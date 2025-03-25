25 марта 2025 18:43 Ведущая шоу о сексе займется вопросами демографии. Как Анфису Чехову занесло в политику 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda /Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Ведущая Анфиса Чехова неожиданно стала партийным человеком. Билет ей выдал лично Владислав Даванков. У «Новых людей» секс-символ российского ТВ начала нулевых будет руководить проектом по демографии и семье. Почему ее занесло в политику и чем она живет последние годы — в материале 360.ru.

Анфиса Чехова пошла в «Новые люди» О том, что ведущая решила строить политическую карьеру, стало известно 19 марта. В этот день она вступила в ряды «Новых людей» и получила партийный билет из рук члена центрального совета партии Владислава Даванкова.

Он пояснил, что Чехова будет руководить проектом по демографии и семье. Сама ведущая заявила, что просто осознала, что хочет не только жить для себя, но и служить стране и людям.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Что касается демографии, то я ее уже поднимала много лет назад, когда делала свою программу. Она была провокационная, о ней много говорили, но сейчас ко мне подходят люди, которые не только выросли на моих передачах, но и были зачаты», — пошутила Анфиса. «Секс с Анфисой Чеховой» и другие проекты ведущей Чехова начала работать на телевидении еще в 90-х, увидеть ее можно было на Муз-ТВ и ТВ-6. Но действительно широкую популярность ведущей принесло шоу «Секс с Анфисой Чеховой».

Программа выходила на ТНТ с 2005 года. В выпусках Анфиса делилась своим опытом и разной информацией о сексуальных отношениях. В 2009-м проект заморозили.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Также Чехова снималась в кино и сериалах. Появлялась, например, в ситкомах «Счастливы вместе» и в «Универе». Помимо этого, артистка развивалась как блогер, ориентируясь в первую очередь на женскую аудиторию. Она делилась разными советами по выбору одежды, питанию. Около четырех лет назад даже пробовала запускать собственный онлайн-марафон о стройности. Как Чехова уехала на Бали, но в итоге вернулась в Россию В 2022 году Чехова вместе со своим сыном Соломоном переехала на Бали. Мальчика она родила в 2012 году от грузинского актера Гурама Баблишвили. Отъезд звезда объяснила сильный эмоциональным выгоранием и невозможностью все время «носить маску оптимиста».

В Индонезии звезда жила на сбережения и доходы от рекламы в личном блоге, а ее хватало: подписчики узнавали, где лучше покупать одежду на Бали, где делать антицеллюлитный массаж, как выбрать правильный солнцезащитный крем. Соломон ходил в местную школу. Чехова рассказывала, что среди учеников были и другие русские ребята.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В мае того же года ведущая заявила, что не собирается возвращаться на родину. В качестве причины она назвала и невозможность нормально работать в родной стране. «В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития?» — поинтересовалась Анфиса. После этого в Сети начали ходить слухи, мол, Чехова навсегда сбежала из страны. Однако вбросы эти в конечном счете не подтвердились: уже через четыре месяца артистка вернулась домой.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Я вернулась в Россию. Несмотря на все сплетни о моей эмиграции. Я никуда не сбежала и от родины не отрекалась. Я не патриот, я просто родилась и выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, вне зависимости от политики и условий проживания», — рассказала ведущая в своих соцсетях.

При этом она не исключила, что в будущем все-таки может куда-то переехать. Все потому, что очень любит путешествия и не боится начинать что-то новое. «Не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не потому, что в России плохо, а потому, что у меня нет привязанности к одному месту», — пояснила Анфиса.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Курс по регрессии и встреча с ангелом-хранителем В том же 2022 году Чехова решила расширять свои профессиональные горизонты и занялась психологией: запустила курс по прокачке самооценки за 50 тысяч рублей. Проект она создавала вместе с регрессологом Ириной Эсмонт. Участникам обещали яркие перемены в жизни, встречу с ангелом-хранителем и медитацию в подарок. В тот период Чехова публиковала у себя в сторис* рассказы Эсмонт о клиентке, которая прожила жизнь Александра Невского и видела средневековую Русь.

В этом, по словам психолога, и был корень проблем: в прошлом дама была мужчиной, да еще и властным, и в настоящем она продолжала командовать окружающими. И вторую половинку с таким характером найти никак не получалось.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Также прошедшие курс должны были избавиться от комплексов и внутренних блоков. С Чеховой в процессе обучения можно было встретиться по зуму, чтобы обсудить насущные проблемы.

«Каждая хоть раз в жизни была курицей» Справедливости ради стоит сказать, что Чехова много лет работала над собственной самооценкой и принятием себя. В недавней беседе с писателем Александром Цыпкиным в шоу «5 книг» артистка признавалась, что очень страдала от своего внешнего вида с лишнем весом. Добиться перелома удалось, лишь отпустив ситуацию. После этого, по словам Анфисы, она похудела на 30 килограммов.

«И я просто расслабилась — окей, буду в кино играть роль толстух. Муж меня любит. Что мне мешает быть такой, какая я есть? И как только я ослабила вожжи, тело расслабилось. Сейчас я вешу 60 килограммов», — поделилась она.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Также ведущая призналась, что искренне верит в то, что у каждой женщины есть невероятная сила. Однако не у всех, увы, получается ее раскрыть.

«Женщина подключена к тонким, неосязаемым энергиям. <…> Но большинство женщин просто не открыли ее в себе. Они проживают жизнь, как курицы. Что такое курица? Это когда основной вопрос в жизни: потопчет ли меня петух? Это конкурентная борьба за петуха, желание снести яйцо и кудахтать над ним», — пояснила Чехова.

В этом зависимость от судьбы, от мужчины — будет он или нет, полюбит или нет. Это женское принижение своей магии, обесценивание. Получается, что каждая женщина — и я в том числе — хоть раз в жизни бывала курицей Анфиса Чехова

По словам артистки, в какой-то момент она даже собиралась написать книгу на эту тему под названием «Кто ты: ведьма или курица?».

Как похудела Анфиса Чехова Хотя сейчас Чехова рассказывает о том, что сбросила вес благодаря тому, что просто отпустила ситуацию, годом ранее ведущая признавалась, что делала процедуру по удалению жира. Секрет она раскрыла в эфире шоу «Сплетни-шейкер».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Я один раз делала процедуру, которую никому не советую: тебе надевают на живот такую хрень, она как бы всасывает складку в жир живота, дальше замораживает его, и он выводится через печень», — пояснила Чехова.

В результате, по словам Анфисы, она избавилась от жира, правда, на животе с тех пор осталась «гармошечка», но она ее не сильно волнует. «Я просто хожу так, как есть. Но когда я делаю какие-то эстетичные фотографии для рекламы нижнего белья, купальников, я, конечно же, фотошоплю, я это не скрываю», — подчеркнула звезда.

О проблемах с весом Чехова рассказывала и ранее. В своем Instagram* она еще несколько лет назад писала, как в 2014–2016 годах уменьшала свою фигуру в фотошопе в два раза.

Фото: Anatoly Lomohov/ / www.globallookpress.com

«Я скрывала от вас себя — не снималась в телепрограммах, не выходила в свет. Все фотографии, которые я выкладывала, фотошопила два раза. Я скрывала правду, которую не могла принять сама», — подчеркивала ведущая. Кроме того, по словам Анфисы, у нее была зависимость от еды и мнения окружающих. И хотя она все же любила себя, но уверенности в своей привлекательности у звезды не было. Масла в огонь тогда подливали и комментарии подписчиков под ретушированными снимками.

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