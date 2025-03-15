Уникальная как снежинка. Виктория Боня оставила загадочное послание в Сети
Виктория Боня прославилась в нулевых, когда стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Покинув проект, звезда стала искать себя. За последние годы она побыла телеведущей, снялась в сериале и покорила вершину восьмитысячника Манаслу в Гималаях. Особое место в жизни Виктории заняли духовные практики, за что она неоднократно становилась объектом критики. Подробности — в материале 360.ru.
У себя в социальных сетях Боня рассказывала о многочисленных практиках, которые проходила в разных экзотических странах. Знаменитость не скрывала, что порой для расширения сознания употребляла галлюциногенные отвары, и даже предлагала россиянам присоединиться к ней, за что попала под подозрение в пропаганде наркотиков.
Проблем с законом Виктория, судя по всему, не боялась, поскольку много лет вместе с дочерью жила за пределами России. Однако в прошлом году телеведущая объявила о возвращении в Москву, после чего стала аккуратнее вести себя в соцсетях.
К участию в сомнительных практиках Боня больше не призывает, но некоторые ее публикации по-прежнему приводят интернет-пользователей в недоумение. Накануне бывшая участница «Дома-2» оставила в Сети очередное загадочное послание.
Если ты сейчас это слушаешь, значит, тебе это нужно.
Виктория Боня
Блогер
«Ты по праву своего рождения, потому что ты уже есть, заслуживаешь всего самого-самого лучшего в этом мире. Ты такой же уникальный, как каждая снежинка, и неповторимый, как цветок. Тебе нужно понять: то, что у тебя сейчас есть, — момент настоящего», — сказала звезда.
Также Виктория призвала подписчиков осознать этот момент и сказать ему «спасибо». Реакция россиян была неоднозначной, в большинстве — негативной.
«Что она курит?» — поинтересовался в комментариях один из интернет-пользователей.
Несмотря на критику, с которой часто сталкивается Боня, уходить из публичного пространства она не собирается. Напротив, блогерша задумалась о том, в каком направлении дальше развивать свою деятельность. Выбор знаменитости пал на политику — и Виктория заявила, что будет баллотироваться в Госдуму и заниматься проблемами молодежи.