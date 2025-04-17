Чем ниже Ван Дамм, тем выше поцелуи
Отставной актер, представляющийся мастером боевых искусств, Жан-Клод Ван Дамм решил стать амбассадором добра. Он хочет посетить Россию и принести нам исключительно мир и счастье. И еще спорт. Такое видеообращение сделал Ван Дамм, а в конце для чего-то добавил: «Большой поцелуй Путину и его семье!»
Что это было? Такой возникает вопрос. Прежде чем на него отвечать, нужно вспомнить две вещи.
Во-первых, у Ван Дамма регулярно диагностировали серьезные проблемы с употреблением запрещенных веществ. Во-вторых, подтянулись и сексуальные скандалы. То есть либо Ван Дамм в бреду, либо, что более вероятно, он хочет делать бизнес.
В общем-то, знакомый сюжет. Актеры, вышедшие в тираж, стараются прописаться в России в том или ином качестве. Мы уже видели Стивена Сигала, например. Впрочем, касается это не только киноактеров, но и людей публичных, скажем так. Многие из них — персонажи из детства. И Ван Дамм один из них.
В России он, может, и поизвестнее Сигала будет. Кто же не видел культовые ленты «Двойной удар», «Кровавый спорт», «Самоволка» и прочие? Многие из нас выросли на этом.
Однако то в прошлом. А что в настоящем? Сбитый летчик хайпует на том, на чем хайповать нельзя.
Для нас, русских, все, связанное с военным конфликтом, — болезненная история. И что за панибратский тон с нашим президентом? Вероятно, кто-то, может, и примет отставного актера, но для чего он нам? Что способен полезного сделать? Да ничего.
Просто пиар. Толку нет.
Важнее другое. Еще год назад подобные заявления — пусть и от такого, как Ван Дамм, — были невозможны. Россия существовала если и не в подобии изоляции, то в чем-то похожем.
Представить зарубежного актера, предлагающего свои услуги в качестве миротворца, было невозможно. А сейчас — сначала Ван Дамм, после кто-то еще. Это значит, что потепление между Россией и США действительно есть, а миру нужен мир.
Но мы уже это видели, обманываться тут не стоит. Тем не менее подобные сигналы внушают сдержанный оптимизм. И да, если бы кто и мог стать послом мира из актеров — между Россией и Западом, — то это, без сомнения, Арнольд Шварценеггер.
Европеец, ставший суперпопулярным в США, любимый у нас — чем не вариант?
Да и говорят: Железный Арни тоже почувствовал ветер перемен и публично подобрел к России.