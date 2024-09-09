Сегодня 18:51 «Видела дыру в щеке». Как живет мать Бони после страшной пластики в ОАЭ Юрист Овтов оценил шансы матери Бони отсудить у врача компенсацию на 200 млн 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Виктория Боня

Пластические операции

Пожилая мать российской блогерши и телеведущей Виктории Бони оказалась жертвой недобросовестного пластического хирурга. После операции за несколько миллионов рублей на шее пенсионерки остались глубокие шрамы. Более того, у женщины выявили некроз тканей. Что планирует делать пострадавшая и удастся ли ей взыскать с горе-врача гигантскую компенсацию — в материале 360.ru.

Мать Виктории Бони подала в суд на хирурга В конце августа стало известно о том, что 68-летняя мать Виктории Бони — Галина Ивановна — подала иск к пластическому хирургу из-за неудачной операции, сделать которую ей предложила дочь. По данным Telegram-канала Mash, врача зовут Максим И. Медуниверситет он окончил на Украине, а оперировал в ОАЭ, где якобы владел своей клиникой. Стоимость его услуг, по информации источника канала, стартовала от 20 тысяч до 250 тысяч евро. Какую операцию делала мать Бони Галине Боне провели липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. И по итогу женщина столкнулась с тяжелейшими последствиями этого операционного вмешательства: во-первых, у нее остались большие шрамы на шее, двигать которой при этом почти не получалось. Во-вторых, начался некроз тканей.

Фото: РИА «Новости»

Источник Mash отметил, что после обращения к другим врачам в Эмиратах звездной дочери и ее матери заявили, что после случившегося, вероятнее всего, потребуется пересадка кожи. Максим И., со своей стороны, давил на то, что все получилось, как получилось, из-за того, что у Галины Ивановны возраст такой, и даже предложил все исправить бесплатно. Но Викторию такой вариант не устроил. Поэтому они предъявили хирургу иск на 195 миллионов рублей. Помимо этого, по информации канала, адвокат направила запросы в госорганы Эмиратов на предмет того, что врач мог оперировать без лицензии, просто арендуя помещение. Что говорит Боня о скандале из-за пластики В начале сентября Виктория Боня в интервью Super.ru заявила, что от рук этого хирурга пострадали еще несколько мужчин и женщин, но не все из них готовы открыто об этом говорить.

Фото: РИА «Новости»

«Им изуродовали лица и тела. Я видела живот девушки [которая делала операцию у этого врача] — там просто мясо. Она говорит, что несколько лет жила в депрессии после операции и не смогла вернуть свой прежний вид», — подчеркнула блогерша. Отдельно она остановилась на теме последствий пластики, с которыми теперь приходится жить ее матери. Шрамы, по ее словам, еще далеко не самое неприятное.

Что действительно ужасно — некроз, который начался у Галины Ивановны после операции. Избежать заражения крови удалось чудом. При этом хирург рекомендовал просто мазать рану кремом, возмутилась Виктория.

Если он набивает руку на человеческих лицах и телах, это нельзя так оставлять. Я видела ровно такую же дыру в щеке, которая образовалась у моей мамы, у другой женщины. Виктория Боня

Сейчас у матери на 30% парализовано лицо, она не может поворачивать голову влево и вправо и поднимать ее наверх, добавила Боня. Также ведущая поделилась страхом, что со временем шрам после операции может просто лопнуть и там образуется огромный рубец. «Кожа на шее от уха до уха натянута так сильно, что шрам со временем может лопнуть и на его месте образуется рубец с палец толщиной. Он так сильно натянул кожу, но не думал о последствиях», — посетовала она.

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Можно ли избежать осложнений после пластики? Осложнения при проведении пластических операций, к сожалению, не редкость, отметил в беседе с 360.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Владимир Сафронов. Именно поэтому, по словам эксперта, важно внимательно относиться к пациентам, качественно подготавливать и тщательно обследовать их перед вмешательством. Это позволяет снизить возможные риски для здоровья и желаемого эстетического результата.

«Грустно, что иногда люди предпочитают поехать в Эмираты к докторам, практикующим там без официальной лицензии пластического хирурга, вместо того чтобы воспользоваться благами отечественной медицины», — добавил собеседник 360.ru.

Кстати, в России отрасль пластической хирургии является одной из наиболее развитых в мире и по праву наша хирургическая школа заслуживает всяческого уважения. Владимир Сафронов доцент кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета

Пациентам специалист рекомендовал тщательнее подбирать себе пластических хирургов и не ограничиваться просмотром красивых отредактированных картинок в запрещенных социальных сетях. «Выбор врача — это важный этап подготовки к операции, имеет смысл изучить отзывы, документы об образовании, понаблюдать за доктором некоторое время. Это позволит сэкономить время, силы, здоровье и ресурсы в дальнейшем», — подчеркнул он. Как компенсируют ущерб от плохой пластики Мать Бони требует от врача почти 200 миллионов рублей. Юрист Кирилл Овтов в комментарии 360.ru отметил, что в своей практике не сталкивался с присуждением пострадавшим таких громадных компенсаций.

Вместе с тем, по его словам, нельзя исключать, что сумма, которую в судебном порядке обяжут выплатить пострадавшей матери блогерши, может быть достаточно крупной. Такой сценарий возможен при условии, если судебно-медицинская экспертиза установит, что пенсионерке потребуется провести несколько новых дорогостоящих операций, пояснил он.

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«Женщина девять миллионов отдала, услуга оказана некачественно, их можно взыскать, во-вторых штраф, в-третьих — пеня. Но здесь еще и нанесен моральный вред — подчеркнул он. — Хотя даже за смерть родственников могут взыскать миллион, иногда три, а о таких суммах (в сотни миллионов из-за пластики, — прим. ред.) вряд ли может идти речь. Но человек может взыскать деньги на устранение недостатка из-за товара или услуги». Помимо этого, в России есть уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вне зависимости, медицинские они или нет, напомнил Овтов.

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Также эксперт обратил внимание на часть вторую статьи 118 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. «Таким образом, если судебно-медицинская экспертиза установит, что это обезображивание принесло тяжкий вред здоровью, а с обезображиванием лица так часто и бывает, то еще и по этой статье может наступить уголовная ответственность», — резюмировал собеседник 360.ru.