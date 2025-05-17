Сегодня 06:25 Девственница с динамитом. Как Валерия Новодворская стала главной занозой Кремля 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Сегодня Валерии Новодворской исполнилось бы 75 лет — возраст, который она встретила бы с привычной бескомпромиссностью. Ее жизнь была чередой скандалов, политических бурь и непримиримой борьбы с режимами — от СССР до путинской России. Почему дочь советской интеллигенции стала главной диссиденткой страны, как ее «листовочный бунт» привел в психушку и зачем она присягнула Украине — в материале 360.ru.

Девочка из элиты, выбравшая бунт Валерия Новодворская родилась 17 мая 1950 года в белорусском городе Барановичи в семье, где элита и тайны шли рука об руку. Ее отец, Илья Бурштын, инженер еврейского происхождения, создавал системы ПВО, а мать, Нина Новодворская, врач-педиатр, занмала руководящую должность в здравоохранении. Семья переехала в Москву, но идиллия рухнула в 1967 году, когда родители развелись. Тогда Валерия стала жить с матерью и взяла ее фамилию, скрывая еврейские корни. Серебряная медалистка против Кремля Школу Новодворская окончила с серебряной медалью, но ее ум горел не уроками, а мечтами о революции. В 19 лет, учась в Институте иностранных языков, она создала подпольную группу, чтобы свергнуть советский режим.

Фото: РИА «Новости»

В декабре 1969 года она шокировала Кремль, разбросав антисоветские листовки в Дворце съездов. Как она говорила позже, якобы за эту дерзость ее отправили в Казанскую психбольницу, где два года лечили от вялотекущей шизофрении. Война с Россией 90-х Шампанское под танковые залпы Когда в сентябре 1993 года Борис Ельцин распустил Верховный Совет, Новодворская поддержала его действия. Позже, после подавления октябрьского мятежа, она признавалась, что праздновала «победу над коммунистами» с шампанским. Она поддерживала Ельцина, и именно это сделало ее звездой либеральной тусовки. Но для многих она стала символом предательства, аплодирующим хаосу ради своих идей. Русские как инфузории-туфельки В 90-е Новодворская публиковала статьи, называя русских слабохарактерными «инфузориями-туфельками». В 1994–1996 годах против нее возбудили дела за «разжигание розни» и «пропаганду гражданской войны». В конце концов, дела по каким-то причинам прекратили, а ее митинги и язвительные колонки держали власть в тонусе. Она была как заноза, которую невозможно вытащить.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1988 году Новодворская основала «Демократический союз» — партию, мечтавшую о западной демократии. Она стала лидером либерального крыла, но партия так и оставалась маргинальной. В 2013 году с Константином Боровым она запустила «Западный выбор», но проект тоже не взлетел. Новодворская сетовала, что Россия отвергает свободу, объясняя провал своих платформ. Ее слова разрывали Россию Новодворская частенько шокировала российскую публику, называя русских «амебами».

Русские в Эстонии и Латвии доказали своим нытьем, своей лингвистической бездарностью, своей тягой назад в СССР, своим пристрастием к красным флагам, что их нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у параши и правильно сделали. Валерия Новодворская политический деятель

Однажды она заявила, что никогда не видела повода гордиться своей страной «за исключением августа 1991 и октября 1993». По ее словам, она только «краснела и стыдилась». Одни видели в ней русофобку, другие — правдорубку, бьющую по больным местам. А ее цитаты были как гранаты, разрывавшие общественное мнение. Любовный роман с Украиной В 2014 году Новодворская воспылала к Евромайдану, углядев в нем борьбу за свободу. В то время она ездила в Киев, призывала Россию брать пример с Украины и восхищалась Юлией Тимошенко. Ее статьи об Украине пылали страстью. Для нее Майдан стал символом всего, за что она боролась.

Фото: РИА «Новости»

Валерия Ильинична так горячо поддерживала все украинские перемены, что стала там настоящим героем. Ей даже захотели установить памятник в Одессе. Предательство или принципы? Новодворская осудила присоединение Крыма, назвав референдум «фарсом». В марте 2014 года она присягнула украинскому правительству, шокировав даже своих сторонников. Еще в 1992 году она получила гражданство Грузии от Звиада Гамсахурдии. Теперь ее сердце билось за Украину, что многие в России сочли предательством. В России ее позицию называли «русофобской изменой». Многие обвиняли ее в ненависти к Родине, но либералы видели в ней «совесть нации». Новодворская же не обращала внимания на критику, продолжая славить Украину. Ее слова делили мир на «за» и «против». Личная жизнь без любви Личная жизнь Новодворской окутана тайнами, но ее дружба с политиком Константином Боровым порождала сплетни. Некоторые утверждали, что рядом с ним она «превращалась в женщину».

Фото: Валерия Новодворская и Константин Боровой / РИА «Новости»

Сама она отрицала чувства, называя Борового соратником. Но слухи об их романе до сих пор будоражат воображение. Девственница революции Новодворская гордо звала себя «московской девственницей». Она неоднократно повторяла, что ей не нужна была любовь, так как вся ее энергия направлялась на политическую борьбу. Ее взгляды шокировали: она презирала романтику, считая ее слабостью. За этим фасадом, возможно, скрывалась боль одинокой души. Всю жизнь Валерия прожила с матерью, Ниной Федоровной, в скромной московской квартире. Их близкие отношения были якорем для бунтарки, чья жизнь кипела протестами.

Фото: РИА «Новости»

Ее мать была не только родительницей, но и надежной опорой. Дома Новодворская, по слухам, становилась мягче, доверяя матери свои сокровенные мысли. Смерть как последний скандал Ржавый гвоздь вместо пули Умерла Новодворская 12 июля 2014 года на 65-году жизни от инфекционно-токсического шока, вызванного флегмоной стопы. Заражение произошло из-за травмы, которая, по одной версии, случилась из-за скрепки, по другой — из-за ржавого гвоздя. Вместо того, чтобы обратиться к врачам, она пыталась заниматься самолечением, но болезнь победила. Ее уход стал драмой, достойной ее жизни. Как Путин и Горбачев хоронили женщину, называвшую их преступниками Похороны Валерии Новодворской прошли 16 июля 2014 года на Донском кладбище в Москве, где собрались сотни людей — от соратников до противников. В храме Успения Пресвятой Богородицы состоялось отпевание, подчеркивавшее ее связь с православием, несмотря на критику РПЦ.

Фото: РИА «Новости»

Соболезнования прислали лидеры, которых она яростно обличала при жизни. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Михаил Горбачев и даже украинский президент Петр Порошенко выразили скорбь, что шокировало ее сторонников. Путин, чей режим Новодворская называла «новым совком», ограничился сухими словами через пресс-службу. Медведев, которого она критиковала за слабость, написал о ее «яркой индивидуальности» в соцсетях. Горбачев, последний лидер СССР, против которого она боролась, назвал ее «человеком принципов». Порошенко же почтил ее как «друга Украины», вспоминая ее присягу Киеву в 2014 году.

Контраст был разительным: политики, чьи имена она смешивала с грязью, теперь кланялись ее памяти. Для одних это было лицемерие, для других — признание ее влияния. Могила на Донском кладбище стала местом паломничества либералов. Для многих Новодворская осталась символом непокорности, чья смерть не примирила ее с врагами. Пророк или сумасшедшая Валерия Новодворская ушла из жизни, оставив сложное и противоречивое наследие. Для одних она — героиня, боровшаяся за свободу, для других — скандалистка, презиравшая свой народ. Кем она была — бескомпромиссным борцом за идеалы или яростным провокатором? Ее жизнь остается примером, который побуждает к размышлениям о цене свободы.