Прятал кокаин и появлялся пьяный на людях. В США задержали звезду фильма «Шестое чувство»

В Северной Калифорнии арестовали актера Хейли Джоэла Осмента. Его заподозрили в распитии спиртного в общественных местах и хранении наркотиков.

Также актера заподозрили в хранении кокаина. Представитель Осмента не ответил на запрос газеты о его задержании.

«Осмент был арестован 8 апреля на горнолыжном курорте Маммот-Маунтин по подозрению в употреблении алкоголя в общественных местах, сообщил окружной прокурор Дэвид Андерсон», — написали авторы материала.

Чем известен Осмент

Актер прославился благодаря роли в фильме «Шестое чувством» с участием Брюса Уиллиса. В возрасте 11 лет Осмента номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Также артист снялся в фильме Стивена Спилберга «Искусственный разум». С тех пор Осмент работает как актер озвучки. Его голосом говорит Сора — главный герой серии игр Kingdom Hearts.

Осмент также сыграл в сериалах «Метод Комински» и «Что мы делаем в тени».

В 2006 году актеру предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде и хранении марихуаны. Тогда он врезался на своей машине в почтовый ящик в районе Лос-Анджелеса и сломал ребро.

Осмент — один из тысяч людей, кто потерял свои дома в результате разрушительного январского пожара в Итоне в районе Альтадена.