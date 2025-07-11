Сегодня 16:39 Ушла от боксера к стоматологу и тайно родила сына. Где сейчас актриса Мария Андреева 0 0 0 Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Молодая актриса Мария Андреева, прославившаяся ролями в фильмах и сериалах «София», «Духless», «Палач», «Черная кошка» и «Доктор Преображенский», мастерски воплощает на экране самых разных персонажей. Но путь к успеху артистки был не из легких. Как сейчас живет звезда — в материале 360.ru.

Необычные родители и гимназия для девочек Мария родилась в небольшом украинском городе Кировограде, ныне — Кропивницкий. После появления дочери на свет семья перебралась в Москву. Родители Андреевой — глубоко верующие люди. Он отправили девочку учиться в Классическую гимназию имени Григория Неокессарийского. Образовательное учреждение предназначалось только для девочек. После уроков ученицы ходили в храм и пели литургии. Вскоре стало понятно, что Мария испытывает трудности в общении с другими людьми из-за изолированных условий. Когда девочке исполнилось шесть лет, ее отправили в городскую школу. Марии удалось адаптироваться к новой атмосфере, хотя это и было непросто. После окончания школы девушка поступила Щепкинское театральное училище. В 2007 Мария окончила обучение, после чего руководитель Юрий Соломин предложил ей место в труппе Малого театра.

Фото: РИА «Новости»

Широкое признание зрителей Андреева сыграла в спектакле «Власть тьмы», а через два года приняла участие в постановке «Мольер». Одновременно с этим актриса начала играть в театре «Мастерская Петра Фоменко». Настоящим прорывом для Марии стал фильм «ДухLess» Сергея Минаева. Кинолента вышла в 2011 году. После премьеры актрису стали узнавать на улице. Именно тогда она получила широкое признание у зрительской аудитории. Затем Андреева исполнила роль Красотулечки военной драме «Истребители» и сыграла жену Василия Сталина в исторической драме «Сын отца народов».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Побег к стоматологу и тайная беременность О личной жизнь Андреевой ходило немало слухов. Поклонники предполагали, что у нее был роман с Данилой Козловским, но они не нашли подтверждения. Актриса встречалась с бывшим боксером Сергеем Поварницыным, но девушка разорвала отношения из-за чувств к стоматологу Антону Хундадзе. Он покорил ее сердце во время лечения зубов. На тот момент мужчина уже был в разводе и воспитывал сына Луку от прошлого брака. В 2018 году Мария и Антон сыграли свадьбу и отправились в романтическое путешествие в Италию и Хорватию. В 33 года Андреева стала мамой. Она прекрасно утаила свою беременность от зрителей и журналистов. Актриса поделалась новостью после появления малыша на свет. Для матери было очень важно выбрать ребенку имя, распространенное на родине ее мужа — в Грузии. Теперь счастливые родители воспитывают сына Илью.