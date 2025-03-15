Уникальная как снежинка. Виктория Боня оставила загадочное послание в Сети

Виктория Боня прославилась в нулевых, когда стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Покинув проект, звезда стала искать себя. За последние годы она побыла телеведущей, снялась в сериале и покорила вершину восьмитысячника Манаслу в Гималаях. Особое место в жизни Виктории заняли духовные практики, за что она неоднократно становилась объектом критики. Подробности — в материале 360.ru.

У себя в социальных сетях Боня рассказывала о многочисленных практиках, которые проходила в разных экзотических странах. Знаменитость не скрывала, что порой для расширения сознания употребляла галлюциногенные отвары, и даже предлагала россиянам присоединиться к ней, за что попала под подозрение в пропаганде наркотиков.

Проблем с законом Виктория, судя по всему, не боялась, поскольку много лет вместе с дочерью жила за пределами России. Однако в прошлом году телеведущая объявила о возвращении в Москву, после чего стала аккуратнее вести себя в соцсетях.

К участию в сомнительных практиках Боня больше не призывает, но некоторые ее публикации по-прежнему приводят интернет-пользователей в недоумение. Накануне бывшая участница «Дома-2» оставила в Сети очередное загадочное послание.