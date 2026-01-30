Сегодня 19:19 Уход на пике славы и сын после смерти: Юлии Началовой могло исполниться 45 лет 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Смертность

Скандалы

Больницы

Болезни

Музыка

Брак

Юлия Началова

Москва

Шоу-бизнес

Талантливой и влюбленной в свою работу Юлии Началовой 31 января могло исполниться 45 лет. Артистке предсказывали будущее одной из главных звезд российской эстрады, но она умерла из-за сердечной недостаточности и заражения крови в московской больнице. О том, как жила и от чего скончалась певица — в материале 360.ru.

Детство и юность Началовой Началова появилась на свет в Воронеже 31 января 1981 года. Под руководством отца, композитора Виктора Началова, начала заниматься вокалом в два года. Дебют на сцене состоялся в пять лет. В 1992 году Началова победила на конкурсе «Утренняя звезда» и начала вести музыкальную детскую передачу «Там-там новости». Ее семья переехала в столицу. Там юная артистка познакомилась с певицей Ириной Понаровской, с которой потом гастролировала. При этом Началова совмещала концерты с учебой в школе. Первый ее альбом «Ах, школа, школа» вышел в 1995 году. В том же году она участвовала в международном вокальном конкурсе Big Apple — 1995, где завоевала Гран-при.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Началова окончила Гнесинское музучилище, а затем и факультет актерского мастерства в ГИТИС. Артистка активно выступала на сцене и телевидении, снималась в кино и записывала альбомы. Коллеги говорили, что она очень много работала. Мужья и предательства Личная жизнь у Началовой была непростой. Первым ее мужем стал экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской, но союз продлился всего два года. По словам певицы Ирины Салтыковой, Ланской изменил ее подруге. В этом браке Началова ради мужа резко похудела. Она весила 42 килограмма и довела себя до нервной анорексии. Испугавшись бесплодия, девушка начала восстанавливать здоровье.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/Global Look Press

После развода певица попыталась обрести семейное счастье с футболистом Евгением Алдониным. У них родилась дочь. Брак распался, но экс-супруги сохранили хорошие отношения. «Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я — на гастролях и в студии», — говорила звезда. Третьей попыткой стал хоккеист Александр Фролов, но роман так и не перерос в брак. Четвертый избранник — правозащитник Вячеслав Кудря, с которым они начали встречаться в конце 2018 года. Спустя два года он объявил, что у них с Началовой родился сын. По его словам, ранее она заморозила яйцеклетки для ЭКО, а ребенка выносила суррогатная мать. Врач-репродуктолог, пожелавший остаться анонимным, рассказывал KP.RU, что он в курсе этой щепетильной истории, ведь «мир репродуктологов очень тесен». «Поймите, родить ребенка после смерти мамы — это не настолько сложная для врачей процедура. Проблемы начинаются потом. Есть ведь правовое регулирование: родитель при жизни должен дать согласие…» — замечал он. Источники Super заявляли, что Кудря сам воспитывает сына покойной артистки. По свидетельствам, мальчик очень похож на маму. Периодически отец разрешает ему видеться с родителями певицы. Квартирный скандал После расставания с Фроловым Началову замучили судебные тяжбы с хоккеистом. Причина — четырехкомнатная квартира в ЖК «Кутузовская Ривьера», которая досталась артистке после развода с Алдониным.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Началова официально отписала свою половину Фролову в качестве залога в 2015 году, взяв у него в долг 20 миллионов рублей на свой сольный концерт. После расставания спортсмен потребовал продать жилье и вернуть ему долг. За несколько месяцев до смерти Началова подала на него в суд, но тяжба закончилась уже после ее похорон. Она говорила, что переписала квартиру под действием медикаментов. В 2024 году ее родные выставили жилье на продажу за 87 миллионов рублей. Мучительная смерть Началовой После рождения дочери Началова перенесла неудачную маммопластику. Во время операции в организм попала инфекция, далее — сепсис, после которого начали отказывать почки. Российские врачи ее спасли, но осложнения остались. Почки перестали выводить мочевую кислоту — развилась подагра. Началова терпела ужасные боли, которая мешали ей жить и работать.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Певицу экстренно госпитализировали прямо с репетиции в марте 2019 года. Ей диагностировали высокий уровень сахара в крови и начинающуюся гангрену, которая развилась на фоне травмы ноги и самолечения.

Началову подключили к аппарату ИВЛ, а позже ввели в состояние искусственной комы и убрали гной из ноги. Все было безуспешно — певица умерла 16 марта 2019 года.