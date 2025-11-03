Виктор Черномырдин хотел как лучше. Почему получилось как всегда и какие тайны скрыл самый хитрый премьер России

История Виктора Черномырдина похожа на сказку о Золушке в мире большой политики. Потомственный казак умудрился из слесарей подняться на самый верх, единолично создал «Газпром», утихомирил террористов и вызвал на Украине большой скандал. Запомнили его по смешным оговоркам, но в реальности Черномырдин был далеко не столь веселым, и уж точно не безобидным человеком, темные тайны которого раскрылись только сейчас.

От слесаря до министра. Биография Виктора Черномырдина Черномырдин — выходец из простой семьи. Родился он в глухом оренбургском селе, притом и по отцу, и по матери будущий политик вел род от казаков. Трудовую карьеру Черномырдин начал слесарем на нефтезаводе. Здесь он разобрался в технике и дорос до машиниста сложного оборудования, затем честно отслужил в армии и вернулся на то же предприятие. Путь выше лежал через вуз и Виктор Черномырдин закончил его в 28 лет. Уже на следующий год он вступил в КПСС и быстро поднялся по партийной лестнице до заведующего промышленно-транспортным отделом горкома. В 1982 году он стал замминистра газовой промышленности СССР, через три года у страны появился новый министр. Аппаратная его карьера запомнилась мало. В точности неизвестно, вышел ли он вообще из КПСС — да и покидал ли партию вообще.

Фото: РИА «Новости»

Хотел как лучше. Как получилось? Осенью 1992 года Россия оказалась в политическом тупике. Реформы Гайдара вызвали сопротивление парламента, и Верховный Совет отказался утверждать его председателем правительства. Ельцину пришлось искать компромиссную фигуру. Выбор пал на Виктора Черномырдина, к тому моменту хорошо известного хозяйственника. Кандидатуру утвердили — многие сочли, что старый номенклатурщик не пойдет на реформы. Это была ошибка. Курс либеральных реформ Черномырдин не отменил, просто проводил их более осторожно, правда далеко не всегда. В 1993 году денежная реформа вызвала такую панику в стране, что Ельцину пришлось регулировать ее указом. Виктор Черномырдин охарактеризовал произошедшее фразой, которая навсегда вошла в российский фольклор.

Хотели как лучше, а получилось как всегда. Виктор Черномырдин

Кто придумал «Газпром» Еще в 1989 году, пользуясь перестройкой, Черномырдин инициировал преобразование советского Мингазпрома в концерн «Газпром», фактически отделив газовую отрасль от государства и превратив ее в полунезависимую корпорацию. Этот ход позволил сохранить подачу газа в квартиры даже в период нестабильности. Черномырдин увел важную отрасль от жесткого пресса реформ периода перестройки. Премьером Черномырдин не забывал поддерживать свое детище. Корпорацию уже возглавлял его заместитель, Рэм Вяхирев.

Что хорошо для Газпрома, то хорошо и для России. Виктор Черномырдин

Борис Немцов в 2012 году опубликовал копию договора, которым Черномырдин давал «Газпрому» хитрый опцион. Согласно документу, концерн получил право выкупить у государства 30% своих акций за 70 миллионов рублей. Реальная цена такого пакета составляла на тот момент девять миллиардов долларов. После отставки из правительства Черномырдин не порывал связей с газовой отраслью: в 1999 году его избрали председателем совета директоров ОАО «Газпром».

Фото: РИА «Новости»

Теракт в Буденновске. Роль Черномырдина Первая чеченская война началась в 1994 году, а летом следующего года отряд террориста Шамиля Басаева захватил более полутора тысяч человек в больнице города Буденновск. Попытки силового штурма привели к жертвам, боевики грозили всех убить. Басаев потребовал, чтобы Черномырдин вступил с ним в переговоры и объявил о прекращении огня в Чечне. Телефонный разговор транслировали в прямом эфире. Начало диалога уже стало историей. Басаев начал выкрикивать свои условия, связь трещала, и тогда прозвучала знаменитая фраза премьера: «Шамиль Басаев, очень плохо слышно, говори громче!».

Когда было сказано... Когда моя… наша страна в таком состоянии, я буду все делать, я буду все говорить! Когда я знаю, что это поможет, я не буду держать за спиной. Виктор Черномырдин

В конечном итоге большинство заложников удалось освободить. Погибли 180 человек. Доверие населения к Черномырдину выросло. Поднялся и его рейтинг. К 10-й годовщине нападения в Чечне уничтожили почти всех участников и организаторов теракта. Почему Ельцин предал Черномырдина Переизбрание Ельцина в 1996 году казалось почти невозможным — свою роль сыграли и проблемы в экономике, и непопулярная чеченская война. В итоге Ельцин все же отстоял пост, но дорогой ценой. Бизнес за поддержку потребовал ключевые компании государства. В стране появился олигархат. Сам Борис Ельцин настолько подорвал здоровье, что почти сразу после выборов перенес сердечный приступ. На время операции обязанности главы государства он передал Черномырдину.

И не надо: Черномырдин то, Черномырдин се. Черномырдин никогда и нигде, а всегда и везде. И всем. И когда надо было, пять лет бессменно, между прочим, а не то что те. Виктор Черномырдин

Фото: РИА «Новости»

Спустя всего полтора года Ельцин внезапно отправил старого соратника в отставку. Новое правительство столкнулось с колоссальным кризисом. В августе 1998 года грянул дефолт. Позднее Черномырдин откажется от президентских амбиций и поддержит Владимира Путина. Балканская миссия, спор с НАТО В 1999 году Черномырдин вернулся в политику в роли дипломата. НАТО начал бомбардировки Югославии. Ельцин выбрал посредником на переговорах своего старого соратника. Черномырдин в Белграде уговаривал, срываясь на мат, упрямого югославского лидера Слободана Милошевича прекратить бойню в Косове. Жестко убеждал он и американцев, их представлял Строуб Тэлбот, свободно говорящий по-русски.

Строуб, зачем ты все время ставишь перпендикулярно? Виктор Черномырдин

Его усилия увенчались успехом. НАТО прекратило бомбардировки, Милошевич вывел войска из Косова. Черномырдин укрощает Украину Послом на Украине Черномырдина назначил Путин. В ту пору через эту страну проходила львиная доля экспорта российского газа. Отношения же стали ухудшаться после «Оранжевой революции» на Украине. В 2009 году Черномырдин в свойственной ему манере грубо высказался о Ющенко, который «может вокруг какого-то пенька часа три ходить». Черномырдин вообще быстро прославился в Киеве своим прямым стилем общения. «Зачем нам куда-то вступать? Нам не надо никуда вступать! Мы обычно уж если начнем куда-то вступать, так обязательно куда-нибудь и наступим! Понимаете, Украина ставит этот вектор так перпендикулярно, что никому ничего не понятно», — таким образом Черномырдин комментировал внезапное желание Украины стать частью НАТО.

Фото: РИА «Новости»

Кульминацией стал дипломатический скандал. Виктор Степанович дал интервью, где в резкой форме прошелся по власти соседней страны. В адрес украинского руководства посол позволил себе забавные выпады — например, загадочную фразу: «Кто нам по сердцу, а кто ниже сердца — это не для этой аудитории». Попытка заявить ноту протеста закончилась для главы МИД Украины отставкой, Киев побоялся портить отношения с Москвой. Сам Черномырдин покинул свой пост, его заменил новый посол. Тихий миллиардер В том же году Forbes внес Черномырдина в рейтинг богатейших людей планеты. Редакция журнала предположила, что политик сколотил состояние в один миллиард долларов. Еще раньше, в 1995 году, ЦРУ предоставило Белому дому доклад о необычно высоких доходах Черномырдина. Вице-президент Альберт Гор назвал доклад чушью. «Обвиняют в чем? В коррупции? Кого? Меня? Кто? США? Чего они там вдруг проснулись», — отреагировал Виктор Черномырдин.

Фото: РИА «Новости»

Россия — это континент Речевые обороты политика вошли в историю как «черномырдинки». Его и в самом деле можно было разбирать на цитаты — Черномырдин говорил пусть неправильно, но удивительно точно. Вот несколько наиболее ярких примеров: Здесь вам не тут!

Лучше водки — хуже нет

Мы не можем идти вперед с головой, повернутой назад или вбок! Не получится! Ни у кого не получится

Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут

Ну и что, что я обещал, я же не сделал.

Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком

Сейчас историки пытаются преподнести, что в тысяча пятьсот каком-то году что-то там было. Да не было ничего! Послом России на Украине Черномырдин сделал и самое примечательное свое заявление.

Россия — это континент, и нам нельзя тут нас упрекать в чем-то. А то нас одни отлучают от Европы. Виктор Черномырдин

День смерти Черномырдина Черномырдин скончался 3 ноября 2010 года на 73-м году жизни в Центральной клинической больнице Управления делами Президента Российской Федерации. Он перенес инфаркт на фоне тяжелого онкологического заболевания и острой почечной недостаточности. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой своей супруги Валентины Федоровны.