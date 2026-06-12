Когда Людмила Чурсина шла по красной дорожке или выходила на сцену, ее встречали громом аплодисментов. В сердцах людей она навсегда осталась не только как легендарная актриса, но и как интеллигентный, тонко чувствующий человек. Сегодня поклонники, коллеги и родственники проводили легендарную артистку в последний путь.

Причина смерти

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла 10 июня. Ей было 84 года.

Выдающаяся актриса часто играла красивых, сильных и волевых женщин. Она воплотила героинь в фильмах «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Виринея», «Угрюм-река», «Журавушка», «Серебряная раковина», а также десятилетиями выходила на сцену Театра Российской армии.

Причиной смерти Чурсиной стала продолжительная болезнь. У артистки было слабое здоровье, она перенесла операцию по замене сустава и боролась с раком. Несмотря на жизненные трудности, артистка продолжала работать и выступала в театре, несмотря ни на что.

«Сначала операция по замене тазобедренного сустава, хотя я уговаривала ее операцию не делать. Но она сделала и через два месяца вышла на сцену. Я видела ее лицо — ей было адски больно, но она играла, ведь на спектакль „Два билета в Милан“ был лом. Но его редко ставили», — рассказала MK.RU подруга Чурсиной Валентина Асланова.