Сегодня 03:11 Удивил даже британскую королеву. Как Юрий Соломин стал артистом, который мог сыграть все 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Бессменному худруку Малого театра, режиссеру Юрию Соломину 18 июня исполнилось бы 90 лет. Он умер во сне, не дожив до юбилея всего полтора года. В кино за народным артистом закрепилось амплуа честного советского человека. Каким он был в обычной жизни — в материале 360.ru.

Как Соломин приехал покорять Москву и остался без денег Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он воспитывался в музыкальной семье, поэтому еще с детства решил, что станет артистом. Будучи школьником Юра записался в драмкружок во Дворец пионеров. Одно из первых его выступлений прошло в госпитале перед ранеными бойцами. Солдатам так понравился номер юного артиста, что они не пожалели для него весь свой пайковый сахар. Отучившись в школе, будущему худруку пришла идея поступить в Театральное училище имени Щепкина. В Москву юноша отправился вместе с отцом. После восьми суток в поезде у провинциалов сразу же украли все деньги. Соломину ничего не оставалось, как подойти к набиравшей тогда курс в училище Вере Пашенной и прямо спросить, есть ли у него шансы на поступление. Актриса настоятельно посоветовала ему остаться в столице.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

В начале непростой карьеры Соломина именно она стала его ангелом-хранителем. По протекции Пашенной юноша получил свою первую роль в фильме Исидора Анненского «Бессонная ночь» (1960). Это стало началом его ошеломляющего успеха в кино. Влюбленный инженер, красный разведчик, трактирщик, барон, сотрудник КГБ — каких ролей у него только не было.

Но все-таки он всегда считал главной в своей карьере не съемочную площадку, а театральную сцену. После выпуска из училища Соломин присоединился к труппе Малого театра и остался там на всю жизнь. Он начинал с эпизодических ролей и быстро вырос в легенду советской сцены. В 1988 году Соломин возглавил свой родной театр как художественный руководитель.

Трудно руководить милицией, больницей и, конечно же, театром. Это очень ранимый и болезненный организм. Людей легко обидеть даже невзначай. Недаром артистов называют «испорченными детьми». Юрий Соломин

Слава пришла после роли Хлестакова в постановке «Ревизора» Николая Гоголя. Всего он сыграл в более чем 50 спектаклях, работал и как театральный режиссер. На посту худрука Соломин решал не только творческие вопросы. Он старался вникать во все. Например, занимался ремонтом исторического здания театра.

Почему Соломин ушел с поста министра В сентябре 1990 года Соломина назначили министром культуры России. Это решение далось ему непросто. К худруку Малого театра приехали чиновники из правительства Ивана Силаева, но он сказал, что ему нужно время для размышления. Высокую должность в итоге решил покинуть сам через полтора года. Написанное заявление об уходе он прокомментировал так: «Нельзя работать, когда тебя не слышат».

Фото: РИА «Новости»

Формально причиной увольнения Соломина стала перспектива объединения министерства культуры с туризмом, которую затеял госсекретарь Геннадий Бурбулис. Но позже в интервью худрук Малого театра признавался, что понял в тот момент, что театру надо отдавать всего себя, без остатка.

Подарок для королевы В 1994 году королева Великобритании Елизавета II приезжала с визитом в Москву. Встретиться с дипломатами она решила в Малом театре. Соломин с коллегами захотели преподнести ей палехскую шкатулку с его изображением. Королева удивилась, когда ей вручили подарок. Как оказалось, она собирала шкатулки. «Где-то из второго ряда пожилой человек меня остановил: „Откуда вы узнали, что королева коллекционирует шкатулки?“ — рассказывал потом Соломин.

Об увлечении Елизаветы II в театре никто не знал, но с подарком попали прямо в точку. Через две недели Соломин получил конверт из Букингемского дворца с портретом королевы и ее автографом.

Артист, который «может сыграть все» Ошеломляющий успех Соломину принес пятисерийный фильм о Гражданской войне «Адъютант его превосходительства» (1969) режиссера Евгения Ташкова. В культовой картине Владимира Фокина о борьбе советской и американской разведок «ТАСС уполномочен заявить» (1984) он сыграл сотрудника КГБ полковника Славина и получил за эту роль премию Комитета Госбезопасности СССР. Постепенно в кино за ним закрепилось амплуа советского человека образцовой порядочности. Среди заметных киноработ Соломина особое место занимает главная роль в оскароносной советско-японской картине «Дерсу Узала» (1975) Акиры Куросавы.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Артист, который «может сыграть все» — так отзывался о Соломине всемирно известный режиссер. Куросава выбирал актера по фотографии, а потом не мог оторваться от «Адъютанта его превосходительства», пока не досмотрел картину до конца. «Куросава сделал лучший фильм о человеке и природе», — комментировал итог работы Соломин.

Два брата, а как неродные Музыкальный фильм Яна Фрида «Летучая мышь» (1978) по мотивам знаменитой оперетты Иоганна Штрауса стал практически единственным проектом, где Соломин сыграл вместе со своим братом Виталием, который был младше на девять лет. Оба окончили одно училище и получили звания народных артистов, только Юрий СССР, а Виталий — РСФСР. Известный по роли доктора Ватсона из сериала о Шерлоке Холмсе 60-летний Виталий Соломин умер в 2002 году после инсульта. До этого братья уже примерно 10 лет не общались. В театральных кругах ходили слухи, что причиной семейного раздора стала зависть, но Юрий Соломин это опровергал. «Завидовать было нечему», — говорил он.

Фото: www.globallookpress.com

Внук Виталия Соломина признался, что видел брата своего деда вживую всего два раза. Тогда родственники даже не узнали друг друга. Личная жизнь Соломина В молодости юный артист пообещал родителям, что всю свою жизнь посветит одной единственной женщине. Так и случилось. Свою будущую супругу Ольгу Соломин встретил в театральном училище.

Ольга в первый день занятий в 1953 году опоздала. Мы сидели. Нас человек 20 было, я с краю, около меня было свободное место, и тут Ольга входит. Думали, что преподаватель ее отругает, а та просто сказала ей сесть. Она села рядом со мной. Рядом со мной она была всю жизнь. Юрий Соломин

Вместе они прожили больше 60 лет. В браке родилась дочь Дарья. Свою супругу Юрий Мефодьевич пережил на пять лет. В ночь на 11 января 2024 года у актера остановилось сердце. Он ушел тихо, во сне.