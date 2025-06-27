Сегодня 06:49 Три чуда Бориса Хмельницкого: Мессинг, Высоцкий и роль, которая изменила все 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Борис Хмельницкий — актер, чей Робин Гуд стал эталоном благородства, а Ворона из «Дикой охоты» — символом загадочности. Как случай с петухом в детстве мог навсегда закрыл ему путь на сцену и как одно пророчество Вольфа Мессинга перевернуло судьбу заикающегося мальчика, а также почему даже смерть актера оказалась похожей на финал рыцарской баллады — читайте в материале 360.ru.

Петух, которому Робин Гуд не по зубам Борис Хмельницкий, создавший на экране незабываемые образы благородного Робин Гуда и отважного Айвенго, мог никогда не выйти на сцену. Причиной тому было тяжелое заикание, начавшееся в детстве после случая с петухом — птица неожиданно напала на мальчика, оставив глубокую психологическую травму. Поворотным моментом в судьбе будущего актера стала встреча с Вольфом Мессингом — легендарным телепатом и гипнотизером, близким другом семьи Хмельницких. Как рассказывала сестра Бориса Луиза, когда они с братом пришли к нему без предупреждения, Мессинг встретил их будто точно знал, что они придут.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Артистом хочешь стать? Станешь. Запомни: Вольф Григорьевич всегда с тобой», — сказал тогда юноше Мессинг, взяв за руку. Эта встреча сильно повлияла на Бориса, и он все же решился попробовать свои силы, несмотря на дефекты речи. Чудо на вступительных экзаменах В итоге на вступительных экзаменах в Щукинское училище произошло невероятное. Хмельницкий опоздал на экзамен по технике речи, но профессор, уже отметивший его выдающиеся способности на предыдущих испытаниях, освободил его от этого испытания. После того, как Борис узнал о своем зачислении, они с сестрой позвонили Мессингу, а тот, не дожидаясь объяснений, сказал, что уже знает про «пятерку» Хмельницкого, словно действительно видел события заранее. Заикание, мучившее Хмельницкого годами, окончательно исчезло только во время его работы в Театре на Таганке. Когда ему пришлось срочно заменить заболевшего Владимира Высоцкого в спектакле «Жизнь Галилея», он сыграл без единой запинки — настолько ответственно он относился к задаче подмены великого артиста, а кроме того еще и друга.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Без той решающей встречи с Мессингом и его пророчества мир мог никогда не увидеть ярких актерских работ Хмельницкого. Сам артист не раз повторял, что обязан своей карьерой именно этому удивительному человеку. Его сестра Луиза впоследствии называла эту историю «чудом, которое невозможно объяснить обычной логикой», подчеркивая, что случай с поступлением в Щукинское и последующее исцеление от заикания действительно выходили за рамки обычных совпадений. Гарнизонное детство Борис Хмельницкий родился 27 июня 1940 года в Уссурийске Приморского края. Его отец был кадровым офицером, а мать посвятила себя воспитанию детей — Бориса и его младшей сестры Луизы. Семья часто переезжала по гарнизонам, и детство будущего актера прошло в атмосфере строгой военной дисциплины. Именно в эти годы произошел случай с петухом. Сестра вспоминала, что после того этого все боялись, что он никогда не сможет выступать на сцене. Музыка вместо слов Несмотря на проблемы, юный Хмельницкий проявлял артистические способности и тягу к музыке. Он самостоятельно научился играть на гитаре и фортепиано, что впоследствии помогло ему в актерской карьере. Решение стать актером окончательно оформилось после спектаклей МХАТа, куда его водила мать. После школы Хмельницкий отправился в Москву, где подал документы в Театральное училище имени Щукина.

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look / www.globallookpress.com

Годы учебы стали для Хмельницкого временем напряженной работы над собой — он преодолевал заикание с помощью специальных упражнений и упорных репетиций. И уже на втором курсе его стали приглашать на эпизодические роли в кино. Робин Гуд отечественного кинематографа В кино Хмельницкий дебютировал в 1966 году в фильме «Кто вернется — долюбит», но всенародную славу ему принесли роли капитана Гранта в киноленте «В поисках капитана Гранта» и особенно Робин Гуда в «Стрелах Робин Гуда», где его харизма и аристократическая стать покорили зрителей.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Не менее запоминающимся стал его Ворона в мистической драме «Дикая охота короля Стаха» — мрачный и загадочный персонаж, который до сих пор считается эталоном жанра. Режиссер Владимир Короткевич отмечал: «Хмельницкий принес в эту роль такую глубину, что зрители верили в его персонажа, как в реального человека». Помимо актерской работы, Хмельницкий также писал музыку для спектаклей Таганки и кинофильмов. В 1990-е годы он организовал серию концертов памяти Высоцкого, став хранителем наследия своего друга. Дружба сквозь годы С Высоцким Борис познакомился в середине 1960-х годов в Театре на Таганке, куда оба пришли вскоре после окончания театральных вузов. Их сблизила не только работа под руководством Юрия Любимова, но и схожие взгляды на жизнь, любовь к музыке и поэзии. Хмельницкий восхищался талантом Высоцкого, называя его «главным творческим ориентиром». В свою очередь, Высоцкий ценил в Борисе природную харизму и актерскую смелость, посвящая другу стихи и песни.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / Хмельницкий с сыном Владимира Высоцкого Никитой / www.globallookpress.com

Их отношения выходили за рамки простого коллегиального общения — они часто музицировали вместе, обсуждали новые роли и делились творческими планами. А совместная работа в спектаклях показала их удивительную творческую совместимость. После смерти Высоцкого в 1980 году Хмельницкий тяжело переживал утрату. Он часто вспоминал их дружбу в интервью, отмечая, что многие свои роли играл «с оглядкой» на Высоцкого. Любовные драмы за кулисами Личная жизнь Бориса Хмельницкого складывалась непросто, оставляя в его судьбе яркие, но недолгие отношения. В молодости у него случился роман с Аллой Демидовой, хотя она в то время была замужем за Владимиром Валуцким, поэтому их связь оставалась тайной и не получила развития. Первой официальной женой Хмельницкого в 1975 году стала актриса Марианна Вертинская, дочь знаменитого Александра Вертинского. Их брак продлился три года и завершился рождением дочери Дарьи, которую Вертинская оставила с отцом.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / Хмельницкий с Марианой Вертинской и дочерью Дарьей / www.globallookpress.com

Хмельницкий действительно всей душой привязался к дочери, воспитывая ее один. Когда в 1980-х он женился на психологе Ирине Гончаровой, этот союз распался через несколько месяцев из-за просьбы жены отселить подросшую Дарью. Актер заявил супруге, что «детей на жен не меняет» и развелся. Последние годы жизни Хмельницкий провел с моделью Ларисой Галактионовой, которая была младше его на 28 лет. Их отношения не были оформлены официально, но именно она поддерживала его почти до конца жизни — перед смертью актер попросил ее не приходить к нему, чтобы она запомнила его молодым. Прощание по-рыцарски В последние годы Борис Хмельницкий практически не снимался в кино, сосредоточившись на театральных проектах и организации памятных вечеров Владимира Высоцкого. Он продолжал участвовать в антрепризных спектаклях и записывал музыкальный альбом «А снег в России повалил», работа над которым заняла три года. В 2007 году актер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем — у него диагностировали рак предстательной железы. Несмотря на лечение, болезнь быстро прогрессировала, и Хмельницкий, скрывая диагноз от близких, постепенно отошел от работы.

Он не ныл, скрывал, чтобы нас не огорчать, зная, что ему осталось считанные дни. Вот мужик! Луиза Хмельницкая сестра актера

В феврале 2008 года состояние актера резко ухудшилось. Он скончался утром 16 февраля на 68 году жизни в своей московской квартире в кругу близких — сестры Луизы, бывшей жены Марианны Вертинской и ее сестры Анастасии. По воспоминаниям Луизы, он попросил сигарету и после нескольких затяжек тихо ушел. Прощание состоялось в Центральном доме кино, где собрались коллеги, друзья и поклонники. Борис Хмельницкий похоронен на Кунцевском кладбище рядом с могилами родителей.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Благородство без масок Как и его легендарный герой, Борис Хмельницкий прожил жизнь по законам чести — без пафоса и лицемерия, с открытым сердцем, оставшись в памяти зрителей не просто актером, а настоящим рыцарем советского экрана. Его уход стал последним актом этой искренней, без притворства, жизни — такой же яркой и благородной, как судьба созданного им Робин Гуда.