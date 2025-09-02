Уход из «большого секса» и драма с Капустой: как Ирина Аллегрова выбрала не «этих всех»
Народная артистка России Ирина Аллегрова — одна из самых популярных певиц отечественной эстрады. Несколько поколений знают ее хиты наизусть, а популярность только растет. Чем сейчас занимается исполнительница — в материале 360.ru.
Как Аллегрова ушла из «большого секса»
Аллегрова не спешит напоминать о себе публике и возрождать карьеру, в последние годы певица редко появляется на мероприятиях и почти совсем не выходит на сцену. Ирина пропала с радаров еще в 2020 году — во время пандемии коронавирусной инфекции.
Весь мир тогда сидел на карантине, многие артисты оказались в незавидном положении. После отмены ограничений шоубиз ожил, исполнители начали планировать гастроли на месяцы вперед. Но не Аллегрова.
Певица призналась, что не собирается давать никаких концертов ради здоровья фанатов.
«Отменила концерты, всю Сибирь даже не перенесла, а отменила, чтобы люди могли вернуть свои деньги. Сделала это не только потому, что боюсь за себя, но и за людей, которые, в принципе, ведут себя очень неразумно на сегодняшний день, посещая большие мероприятия, а потом врачи не знают, что делать, когда койки все заполнены», — объяснила артистка в беседе с mk.ru в 2022 году.
Поклонники оценили поступок — многие артисты старались быстрее наверстать упущенное и заработать. Аллегрова же пожаловалась, что не понимает современные веяния в обществе и музыке.
О том, что происходит сейчас в моем цеху, могу сказать только цитатой великого Градского — царствие ему небесное, не верится, что его нет, — который когда-то пошутил в прямом смысле, а я отношу это к своей профессии: «Я ушла из большого секса». Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд.
Ирина Аллегрова
певица
Чем Аллегрова занимается сейчас
С недавних пор Аллегрова стала вести закрытый образ жизни. По ее словам, после пандемии она многое переосмыслила в жизни.
«Хотя пандемия — ужасная вещь, но она дала мне возможность очень многое переосмыслить, остановиться и понять, например, главную ценность жизни, которая в том, что мои дети рядом, что я могу их чем-то радовать. Сейчас главное для меня — семья, все остальное — пыль», — поделилась артистка.
За это время певица освоила искусство печь хлеб.
Понимаю, что это странно звучит из уст народной артистки, но как есть… Пеку семье и друзьям пышные, сумасшедшие, полезные хлеба. И об этом, кстати, могу говорить часами.
Ирина Аллегрова
певица
Аллегрова призналась, что не желает отмечать праздники с размахом из-за событий в мире. Сначала причиной была пандемия, потом — спецоперация.
С февраля 2022 года певица направила усилия на фронт: она активно поддерживает бойцов СВО и печет хлеб для военных.
«Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми (сбежавшими артистами из России — прим. ред.)», — привела слова артистки журналистка Маргарита Симоньян.
Аллегрова навещала раненых в госпитале, но свою помощь бойцам она не афиширует. Певица также закупает для нужд военных квадрокоптеры, тепловизоры, амуницию и продукты.
Попрощалась ли Аллегрова со сценой?
В конце 2022 года Аллегрова исполнила со сцены песню «Возвращайтесь домой, мальчики», после чего артистка попала под санкции Канады за «распространение дезинформации и пропаганды».
В 2024 году звезда появилась на конкурсе «Новая волна» в Сочи, где исполнила свои хиты. Тогда журналисты StarHit выяснили, что артистка собирается завершить музыкальную карьеру.
Геронтолог Юрий Конев в беседе с «Абзацем» объяснил, что Аллегрова в свои 73 года просто хочет отдохнуть.
«Все больше сил после 70 лет уходит на поддержание имиджа. После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены — теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена — как наркотик», — сказал он.
Эксперт назвал поведение Аллегровой абсолютно нормальным — артистка трезво оценила свои силы.
В марте 2025 года певицу наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Согласно указу президента России Владимира Путина, Аллегрова получила награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю и плодотворную деятельность.
Однако артистка не отказывается от выступлений в знаковые даты и от авторских вечеров своих коллег. Аллегрова выпустила песни, которые тепло восприняли военные. Одна из таких композиций — «Молитва».
«Сегодня, когда идет СВО, когда обстреливают наши мирные города, я также подсознательно не могу петь развеселые шлягеры!» — рассуждала певица.
Четыре брака Аллегровой, расставание с Капустой и единственная дочь
Впервые Аллегрова вышла замуж в 1971 году за баскетболиста из Баку Георгия Таирова. Сама певица называла брак ошибкой, она не смогла полюбить мужа и подала на развод. У пары осталась дочь Лала.
Вторым мужем стал композитор из Луганска Владимир Блехер. Отношения прекратились в 1983 году.
Третий раз Аллегрова вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого в 1985 году, в 1990-м они развелись.
Четвертый муж Аллегровой — танцор Игорь Капуста. У пары был служебный роман, гражданский брак и болезненное расставание. Они познакомились в начале 1990-х, когда певица решила создать танцевальную группу.
Капуста пришел работать в ее коллектив со своей девушкой Татьяной Клепцовой. На гастролях танцор понял, что Аллегрова выделяет его среди остальных. Девушка Капусты тяжело переживала измену и грозила покончить с собой. Но возлюбленный собрал вещи и переехал к певице, которая жила в квартире с дочерью.
В 1994 году Аллегрова и Капуста обвенчались. Позже танцор пристрастился к спиртному, не пренебрегал женским вниманием на стороне, в итоге супруга застукала его с любовницей и выгнала из дома.
Брак продлился около шести лет. С тех пор Аллегрова больше не выходила замуж. Главными людьми в ее жизни остались дочь Лала и внук Александр.