Сегодня 13:46 У коллекционера жен новый развод. Ефремов расходится с супругой после 23 лет брака 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Артист Михаил Ефремов, который вышел в этом году из колонии, решил начать новую жизнь. Причем кардинально: на днях в СМИ появились слухи о том, что актер разводится с женой, ждавшей его домой из заключения.

Брак Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой Сейчас Ефремов официально состоит в браке — он женат на звукорежиссере Софье Кругликовой. Она — выпускница 1996 года Российской академии музыки имени Гнесиных. Ефремов и Кругликова поженились в 2004 году после двух лет отношений. В браке у пары появились две дочери — Вера и Надежда, а также сын Борис. Кругликова много лет терпела пьяные выходки мужа, измены и публичные унижения. Однако она осталась с супругом даже после рокового ДТП в 2020 году, унесшего жизнь курьера Сергея Захарова. Актер отбывал срок в колонии в Белгородской области, он вышел на свободу лишь весной 2025 года по УДО.

Фото: РИА «Новости»

Причины развода Ефремова и Кругликовой Супруги уже фактически прекратили общение, хотя формально заявление на развод не подавали. «Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но возможно сам „бюрократический факт развода“ пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ», — заявил собеседник Telegram-канала Shot. Инициатором расставания выступила Кругликова. Причина кроется в интрижке 61-летнего артиста, которую тот закрутил в стенах колонии. Еще будучи «узником», Ефремов якобы провел трехдневное свидание с актрисой Дарьей Белоусовой — та на 20 лет моложе него. Если дело дойдет до официального расторжения брака, этот развод станет пятым в жизни артиста. При этом союз Ефремов с Кругликовой оказался самым долгим.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о других женах Ефремова Первой женой Ефремова стала актриса Елена Гольянова, второй — выпускница МГУ, филолог, редактор Ася Воробьева. Она занимала должность литературного редактора в Московском театре «Современник». От второго брака у актера остался сын Никита Ефремов, который пошел по стопам отца. Третья жена — Евгения Добровольская, народная артистка России. Она скончалась 10 января 2025 года, у пары есть сын Николай — тоже актер. Четвертой женой Ефремова стала актриса Ксения Качалина. В этом браке у пары родилась дочь Анна Мария. В 2021 году она объявила себя «небинарным трансмаскулинным человеком» и сообщила, что готовится к гормональной терапии, а ее новое имя — Сергей.

Фото: РИА «Новости»

Реакция на пятый развод Ефремова После новостей о пятом разводе Ефремова на артиста обрушился шквал критики. В соцсетях и комментариях к новостям об артисте в Telegram-каналах можно найти крайне нелестные отзывы. Припомнили там же слухи о том, что у актера якобы был роман в ИК. «Семья его ждет дома, передачки шлет, а в это время какая-то баба с ним там три дня зажигает? И еще, а разве такие длительные свидания не для родственников? Или она заплатила взятку, чтоб с этим обмылком кувыркаться в стенах колонии. Что происходит?!» — возмущались пользователи. «Как был свиньей, так и остался… А жене терпения и сил пережить развод», — заметил еще один участник обсуждения. Некоторые вообще не выбирали выражения, оставляя комментарии в духе: «Моральный урод, он и в Африке моральный урод. Дно везде пробил», «Крыса, она во всем крыса». Были и те, кто решил, что Кругликова должна была понимать, с кем связывается. «Она же знала, что у него до нее было четыре брака, не считая легких увлечений. И на что она надеялась, связывая себя с бракованным?» — поинтересовались в Сети. «Ефремов продолжает коллекционировать жен. Привычка жениться», — констатировали в обсуждении.