья студии в шутку назвала маску «соловьиным пометом». «„Соловьиный помет“ — хорошее название для шоу на телеканале „Россия“», — тут же откликнулся Ургант. Рупор российской правды обиделся, да еще и всерьез. Уже на следующий день он интересовался в эфире, почему Урганта не внесли в свои списки украинские радикалы — и не сыграла ли в этом роль шутка шоумена о Соловьеве.

Фото: РИА «Новости»

За что Владимир Соловьев напал на Екатеринбург В апреле 2022 года ультрапатриот Владимир Соловьев внезапно напал на Екатеринбург. В прямом эфире он объявил этот город «центром мерзотной либероты» и местом, где «порождены многие подонки, скрывающиеся за границей». Свердловской областью на тот момент управлял Евгений Куйвашев. Он ответил, что горожане будут ждать Соловьева в гости, чтобы ответить на обвинения. Телеведущий церемониться с реакцией не стал и заявил, что губернатор пытается «предъявить по понятиям». «Это ты стрелку забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается? Сильный, смелый стал. Я хочу понять, господин губернатор, или как я должен называть — губернатор в законе?» — разорялся Соловьев. Вместо губернатора ведущему ответил известный уральский шансонье Александр Новиков. Тот посоветовал Соловьеву «фильтровать хрюканину» и предположил, что уралмашевцы попросили бы Соловьева заодно «закусить поганое жало».

Фото: РИА «Новости»

Тихо-спокойно взрываем ядерную бомбу Соловьев безоговорочно поддерживает действия России на Украине. В 2025 году он в авторской программе порассуждал о гипотетической возможности применения ядерного оружия. Речь об этом зашла в контексте Ирана. Ведущий счел, что Кремль мог бы разместить свое тактическое вооружение на территории этой страны. В таком случае, допустил Соловьев, России следовало бы и использовать тактическое ядерное оружие. «Тихо-спокойно — мосты через Днепр, тихо-спокойно — точки входа оружия <…>. На всякий случай еще в Польшу уронить», — сказал Соловьев. На заявления ведущего обратили внимание западные журналисты. Британская газета Express назвала такую позицию «рупора Кремля» пугающей. Как "умер" Владимир Соловьев Начало специальной военной операции стало моментом глубокой личной трансформации для Соловьева. Об этом в интервью рассказывал сам ведущий.

24 февраля 2022 года я умер. Умер человек мира, веселый, полный, который обожал ездить в Италию и думал, что все будет прекрасно. И родился новый человек. Владимир Соловьев

В том же интервью ведущий рассказал, что на него не раз готовили покушение. В эфире «Судьбы человека» Соловьев при этом признавался, что чувства страха у него «просто нет», а в случае опасности его «пульс не поднимается». Убить Соловьева пытались неонацисты. В планировании своего убийства телеведущий заподозрил президента Украины Владимира Зеленского. «Я думаю, что это напрямую имеет отношение к Зеленскому, потому что Зеленский напрямую угрожал, то есть он не раз упоминал мою фамилию», — объяснял ведущий.

Фото: РИА «Новости»

Вилла на озере Комо Пресса в разные годы писала о зарубежной недвижимости Владимира Соловьева. В частности, на озере Комо, в Италии, ведущий купил, предположительно, несколько вилл. Соловьев реагировал на такие слухи сдержанно. Он вполне обоснованно указывал, что никаких законов не нарушал и государственным служащим не является. «Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие», — добавил Соловьев. В 2022 году неизвестные попытались испортить виллы Соловьева в Италии. Одну из них залили красной краской.