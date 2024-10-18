Сегодня 18:08 Витаса спасли от слепоты в России. Что случилось с певцом и где он сейчас 0 0 0 Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Знаменитости

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Ставший настоящей звездой в Китае певец Витас давно не дает больших концертов в России, а в медиапространстве страны появляется, как правило, после тех или иных столкновений с законом. Но на днях поводом снова вспомнить об артисте стал слух о якобы грозившей ему слепоте и чудесном спасении от нее. Что известно о здоровье Витаса, где и чем он живет сейчас, разбирался 360.ru.

Витаса спасли от слепоты Серьезные проблемы со здоровьем появились у Витаса несколько месяцев назад. Такие данные со ссылкой на ближайшее окружение артиста публиковал Shot. По словам инсайдеров Telegram-канала, врачи выявили у певца отслоение сетчатки глаз. Это крайне опасная ситуация, требующая своевременного хирургического вмешательства, без него пациенты с подобной проблемой рискуют потерять зрение. В случае с Витасом причиной отслоения сетчатки стала многолетняя концертная деятельность. Ни много ни мало, а 30 лет работы под софитами, стробоскопами и прожекторами не могли не сказаться на состоянии глаз артиста, подчеркнули источники Shot.

Фото: РИА «Новости»

В итоге, по их информации, 45-летнему Витасу в течение 2,5 месяца провели несколько операций. В этот непростой период ему пришлось жить практически в полной темноте и передвигаться, не снимая солнцезащитные очки. Рядом с ним постоянно находились супруга и дочь. В минувшую среду, 16 октября, прошел месяц с последней операции. За это время, как уверяют источники Shot, Витас полностью восстановился: видит окружающий мир прекрасно, за что очень благодарен российским врачам. Но в этой истории с хэппи-эндом все-таки есть одно но: теперь певцу надо беречь глаза от прожекторов. Поэтому нельзя исключать, что ближайшее шоу Витаса, которое запланировано в ноябре в Гуанчжоу, пройдет без световых спецэффектов.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Что рассказал Витас об операции При этом сам певец сообщения о своем спасении от слепоты из-за стробоскопов категорически отверг. По словам артиста, к врачам ему действительно пришлось обращаться, но по другой причине. «Кто вам это сказал?! Чушь <…>. Было рассечение брови на спаррингах по муай-тай. Также задели глаз, и была проведена операция. Вот как по-настоящему было», — подчеркнул он в беседе с «Газета.Ru». В разговоре с 78.ru Витас заявил, что концертной деятельностью вообще больше не занимается. Но других подробностей не привел. «Я не комментирую никакие операции, никакие ситуации. <…> Мы вообще закончили творческую деятельность, поэтому больше не являемся артистами. Занимаемся другими делами», — сказал певец.

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Почему Витас не дает концерты в России Настоящее имя Витаса — Виталий Грачев. У артиста есть два гражданства — российское и украинское. От второго, к слову, он не отказался до сих пор. Но если бы перед ним стоял выбор, оставил бы паспорт гражданина РФ. По крайней мере, об этом певец говорил 10 лет назад. «Считаю, Россия — одна такая страна с великим будущим. К тому же лучшие годы моей жизни я провел здесь. И творческий успех, и личное счастье я обрел тут», — сказал он в ответ на вопрос о гражданстве в 2014 году. После начала специальной военной операции Витас ни разу не давал ей никой прямой оценки, называя себя «сторонником компромиссов во всем».

«Мы со Светой (супруга Витаса, — прим. ред.) вместе 16 лет. А если бы бил кулаком по столу, может, и не было бы этих счастливых лет. Война начинается, когда невозможно договориться. Нельзя действовать необдуманно и в семье, и в политике», — отмечал артист.

Фото: РИА «Новости»

Вместе с тем сольные концерты в России он давать перестал. Его продюсер Сергей Пудовкин в интервью РИА «Новости» в прошлом году объяснил это двумя причинами, никак не связанными с СВО. И первая — это работа в КНР. Более 15 лет Витас, по его словам, остается «единственным артистом из стран СНГ», который успешно строит карьеру в этой стране, подчеркнул он. «Сейчас настолько грандиозные планы с нашим самым большим стратегическим партнером — Китайской Народной Республикой, что не всегда хватает времени на другие какие-то проекты», — пояснил Пудовкин. Второй причиной продюсер назвал любовь певца к семье, которую он считает смыслом своей жизни. «Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье», — добавил собеседник агентства. В России все свободной время Витас проводит с близкими, продолжил он, поэтому если в его графике и есть какие-то выступления, то, как правило, это корпоративы или частные концерты.

Фото: Unsplash

Почему Витас так популярен в Китае В КНР Витас уже много лет пользуется гигантской популярностью. Сергей Пудовкин отмечал, что они вместе с артистом шли в эту страну «целенаправленно». В начале нулевых с ними связался представитель китайской компании, заявив о желании издать альбом музыканта. После этого предложения они выдвинулись в Тайбэй. Всего за три месяца продажи альбома составили 10 миллионов. В конце 2004 года певца начали приглашать на китайское телевидение. Признание было столь велико, что артист даже открывал Олимпийские игры в Пекине.

В 2011 его признали «Лучшим зарубежным артистом» по версии канала MTV Asia. Спустя семь лет число его фанатов в КНР подобралось к 40 миллионам. По крайней мере, такие данные приводил журналистам его продюсер. Поклонников, к слову, настолько вдохновляет его образ, что в музея Китая у него есть более двух сотен восковых фигур.

Фото: РИА «Новости»

Весной прошлого года в беседе с Daily Storm Витас рассказывал, что не раз пел перед генеральным секретарем Компартии КНР Си Цзиньпином. «Он присутствовал на „Экспо“ и Олимпиаде, которую я открывал в Пекине», — пояснял он. Также певец отметил большую схожесть между российской и китайской культурами. По его мнению, ее можно было бы даже назвать абсолютной. «Например, когда я собираю 50-тысячные стадионы, любимая песня китайцев — это „Подмосковные вечера“. Даже в этом у нас сходство!» — подчеркнул Витас, пообещав вернуться к своим фанатам из КНР с новыми песнями и новыми образами. В Китае Витас впервые попробовал себя в роли киноактера. В 2009 году в свет вышел фильм «Мулан» с его участием, в нем же артист исполнил песню «Не ради славы». Помимо этого, он принимал участие в съемках исторической ленты «Основание партии», мюзикле «Стать известным за ночь» и российско-китайском многосерийном фильме «Последний секрет Мастера» и ряде других проектов.

Фото: РИА «Новости»

Скандалы с Витасом в России В России артист успел несколько раз угодить в громкие скандалы из-за проблем с законом. Так, в 2003 году он стал фигурантом дела о незаконном сбыте оружия, но в связи с деятельным раскаянием певца его в итоге закрыли. Через 10 лет Витасу назначили штраф в 100 тысяч рублей за применение насилия против представителя власти. Следствие тогда установило, что артист сбил на автомобиле велосипедистку, а потом устроил перепалку со свидетелями аварии и сотрудниками полиции, которые приехали на место происшествия. Во время конфликта артист даже ударил ногой командира отдельной роты ППС и отказался от медосвидетельствования. В итоге его лишили прав на 1,5 года. Весной 2018 года Витаса арестовали на семь суток в Подмосковье за холостую стрельбу в Барвихе, а осенью 2022 года певец попал под уголовное преследование по статье о причинении легкого вреда здоровью после ссоры с одним из посетителей караоке-клубов в Москве. Пострадавший мужчина оказался сотрудником Минтруда. Из-за того, что певец распылил ему в лицо газовый баллончик, у него выявили химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз. Адвокат певца Сергей Жорин пояснял, что Витас во время конфликта вступился за свою супругу. Дело в конце концов закрыли в связи с примирением сторон.

Фото: РИА «Новости»

Где Витас сейчас На протяжении нескольких лет Витас живет на две страны — Россию и Китай. Недалеко от Шанхая у певца есть дом. Он ежегодно ездит с туром по крупным китайским городам. Со своей будущей женой — Светланой Гранковской — певец познакомился еще в нулевых в Театре музыкальной комедии. В 2006 году они поженились, а в 2008-м, а у пары родилась первая дочь. В дальнейшем Светлана родила Витасу еще двух наследников — сына (2015) и еще одну дочку (2021). По словам продюсера Витаса Сергея Пудовкина, приезжая в Москву, он старается все время проводить с женой и детьми. Они живут в Барвихе. Старшая дочь, вероятно, пойдет по стопам отца. Записи начинающей певицы периодически появляются на странице Витаса в соцсетях.