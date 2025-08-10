Сегодня 05:53 Мушкетер с противоречиями: как Вениамин Смехов разошелся со своими героями 0 0 0 Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Книги

Израиль

Семья

Кино

Фильмы

Работа

Спектакль

Театры

Актеры

Артисты

Вениамин Смехов, сыгравший благородного Атоса в фильме про Д’артаньяна и трех мушкетеров, в одном из интервью назвал Россию буквально «страной трусов». Но и без того его биография — цепь парадоксов, где за каждым триумфом следовал скандал, а за образом идеала скрывался сложный, противоречивый человек.

В кино он играл верных мужей и преданных друзей, а в жизни оставил жену с двумя дочерьми ради юной практикантки. История его брака разошлась с экранными образами так же резко, как его политические взгляды — с ожиданиями поклонников. Противоречия преследовали артиста с самого начала карьера. Робкий студент, который стал театральным бунтарем Театральная судьба Смехова началась довольно необычно: его отчислили из Щукинского училища за «неактерскую» робость, как это ни парадоксально. Однако благодаря заступничеству педагогов, разглядевших в нем потенциал, он все же сумел восстановиться в учебном заведении и окончил его. Судьба привела его в легендарную «Таганку» в 1964 году. Для Смехова это стало не просто работой, а «островом свободы в несвободной стране», где поэтические спектакли вроде «Антимиров» или «Павших и живых» бросали вызов системе.

Фото: Вениамин Смехов и Юрий Любимов / РИА «Новости»

Сам Смехов однажды называл работу в этом театре «чем-то замечательным, чего не заслужил». Роль Воланда в «Мастере и Маргарите» стала одной из знаковых в его театральной карьере. Спектакль, который долго запрещали, в итоге разрешили без единой правки. Смехов вспоминал, как Любимов, обычно скупой на похвалы, называл репетиции «Мастера» возвращением к студийной атмосфере молодости. Однако всенародно известным артистом Смехова сделала роль Атоса в «Трех мушкетерах», хотя сам он считал сценарий «посредственной работой» и согласился на роль лишь из-за дружбы с актером Валентином Смирнитским. Очередная ирония судьбы: образ благородного мушкетера, который он не хотел играть, стал его визитной карточкой. Когда в конце 1990-х годов Смехов решил сменить направление деятельности и покинул театр, он нашел новый способ диалога со зрителем — через голос. В итоге, его аудиокниги стали не просто чтением, а «театром одного актера».

Фото: РИА «Новости»

Он начитывал классику так, что каждый герой говорил своим голосом, будь то персонажи Булгакова, Маяковского или русских сказок. Критики отмечали, что его «Мастер и Маргарита» — вершина жанра, где текст оживал без излишней театральности.

Книга вслух — особый жанр, где нельзя быть слишком чтецом, так как это скучно и неинтересно, и нельзя быть слишком актером, чтобы не получился «театр у микрофона». Вениамин Смехов

После долгих лет отсутствия Смехов ненадолго вернулся в родной театр в 2011 году, чтобы сыграть Воланда в память о коллеге Всеволоде Соболеве. Но после этого вновь ушел со сцены. Если в творчестве он балансировал между сценой и тишиной студии, то в личной жизни его тоже ждал довольно резкий поворот. Молодая муза для старого мушкетера В 1960 году он женился на своей первой жене Алле, с которой познакомился в студенческие годы. Вместе они прожили 20 лет, воспитали двух дочерей — Лену и Алику, пережили тесноту коммунальной квартиры и первые творческие успехи Смехова. Но в 1979 году в семейных отношениях вдруг наступил кризис, так как 40-летний актер встретил 19-летнюю Галину Аксенову, практикантку Театра на Таганке. Их роман развивался стремительно, хотя оба состояли в браке.

Фото: Вениамин Смехов с дочерью Аликой / РИА «Новости»

Смехов оказался перед мучительным выбором между семьей и новым чувством. Решение уйти далось нелегко: развод стал ударом для всей семьи — Алла тяжело переживала измену, старшая дочь Лена замкнулась в себе, а младшая Алика, мечтавшая о сцене, долго не могла простить отца. С Галиной Аксеновой Смехов живет уже более 40 лет, пройдя через творческие кризисы и общественное осуждение. В интервью разных лет актер признавал, что его поступок причинил боль близким, но подчеркивал — только так он мог обрести настоящее счастье.

Фото: Вениамин Смехов с женой Галиной / РИА «Новости»

Смеховские «ряды трусов» В 2022 году, когда началась спецоперация на Украине, Смехов занял позицию, расколовшую его аудиторию. Он открыто не поддержал СВО и уже в мае того года он участвовал в фестивале «СловоНово» в Израиле, часть средств от которого направлялась на помощь Украине. Позже он дал интервью иноагенту Катерине Гордеевой*, где нелестно высказался о своей родине и российской власти.

Если есть желание трусить, у нас все двери открыты. У нас страна ужасно гостеприимна для страха. Хотите бояться — вступайте в наши ряды! Вениамин Смехов

Этим он практически назвал Россию страной трусов, граждан при этом обвинил в трусливости. «Ты мужик или ты прогибаешься перед этой ничтожной властью?» — добавил он, рассказав, что многие отговаривали его давать это интервью. Также в 2023 году он выступил свидетелем защиты в суде по делу режиссера Евгении Беркович**, назвав ее спектакль «Финист Ясный Сокол» антитеррористическим предупреждением.

Фото: РИА «Новости»

В итоге одни поклонники назвали его «перевертышем». Другие, напротив, утверждали, что Смехов всегда был таким — принципиальным и неподкупным, будь то отказ от званий или защита опальных коллег. Парадокс в том, что Смехов, критикуя власть, продолжает жить и работать в России, изредка гастролируя в Израиле с поэтическими вечерами, но возвращаясь на московские сцены. Это балансирование между протестом и лояльностью стало его фирменным стилем.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. ** Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.