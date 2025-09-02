Сегодня 09:20 Уход из «большого секса» и драма с Капустой: как Ирина Аллегрова выбрала не «этих всех» 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Семья

Отношения

Секс

Ирина Аллегрова

Артисты

Народная артистка России Ирина Аллегрова — одна из самых популярных певиц отечественной эстрады. Несколько поколений знают ее хиты наизусть, а популярность только растет. Чем сейчас занимается исполнительница — в материале 360.ru.

Как Аллегрова ушла из «большого секса» Аллегрова не спешит напоминать о себе публике и возрождать карьеру, в последние годы певица редко появляется на мероприятиях и почти совсем не выходит на сцену. Ирина пропала с радаров еще в 2020 году — во время пандемии коронавирусной инфекции. Весь мир тогда сидел на карантине, многие артисты оказались в незавидном положении. После отмены ограничений шоубиз ожил, исполнители начали планировать гастроли на месяцы вперед. Но не Аллегрова.

Фото: РИА «Новости»

Певица призналась, что не собирается давать никаких концертов ради здоровья фанатов. «Отменила концерты, всю Сибирь даже не перенесла, а отменила, чтобы люди могли вернуть свои деньги. Сделала это не только потому, что боюсь за себя, но и за людей, которые, в принципе, ведут себя очень неразумно на сегодняшний день, посещая большие мероприятия, а потом врачи не знают, что делать, когда койки все заполнены», — объяснила артистка в беседе с mk.ru в 2022 году. Поклонники оценили поступок — многие артисты старались быстрее наверстать упущенное и заработать. Аллегрова же пожаловалась, что не понимает современные веяния в обществе и музыке.

О том, что происходит сейчас в моем цеху, могу сказать только цитатой великого Градского — царствие ему небесное, не верится, что его нет, — который когда-то пошутил в прямом смысле, а я отношу это к своей профессии: «Я ушла из большого секса». Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд. Ирина Аллегрова певица

Чем Аллегрова занимается сейчас С недавних пор Аллегрова стала вести закрытый образ жизни. По ее словам, после пандемии она многое переосмыслила в жизни. «Хотя пандемия — ужасная вещь, но она дала мне возможность очень многое переосмыслить, остановиться и понять, например, главную ценность жизни, которая в том, что мои дети рядом, что я могу их чем-то радовать. Сейчас главное для меня — семья, все остальное — пыль», — поделилась артистка. За это время певица освоила искусство печь хлеб.

Понимаю, что это странно звучит из уст народной артистки, но как есть… Пеку семье и друзьям пышные, сумасшедшие, полезные хлеба. И об этом, кстати, могу говорить часами. Ирина Аллегрова певица

Аллегрова призналась, что не желает отмечать праздники с размахом из-за событий в мире. Сначала причиной была пандемия, потом — спецоперация.

Фото: РИА «Новости»

С февраля 2022 года певица направила усилия на фронт: она активно поддерживает бойцов СВО и печет хлеб для военных. «Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми (сбежавшими артистами из России — прим. ред.)», — привела слова артистки журналистка Маргарита Симоньян. Аллегрова навещала раненых в госпитале, но свою помощь бойцам она не афиширует. Певица также закупает для нужд военных квадрокоптеры, тепловизоры, амуницию и продукты.

Фото: РИА «Новости»

Попрощалась ли Аллегрова со сценой? В конце 2022 года Аллегрова исполнила со сцены песню «Возвращайтесь домой, мальчики», после чего артистка попала под санкции Канады за «распространение дезинформации и пропаганды». В 2024 году звезда появилась на конкурсе «Новая волна» в Сочи, где исполнила свои хиты. Тогда журналисты StarHit выяснили, что артистка собирается завершить музыкальную карьеру. Геронтолог Юрий Конев в беседе с «Абзацем» объяснил, что Аллегрова в свои 73 года просто хочет отдохнуть. «Все больше сил после 70 лет уходит на поддержание имиджа. После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены — теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена — как наркотик», — сказал он. Эксперт назвал поведение Аллегровой абсолютно нормальным — артистка трезво оценила свои силы. В марте 2025 года певицу наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Согласно указу президента России Владимира Путина, Аллегрова получила награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю и плодотворную деятельность. Однако артистка не отказывается от выступлений в знаковые даты и от авторских вечеров своих коллег. Аллегрова выпустила песни, которые тепло восприняли военные. Одна из таких композиций — «Молитва». «Сегодня, когда идет СВО, когда обстреливают наши мирные города, я также подсознательно не могу петь развеселые шлягеры!» — рассуждала певица.

Фото: РИА «Новости»

Четыре брака Аллегровой, расставание с Капустой и единственная дочь Впервые Аллегрова вышла замуж в 1971 году за баскетболиста из Баку Георгия Таирова. Сама певица называла брак ошибкой, она не смогла полюбить мужа и подала на развод. У пары осталась дочь Лала. Вторым мужем стал композитор из Луганска Владимир Блехер. Отношения прекратились в 1983 году. Третий раз Аллегрова вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого в 1985 году, в 1990-м они развелись. Четвертый муж Аллегровой — танцор Игорь Капуста. У пары был служебный роман, гражданский брак и болезненное расставание. Они познакомились в начале 1990-х, когда певица решила создать танцевальную группу. Капуста пришел работать в ее коллектив со своей девушкой Татьяной Клепцовой. На гастролях танцор понял, что Аллегрова выделяет его среди остальных. Девушка Капусты тяжело переживала измену и грозила покончить с собой. Но возлюбленный собрал вещи и переехал к певице, которая жила в квартире с дочерью. В 1994 году Аллегрова и Капуста обвенчались. Позже танцор пристрастился к спиртному, не пренебрегал женским вниманием на стороне, в итоге супруга застукала его с любовницей и выгнала из дома. Брак продлился около шести лет. С тех пор Аллегрова больше не выходила замуж. Главными людьми в ее жизни остались дочь Лала и внук Александр.