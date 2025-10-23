Сегодня 18:47 Умирал в одиночестве и нищете: самая стыдная тайна Хазанова о брате Юрии и квартире-свалке Соседка брата Хазанова Лукачера: он умер в одиночестве и нищете 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Сатирик и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов не может пожаловаться на бедность — недавно он продал недвижимость в России более чем на 700 миллионов рублей. Несмотря на богатство, артист отказался помогать своему единокровному брату, умиравшему в нищете и одиночестве. О том, какие скелеты в шкафу прячет семья сатирика-миллионера, — в материале 360.ru.

Что известно о брате Хазанова На днях Хазанов распродал свою недвижимость в Москве, за что получил сотни миллионов рублей. На вопросы журналистов артист старался не отвечать и намекнул, что у него еще много жилья в России, просто об этом никто не знает. Как долгое время никто не знал о том, что пока Хазанов жил в роскоши и богатстве, его единокровный брат — Юрий Лукачер — еле сводил концы с концами и умер в 2023 году. Незадолго до смерти он попросил у звездного родственника о помощи, но не получил ее. По данным «Регнума», Лукачер жил в скромной однокомнатной квартире на окраине Москвы. Мужчина выживал на маленькую пенсию и подрабатывал таксистом на старенькой иномарке. «Юрий Викторович понемногу таксовал на своей машине — какой-никакой, а заработок. А потом у него ноги стали отниматься, водить машину больше не смог. Здоровье все ухудшалось, Юрий стал реже выходить из дома. Он нищенствовал, денег катастрофически не хватало. Говорил, что никто ему не помогает», — рассказала соседка Лукачера Инна. По ее словам, брат Хазанова стал прикладываться к бутылке и оказался в долговой яме из-за кредитов. Его квартира со временем превратилась в настоящую свалку.

Фото: РИА «Новости»

Соседи отметили, что Лукачер стал нелюдимым затворником, единственным другом которого была кошка. Во время коротких разговоров он жаловался, что давно не видел родственников, а в последние месяцы жизни мужчина оказался прикованным к постели и не мог сам обратиться за помощью. Когда ему стало совсем плохо, он не смог открыть дверь — вызванным соседями спасателям пришлось взламывать замок, чтобы попасть в квартиру к больному. Лукачера доставили в больницу, где тот умер.

Он всегда был один. Юрий Викторович часто жаловался, что никому не нужен, что ему никто не помогает. Всегда говорил, что у него никого нет — ни семьи, ни жены, ни детей. Только кошка. Он очень грустил. Инна Соседка

Женщина добавила, что перед смертью у Лукачера усугубились проблемы с деньгами. «Жил впроголодь… Помню, он как-то подошел ко мне, очень извинялся и сказал, что больше не сможет оплачивать консьержа, ведь денег совсем нет, даже на еду едва хватает», —поделилась она. По ее словам, Лукачер обращался к брату за поддержкой, но тот отказался протянуть руку помощи.

Фото: РИА «Новости»

Что стало с квартирой Лукачера По словам соседки, Юрий был настолько обижен на семью, что мечтал отомстить родственникам с помощью кредитов. «Он так и говорил: „Я наберу специально долгов, чтобы никому из родственников ничего не досталось. Пусть за меня платят, раз сейчас помогать не хотят“. Расчет был, видимо, на то, что тот, кто захочет унаследовать имущество Лукачера, унаследует и его долги»», — предположила она. После смерти Лукачера на квартиру стала претендовать женщина, выдающая себя за его дочь. Она назвала себя наследницей, сменила замки на двери и заявила, что теперь будет жить здесь. Соседи не исключили, что это мошенница или нанятый Хазановым человек. По их мнению, артист таким образом мог с помощью посредника завладеть имуществом умершего брата.

Семейные тайны Впервые о младших братьях Хазанов рассказал в 2024 году. Он раскрыл семейную тайну и признался, что у его матери — Ираиды Хазановой — была связь с женатым мужчиной — Виктором Лукачером. Женой Лукачера была Надежда Иванова, и в браке родились два сына: Юрий и Андрей. Мать Хазанова скрывала от сына правду и не говорила, кто является его отцом. При этом обе семьи жили по соседству в одном доме на Большой Якиманке в центре Москвы. Правда стала известна только в восьмидесятых, когда жена Виктора Лукачера прислала артисту фотографию мужчины в военной форме с пометкой, что это его отец. Когда сатирик показал снимок матери, та сообщила ему о братьях. Лукачеры пытались поближе познакомиться с родственником, но их отношения не сложились. Сам Хазанов говорил, что Юрий плохо отозвался о его матери, поэтому он порвал все контакты с ним. В дальнейшем братья продали родительскую квартиру, переехали на окраину столицы и со временем перестали общаться друг с другом.