27 февраля 2025 16:10 Вечный Джин Хэкмен: человек, показавший мировой заговор 0 0 0 Фото: Джин Хэкмен. supplied by Capital Pictures/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Двукратного обладателя премии «Оскар» Джина Хэкмена, одного из самых востребованных актеров второй половины ХХ века, нашли мертвым в собственном доме в Санта-Фе. Там же обнаружили тела его супруги, пианистки Бетси Аракава, и собаки. Странно, но говорить сейчас будем не об этом, а о том, каким нужно запомнить Хэкмена. А еще вспомним его главную — пророческую — роль.

Хэкмен много снимался во второй половине ХХ века. В кино он дебютировал в самом начале 60-х. Забавно, но когда я был подростком, пусть и весьма насмотренным, запомнилась его роль в комедии «Сердцеедки». Там снимались Сигурни Уивер и Дженнифер Лав Хьюитт. Они играли мамочку и дочку, которые женили на себе мужчин, разводя их на деньги. «Никогда не влюбляться! Никогда не закрывать глаза при поцелуе!» — такие мамаша установила правила. Однако что-то пошло не так. Табачный магнат Уильям Тэнси скоропостижно скончался. Его и сыграл — безумно очаровательно — Джин Хэкмен. Потом, в веке XXI, у него было еще пять или шесть ролей в фильмах.

Фото: «Сердцеедки», 2001 год. CAP/PLF / www.globallookpress.com

Вообще, успех пришел к Хэкмену в 1967 году, когда он появился в культовой ленте «Бонни и Клайд». Помог давний товарищ Джина — блестящий актер Дастин Хоффман. Хэкмен играл брата Клайда — максимально убедительно: все так же очаровательно, но с каким-то внутренним надломом, трагизмом. Из культовых ролей Джина вспоминаются его магнетические образы в фильмах «Французский связной» (получил «Оскара» и «Золотой глобус»), «Непрощенный», «Быстрый и мертвый».

Фото: Джин Хэкмен, 1993 год. Laura Luongo/PIP-Landmark via ww / www.globallookpress.com

Последние две ленты — вестерны, Хэкмен был хорош в них. Причем конкретно в двух этих фильмах актер, по сути, играл разные типы зла: одно — холодное, расчетливое, другое — импульсивное, дикое. Играл одинаково блистательно. Главная же задача, которую решал Хэкмен по ходу актерской карьеры, — соблюсти баланс между коммерческим и авторским кино. Появившись в образе главного суперзлодея в блокбастере «Супермен» (Лекс Лютор), Хэкмен перебирался во вдумчивое кино — вроде классической остросоциальной «Миссисипи в огне» (работа великого Алана Паркера).

Фото: «Супермен». CAP/KFS / www.globallookpress.com

Удалось ли Джину Хэкмену соблюсти баланс? Полагаю, да. Лучшей его работой, на мой взгляд, стала картина Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор». Год 1974-й — тогда еще снимали действительно авторское кино. Понятно, что Хэкмен в роли мастера прослушки Гарри Коула очень хорош, но в чем главная фишка? Фильм рассказывает, что тот, кто считает себя способным бросить вызов системе, выступая экспертом в слежке, на самом деле не осознает всех рисков и давлений этой системы. История о тотальной слежке, которая то ли есть, то ли нет, но она все равно есть.

Фото: «Разговор». CAP/PLF / www.globallookpress.com

Коппола блестяще показывает противостояние человека и глобального мира, опутанного насилием и ложью, мира, управляемого по законам, неподвластным обычным людям. Кто ты, человек? В «Разговоре» есть наследие и Хаксли, и Дика, и Оруэлла, и Полански, есть предвестие поздних фильмов Кубрика. Главное — в нем есть мир, который мы получили.

Фото: Коппола и Хэкмен на съемочной площадке. CAP/MFS / www.globallookpress.com

И конечно, финальная сцена в конце, когда персонаж Джина Хэкмена играет на саксофоне, раздавленный, мертвый внутри, но как бы живой снаружи, поражает — это образ не только конкретно взятого человека, но человечества в целом, стоящего перед цифровым оскалом будущего. Посмотрите — или пересмотрите — эту ленту Копполы. Хэкмен прожил, по всей видимости, достойную жизнь, почти 100 лет, оставив нам образ человека, напуганного и растерянного перед наступлением века тоталитарного контроля.