21 июня 2025 01:09 Вампир и многоженец. Какие тайны раскрыл актер Валерий Золотухин в своих дневниках 0 0 0 Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Актер Валерий Золотухин никогда не вписывался в общепринятые рамки, но достиг успеха в профессии и личной жизни. Коллеги испытывали к нему зависть, а зрители неприязнь из-за излишней самоуверенности и многочисленных романов. Как жил и чем запомнился исполнитель роли Бумбараша — в материале 360.ru.

Поступление на актера Родился 21 июня на Алтае в семье председателя колхоза и в детстве переболел туберкулезом костей. Из-за поздно начатого лечения до восьмого класса передвигался на костылях, а потом хромал на одну ногу. Мало кто мог подумать, что этому мальчику после школы удастся с первой попытки поступить в ГИТИС да еще на отделение музыкальной комедии.

Фото: РИА «Новости»

Сниматься он начал в 1965 году, сыграв красноармейца Петю Трофимова в фильме «Пакет». Затем пришли роли Жени Ксидиаса в «Интервенции» с Владимиром Высоцким, участкового Сережкина в «Хозяине тайги», Владимира Горского в «О друзьях-товарищах» и Нестора Махно в «Салют, Мария!». Золотухин получал одну роль за другой, фильмы с его участием выходили почти каждый год, но широкую известность ему обеспечил «Бумбараш».

Интересно В фильмах и спектаклях Золотухин пел сам, причем не только за себя. Именно он исполнил «Разговор со счастьем» в картине «Иван Васильевич меняет профессию». В фильмах и спектаклях Золотухин пел сам, причем не только за себя. Именно он исполнил «Разговор со счастьем» в картине «Иван Васильевич меняет профессию».

Современному зрителю он больше знаком как Иван из «Не валяй дурака» с Михаилом Евдокимовым, Хали-Гали из сериала «Участок» с Сергеем Безруковым, вампир-отец Кости из «Ночного дозора» и Босой из «Мастера и Маргариты» 2005 года выпуска. До самой смерти Золотухин выступал в Театре на Таганке. Чем Золотухин раздражал коллег Золотухин не отрицал, что с детства был слишком уверенным в себе. С одной стороны, это помогло ему, несмотря на последствия туберкулеза добиться цели и поступить в театральный вуз. С другой, создавало проблемы в общении с окружающими, так как некоторые принимали самоуверенность за чванство.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Например, в школе Валера конфликтовал с учительницей. Она поставила кол за грамматические ошибки в сочинении, на что тот написал трактат «О преподавании литературы в школе», прочел перед классом и захотел отправить в журнал «Семья и школа». Директор разозлился и пригрозил, что оставит его без аттестата. Та же черта характера помогла ему добиться руки и сердца самой красивой однокурсницы Нины Шацкой, но потом обидеться за то, что в газете его называли лишь ее мужем, без имени. Это больно ударило по эго Золотухина, брак распался. Причем он считал, что из-за творческой ревности, а жена утверждала, что из-за измен.

Фото: РИА «Новости»

Из-за карьерных амбиций испортились его отношения с Владимиром Высоцким. Они дружили 15 лет, вместе проводили время, снимались в кино и играли в одном театре. Когда режиссер из-за частых отъездов предложил Золотухину стать дублером в спектакле «Гамлет», тот согласился. Высоцкий счел это предательством и сильно обиделся. Тогда в актерской среде у Золотухина появилось прозвище Сальери. Актер и сам признавался, что завидовал своему другу-Моцарту, причем не чистой, а самой черной завистью. Вторая жена Золотухина и измены С 17 лет Золотухин вел дневник, в котором описывал происходившие с ним события. Сам он называл свои блокноты сагой о каждодневной советской жизни — писал коротко, ясно, с юмором и очень откровенно.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Жена обскакала меня с „фотокарточками в киосках“, ее фотографию уже продают под девизом „Артисты советского кино“», — сетовал он в браке с Шацкой. Второй женой Золотухина стала ассистентка режиссера на «Ленфильме» Тамара Гусева, они познакомились на съемках фильма «Единственная». Этот брак продлился около 40 лет, до самой смерти актера в 2013 году.

Фото: РИА «Новости»

До жены доходили слухи о похождениях супруга. Все подтвердилось, когда она прочла его дневники. По словам самого Золотухина, она очень мучилась из-за этого, худела и «доходила до ручки», но все равно терпела. Актер считал ее самым родным человеком и не воспринимал свои увлечения, как измену. Знакомство с актрисой Ириной Линдт, которая была младше Золотухина на 33 года, стало судьбоносным. Она устроилась в Театр на Таганке после Щукинского училища и не сразу обратила внимание на «старого ловеласа». Но актер очаровал ее и сделал неофициальной женой.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Золотухин жил на две семьи. В дневниках жену он называл Тамарой, а любовницу — Бэби. Гусева ревновала супруга, но каждый раз отпускала к сопернице. Когда у него диагностировали опухоль головного мозга, женщины сплотились. Актер умер 30 марта 2013 года в возрасте 71 года. Дети Валерия Золотухина В каждом браке у Золотухина появилось по сыну. От Шацкой в 1969 году родился Денис, впоследствии ставший священником Дионисием. Родители разошлись, когда ему исполнилось 10 лет. Мальчик тяжело пережил уход отца, родителя ему заменил Леонид Филатов. Сначала он тоже хотел связать себя с кинематографом и поступил на режиссера во ВГИК, но на первом курсе разочаровался, отучился в семинарии и стал клириком Никольского храма в подмосковном селе Ермолино.

Фото: Иерей Дионисий Золотухин (второй в верхнем ряду). Пресс-служба Видновского благочиния Подольской епархии

С Гусевой актер воспитывал приемного сына Сергея, которому дал свою фамилию. Золотухин-младший играл на фортепиано, ударных, гитаре, был очень увлекающимся, творческим и ранимым. Однажды он извел себя репетициями настолько, что попал в больницу с истощением. Повзрослев, парень стал барабанщиком в группе «Мертвые дельфины». Отчим относился к пасынку, как к родному и не уходил из семьи, чтобы не ранить. Жизнь музыканта оборвалась в 27 лет, когда очередная попытка суицида закончилась летально. Это произошло за шесть лет до смерти самого Золотухина.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Линдт в 2004 году родила мальчика Ивана. Золотухин не боялся пересудов, водил ребенка на телешоу, где обсуждалась его запутанная личная жизнь. Парень вырос таким же талантливым и упрямым, как отец, и даже внешне очень похожим на Золотухина. Он играет в баскетбол, танцует, поет, учится в Театральной школе Олега Табакова и выступает в театральном центре «Премьера».