Прятал кокаин и появлялся пьяный на людях. В США задержали звезду фильма «Шестое чувство»
В Северной Калифорнии арестовали актера Хейли Джоэла Осмента. Его заподозрили в распитии спиртного в общественных местах и хранении наркотиков.
Задержание на горнолыжном курорте
Прокуратура округа Моно предъявила 37-летнему артисту обвинение в мелком правонарушении, сообщила газета Associated Press.
«Осмент был арестован 8 апреля на горнолыжном курорте Маммот-Маунтин по подозрению в употреблении алкоголя в общественных местах, сообщил окружной прокурор Дэвид Андерсон», — написали авторы материала.
Также актера заподозрили в хранении кокаина. Представитель Осмента не ответил на запрос газеты о его задержании.
Чем известен Осмент
Актер прославился благодаря роли в фильме «Шестое чувством» с участием Брюса Уиллиса. В возрасте 11 лет Осмента номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Также артист снялся в фильме Стивена Спилберга «Искусственный разум». С тех пор Осмент работает как актер озвучки. Его голосом говорит Сора — главный герой серии игр Kingdom Hearts.
Осмент также сыграл в сериалах «Метод Комински» и «Что мы делаем в тени».
В 2006 году актеру предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде и хранении марихуаны. Тогда он врезался на своей машине в почтовый ящик в районе Лос-Анджелеса и сломал ребро.
Осмент — один из тысяч людей, кто потерял свои дома в результате разрушительного январского пожара в Итоне в районе Альтадена.
Биография Осмента
Хейли Джоэл родился 10 апреля 1988 года в Лос-Анджелесе в семье актера Майкла Юджина Осмента и Терезы Осмент — учительницы английского языка. В пять лет мальчик стал рекламным лицом Pizza Hut, вскоре его заметил известный режиссер Роберт Земекис. Он взял Хейли в фильм «Форрест Гамп», где тот сыграл Форреста Гампа — младшего.
В среднюю школу Флинтридж в городе Ла-Каньяда Осмент пошел уже будучи узнаваемым. Вскоре его одноклассники привыкли к тому, что с ними учится настоящая звезда.
Актер — заядлый голливудский холостяк. Он до сих пор не женат, хотя его соцсети пестрят снимками с красивыми девушками. Осмент превосходно играет в гольф — знаменитость выступал за команду США в All Star Cup-2005 и принимал участие в ежегодном турнире имени Майкла Дугласа и его друзей.