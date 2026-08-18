Ушли молодыми. 36-летняя Хайден Панеттьери и другие звезды, которых не стало очень рано

Американскую актрису, звезду «Нэшвилла» и «Героев» Хайден Панеттьери нашли мертвой 16 августа на юге США. Артистке было всего 36 лет. Она рано начала сниматься, что повлияло на ее судьбу и ментальное здоровье: каждодневные многочасовые съемки подтолкнули к запрещенным веществам. Кроме того, она пережила несколько драм в личной жизни: скончался ее младший брат, ее разлучили с дочерью, и весь этот коктейль завершили абьюзивные отношения с домашним насилием. Как жила последние годы актриса и кто еще из звезд ушел из жизни молодым за последние годы — в материале 360.ru.

Последние годы жизни Хайден Панеттьери Панеттьери стала популярной в 2006 году после выхода сериала «Герои», где она сыграла чирлидершу Клэр Беннет. Новый виток ее карьеры случился в 2012 году, когда она стала частью сериала «Нэшвилл». За роль звезды кантри Джульетты Барнс ее дважды номинировали на «Золотой глобус». Как самые яркие работы отмечают ее участие в драме «Вспоминая Титанов» и хорроре «Крик». С 2009 года артистка встречалась с боксером Владимиром Кличко, в 2014 году родила ему дочь Кайю Евдокию. В 2018 году актриса лишилась родительских прав, так как не могла справиться с послеродовой депрессией, а также наркотической и алкогольной зависимостей. Пока она лежала в рехабе, девочку увезли в Киев. Мать и дочь изредка виделись в Германии. В 2023 году у Хайден умер родной брат Янсен. Ему было 28 лет. Причина смерти — кардиомегалия (увеличение размеров и массы сердца) в сочетании с осложнениями со стороны аортального клапана. Актриса тяжело переживала утрату.

Интересно Была в ее жизни и печальная глава о домогательстве. Во время отдыха на яхте 18-летнюю Хайден силой затащили в кровать к обнаженному британскому певцу, имя которого актриса не озвучила, но указала, что он до сих пор известен. Тогда девушка смогла отбиться и спрятаться до момента, пока можно было выйти на берег.

В 2018 году ее впервые заметили в компании актера Брайана Хикерсона. Известно, что они встречались до 2020 года. Отношения были болезненными в буквальном смысле, так как Хикерсон неоднократно избивал Панеттьери.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com

В 2019 году актера даже задержала полиция и зафиксировала на теле Хайден следы домашнего насилия. В 2020 году он ударил ее кулаком по лицу, и об этом тоже знала полиция, а в 2021 году актеру дали реальный тюремный срок, правда, всего 45 дней. После этого пара возобновила отношения. Хайден никогда не скрывала, что была зависимой. Запрещенные препараты ей начали давать в 15 лет — все началось с успокоительных, которыми ее пичкали на съемках режиссеры. После родов она сильно пила — дошло до того, что ее госпитализировали с желтухой. Причина смерти Хайден Панеттьери Были ли Панеттьери и Хикерсон в отношениях на момент ее смерти, неизвестно, однако, по некоторым данным, актриса улетела на юг США в компании бывшего в субботу, 15 августа. Семья Брайна в курсе произошедшего. Ее нашли без признаков жизни 16 августа 2026 года в арендованной квартире в городе Гринвилл штата Юная Каролина, откуда родом Хикерсон и где живет его семья.

Фото: TMZ

Неизвестный позвонил на 911 и сообщил, что видит Хайден без сознания. В 13:51 полиция и медики уже были на месте. Врачи реанимировали актрису, но спасти ее не удалось. Девушку объявили мертвой в 14:32. Согласно аудиозаписи разговора диспетчера, медики обсуждали сердечно-легочную реанимацию, а также есть упоминания о препарате, который применяют, чтобы нейтрализовать последствия передозировки. Однако у дома, где нашли Хайден, было две кареты скорой помощи, что говорит о том, что медики могли понадобится кому-то еще кроме Хайден. По этой причине нельзя сказать, что препарат вводили именно актрисе. Если же это была ее передозировка, то неизвестно чем — наркотиками или обезволивающими.

Интересно TMZ писал, что в последние месяц актриса мучалась от серьезных болей в области спины. По другим данным, это было защепление нерва, из-за которого Хайден в последние месяцы ходила только с костылями. Травма могла быть последствием падения с лошади — инцидент произошел несколько лет назад на съемках. Мог ли этот недуг стать причиной смерти, пока не установлено.

Согласно результатам вскрытия, смерть Хайден не была насильственной. «Признаков травм, которые могли привести к смерти, не обнаружено. Официальная причина и характер смерти остаются на рассмотрении до завершения дальнейшего расследования и дополнительных исследований», — говорится в официальном сообщении. Американская актриса не дожила до своего 37-го дня рождения всего пять дней.

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Молодые звезды, ушедшие рано в последние годы Мишель Трахтенберг Американская актриса кино и озвучивания Мишель Трахтенберг получила известность, когда ей было всего 15 — тогда девочка получила роль Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Двумя другими знаковыми ролями стали Дженни в комедии «Евротур» и Джорджины Спаркс в сериале «Сплетница».

Интересно Трахтенберг и Панеттьери снимались в одном проекте — диснеевском фильме «Принцесса льда» 2005 года.

Тело 39-летней актрисы обнаружили в собственной квартире на Манхэттене 26 февраля 2025 года. Незадолго до смерти артистка перенесла пересадку печени. Официальная причина кончины — осложнения, связанные с сахарным диабетом.

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Лиам Пейн Британский певец, солист группы One Direction Лиам Пейн стал популярным в 2010-е годы. После распада коллектива в 2016 году он начал сольную карьеру. Параллельно артист переживал депрессию. Пейн ушел из жизни 16 октября 2024 года. 31-летнего певца обнаружили в отеле в Буэнос-Айресе. Официальная причина гибели — травмы после падения с балкона третьего этажа. В день кончины артиста сотрудники гостиницы жаловались на его неадекватное поведение, им даже пришлось вызвать полицию. В крови Пейна нашли следы алкоголя и наркотических веществ.

Фото: Keith Mayhew/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Евгения Брик Российская актриса Евгения Брик тоже рано ушла из жизни. Она стала популярно после ролей в таком кино, как «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки 1914» и другим. Последние годы артистка жила в Калифорнии и боролась с онкологическим заболеванием. Евгения умерла 10 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе. Ей было всего 40 лет.

Фото: РИА «Новости»

Анастасия Заворотнюк Россия осиротела после новости о смерти актрисы и телеведущей, звезды ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Когда артистка вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, казалось, что на свете нет более счастливой женщины. Но в 2019 году, сразу после рождения дочери Милы, всех потрясла ужасная новость — рак. Глиобластома — агрессивный вид опухоли, поэтому на борьбу с ним ушли все силы. К сожалению, вытащить Анастасию буквально с того света не удалось. Заворотнюк ушла тихо после пяти лет лечения — 29 мая 2024 года. Ей было 53 года.

Фото: РИА «Новости»