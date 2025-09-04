Увидела забинтованного и обомлела. Как Плющенко утаил от Рудковской «лисьи глазки»

Операция фигуриста Евгения Плющенко на глаза еще летом стала предметом обсуждений у поклонников. Однако мало кто знает, как на процедуру отреагировала жена спортсмена телеведущая Яна Рудковская. Впервые об этом она откровенно рассказала в интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Сделал втайне от Рудковской По словам Яны, изначально муж вовсе не планировал серьезное вмешательство. Он пошел к известному хирургу, чтобы убрать мешки под глазами. Но уже в клинике врач посоветовал более радикальный вариант — блефаропластику. «Я была в полете и он не мог со мной посоветоваться. Что такое блефаропластика? Он понятия не имел. <…> Я когда приехала, говорю, вы чего, с ума сошли?» — сказала Рудковская. Она призналась, что сначала сильно разозлилась на мужа. Когда впервые увидела его после процедуры, он весь был перебинтован и лежал без сил. Теперь период реабилитации прошел и отек спал, поэтому ведущая довольна результатом.

Фото: РИА «Новости»

Реакция фанатов на новые глаза Сам Плющенко (вроде как) в восторге от проделанной работы, правда, сам на эту тему пока так и не высказался. Но известно, что спортсмен не только сделал операцию по омоложению век, но и подтянул лоб. Правда, в соцсетях, к сожалению, его поддержали не все. Многие поклонники не смогли сдержать разочарования, кто-то даже не выбирал тон. «Глаза аж на затылок натянули!», «Надеемся, что хотя бы после восстановления все будет не так страшно», «Раньше красавец, а теперь что?», «Он же не слепой. Прекрасно понимает, что это катастрофа, но виду не подает», — писали пользователи.

Фото: РИА «Новости»

Кризис среднего возраста или хайп? Поклонники не понимают — что заставило фигуриста лечь под нож? Почему он вдруг начал так беспокоиться о внешности? В числе одной из прочих версий в соцсетях выдвинули теорию о том, что семье просто захотелось хайпа. Ведь когда об операции стало известно, к паре, естественно, снова было приковано много внимания.

Также в Сети предположили, что Евгений столкнулся с кризисом среднего возраста, поэтому начал молодиться. Некоторые вообще посчитали, что фигурист нашел молодую пассию из Санкт-Петербурга, поэтому хочет соответствовать ее запросам.

Фото: РИА «Новости»

На самом деле блефаропластика — одна из самых популярных операций среди мужчин. Если ее делают правильно и хорошо, она помогает убрать нависание век, сделать взгляд более открытым и молодым. Но важно не переборщить, чтобы сохранить естественность. Окончательный результат становится понятен только через несколько недель. Судя по тому, что фигурист быстро вернулся к активной жизни и восстановился, все прошло хорошо, а вердикты по «лисьим глазкам» все же выносить рано. На этом настаивает и супруга Плющенко. По мнению Рудковской, нужно подождать, пока проявится истинная красота.