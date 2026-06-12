У гроба белые розы и гвоздики — ее любимые цветы. В Петербурге простились с Людмилой Чурсиной
В Петербурге прошла церемония прощания с актрисой Чурсиной
Когда Людмила Чурсина шла по красной дорожке или выходила на сцену, ее встречали громом аплодисментов. В сердцах людей она навсегда осталась не только как легендарная актриса, но и как интеллигентный, тонко чувствующий человек. Сегодня поклонники, коллеги и родственники проводили легендарную артистку в последний путь.
Причина смерти
Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла 10 июня. Ей было 84 года.
Выдающаяся актриса часто играла красивых, сильных и волевых женщин. Она воплотила героинь в фильмах «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Виринея», «Угрюм-река», «Журавушка», «Серебряная раковина», а также десятилетиями выходила на сцену Театра Российской армии.
Причиной смерти Чурсиной стала продолжительная болезнь. У артистки было слабое здоровье, она перенесла операцию по замене сустава и боролась с раком. Несмотря на жизненные трудности, артистка продолжала работать и выступала в театре, несмотря ни на что.
«Сначала операция по замене тазобедренного сустава, хотя я уговаривала ее операцию не делать. Но она сделала и через два месяца вышла на сцену. Я видела ее лицо — ей было адски больно, но она играла, ведь на спектакль „Два билета в Милан“ был лом. Но его редко ставили», — рассказала MK.RU подруга Чурсиной Валентина Асланова.
Как прошло прощание
Прощание с легендой советского кино состоялось в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе. Актрису похоронили на Сестрорецком кладбище рядом с могилой сестры.
Церемония прощания началась в 11:30, но коллеги и поклонники приходили проводить Людмилу Чурсину в последний путь с самого утра. Многие посетители принесли ее любимые цветы — белые розы и гвоздики. Перед отпеванием в зале играла классическая музыка.
На венках можно было прочесть «блистательной актрисе и близкому человеку», «Дорогой Людмиле Чурсиной» и другие теплые слова. Возле гроба образовалось настоящее море цветов — повсюду стояли корзины, заполненные белыми розами.
В храм выстроилась большая очередь из тех, кто хотел выразить артистке свое уважение и проститься с ней.
«В соборе около 50 человек. В том числе и первые лица города из петербургского комитета по культуре», — сообщил StarHit.
Венки прислали президент Владимир Путин, а также представители ведущих театров Петербурга.
На похороны прибыл губернатор Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, актер Николай Буров, директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова, председатель городского комитета по культуре Федор Болтин. Глава города отметил, что в ближайшее время в честь Людмилы Чурсиной назовут один из скверов в Сестрорецке.
В разговорах поклонники и близкие актрисы делились не только впечатлениями от ярких ролей Чурсиной, но и говорили о ее человеческих качествах. Многие обратили внимание на интеллигентность, скромность и невероятную чуткость артистки.