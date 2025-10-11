Требовал откровенности, а сам скрывал семью. За какие интервью поплатился Юрий Дудь

Уехавший из России после начала спецоперации Юрий Дудь* вызывает к себе неоднозначное отношение. Но он стал первым, кто вывел интервью на YouTube на новый уровень, заставляя известных людей выдавать самые потаенные тайны. При этом о своей личной жизни журналист предпочитает не распространяться. Как Дудь* добился успеха и чем он занимается сейчас, узнал 360.ru.

Родился в Германии и вырос в Москве

Будущий журналист появился на свет 11 октября 1986 года в Потсдаме в семье офицера и преподавателя химии. Он стал вторым ребенком семье. У Дудя* есть старший брат Игорь. Родители родом с Западной Украины, откуда и пошла необычная фамилия. После падения Берлинской стены семья переехала в Москву. Отец занял пост профессора военной кафедры МГТУ имени Баумана, получил звание доктора военных наук и заслуженного работника высшей школы. Мать стала работать Московском средне-специальном училище олимпийского резерва» № 3 Москомспорта.

В детстве Дудь* мечтал стать футболистом. Он несколько лет серьезно занимался этим видом спорта, но диагностированная бронхиальная астма заставила его сократить физические нагрузки.

Чтобы как-то компенсировать нехватку реального спорта в своей жизни, мальчик начал писать заметки на спортивную тематику. Успех пришел очень быстро. Первый материал за подписью Юрия Дудя* вышел в газете, когда ему было всего 11 лет.

Спортивным внештатным корреспондентом «Известий» начинающий журналист стал в 14, а через два года попал в штат, но параллельно работал еще и на другие издания, где его материалы выходили под псевдонимами.

Один из них Дудь* раскрыл в выпуске, посвященном умершему фотографу Дмитрию Маркову. Разбирая подшивки молодежной газеты «Я молодой» издательского дома «Аргументы и факты», где работал герой, Дудь* нашел свою статью. «Мне неловко говорить — Юра Джой. Но мне было 15 лет», — раскрыл свой псевдоним блогер. Набравшись достаточно опыта он поступил на журфак МГУ. Во время учебы продолжал работать: писал статьи и колонки. После получения диплома журналист занял пост главного редактора издания Sports.ru, параллельно работал на телевидении и радиостанции. Он вел прямые эфиры с Олимпийских игр, комментировал футбольные матчи и делал различные спортивные программы.

Когда Дудь* попал на YouTube и с кем записал первое интервью

Заняться личным проектом Дудь* решил в январе 2017 года после закрытия выходившей более двух лет на телеканале «Матч ТВ» программы «Культ тура». Он завел канал на Youtube, но первый выпуск шоу появился там спустя месяц.

Музыкальный сингл для заставки создала группа «Хлеб». Этот трек использовался во время чемпионата по виртуальному футболу, где Дудь* был ведущим, а за съемки отвечала команда, с которой он делал «Культ туру». Первым героем стал рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко). Откровенное интервью со звездой для российского сегмента хостинга тогда еще было чем-то новым, поэтому за сутки выпуск набрал более 100 тысяч просмотров. Самый большой прирост каналу обеспечил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. За месяц число подписчиков превысило один миллион. При этом не все ранние выпуски зрителям нравились. Многие не поняли, зачем набирающий аудиторию Дудь* пригласил на интервью Илью Прусикина*. Никакой группы Little Big тогда еще не было. Беседа явно не задалась, поэтому хронометраж этого выпуска всего 40 минут.

Самые провальные и самые скандальные интервью Дудя*

Несмотря на большой опыт работы, Дудь* всегда пасовал, когда брал интервью у коллег по цеху. Сергей Доренко на протяжении всего выпуска издевался над ведущим. Владимир Познер тонко иронизировал. Самым жестким собеседником для Дудя* оказался Дмитрий Киселев, который просто размазал интервьюера, выставив его абсолютно некомпетентным человеком.

Но бывало и так, что ведущий сам плохо готовился к интервью. Настоящим провалом стала беседа с кинорежиссером Ильей Найшуллером. Журналист не знал, что кроме фильмов его гость всерьез занимается музыкой и даже выступал на разогреве у группы Placebo во время концерта в Москве. А от неловких вопросов про кино стыд испытали даже самые терпеливые зрители.

Не по зубам интервьюеру оказалась и его коллега Ксения Собчак. Все попытки журналиста развести ее на откровенные высказывания она достойно отбила и прибила Дудя* фразой «Юра, ты сексист». Самым скандальным из ранних выпусков стало интервью с блогером Настей Ивлеевой, подарившее рунету мем про «15 сантиметров».

Кто отказался дать интервью Дудю*

Несмотря на большую популярность канала, дать интервью соглашались далеко не все звезды. Певица Ольга Бузова заявила, что журналист не один раз приглашал ее на съемки, но она ни разу не сказала «да». «Мне не интересно говорить про деньги и сколько сантиметров», — рассказывала артистка.

Бузова подчеркивала, что Дудь* пытался ее подкупить аргументом, что она станет первой женщиной, которая появится на его YouTube-канале. После очередного отказа он нашел ей замену в лице Ксении Собчак. «Мораль сей басни такова: меня невозможно заменить», — добавила Бузова.

Беседовать под камеру с Дудем* отказался близкий ему по духу рэпер Oxxxymiron*, которому не понравилось, что тот сравнил свой YouTube-канал с крупным концертом. СМИ сообщали, что предварительное согласие на интервью давал известный боец Хабиб Нурмагомедов. Запись планировали провести незадолго до его самого известного поединка с Конором Макгрегором. Но в последний момент спортсмен отменил встречу.

Генеральный директор телеканал «Пятница» Николай Картозия заявил, что в последние несколько лет Дудь* сдулся. Он напомнил, что когда журналист только появился, в нем было хулиганство и некая панковость, но она с возрастом исчезла. «Каждый человек, который влез в активное медиаполе, должен постоянно изобретать себя заново — в этом году быть продюсером, в этом интервьюером, в этом пуститься в документальное кино. Иначе аудитория скучает. Юрий Дудь* себя не переизобрел», — подчеркнул Картозия.

Личная жизнь Юрия Дудя*

О своей личной жизни журналист никогда особо не распространялся. Известно, что он женат на выпускнице Российского технологического университета Ольге Боневой. Пара познакомилась еще студентами, а после поженилась. Семья воспитывает дочь и сына. Их имена Дудь* увековечил в виде татуировок на руках, которые часто демонстрирует во время съемок.

Фотографии с женой и детьми в социальных сетях блогер никогда не публиковал, но пытливые журналисты сами нашли личную страницу супруги.

Самый крупный скандал, связанный с семьей Дудя*, произошел с его братом Игорем в 2018 году, когда на него и его мать напали. Как выяснил Telegram-канал Baza, причиной стал развод старшего брата блогера и спор вокруг ребенка, который остался с отцом и бабушкой. Бывшая жена со своим отцом и группой поддержки напали на Игоря Дудя, когда он отводил сына в детский сад. Напавшие попытались забрать мальчика силой, но брат блогера кое-как сумел отбиться и скрылся от несостоявшихся похитителей с ребенком на руках.

Скандалы с участием Юрия Дудя*

Серьезные проблемы у журналиста* возникли в 2021 году после интервью с рэпером Алишером Моргенштерном* и блогером Ивангаем (настоящее имя Иван Рудской). Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина увидела в беседах пропаганду нароктиков.

Уголовное дело дошло до суда и Дудь* заплатил штраф в 100 тысяч рублей. Спустя год YouTube-канал блогера признали экстремистским в Белоруссии за интервью с комиком Славой Комиссаренко. В апреле 2022 года Минюст внес Юрия Дудя* в реестр иностранных агентов. Неоднократные попытки обжаловать этот статус провалились.

Последнее скандальное интервью Дудя* вышло в августе 2024 года. Гостем стал дизайнер и блогер Артемий Лебедев. В ходе беседы участники коснулись Лиги безопасного интернета и ее руководителя Мизулиной. Дизайнер нецензурно исковеркал фамилию общественницы, а ее деятельность назвал «инфотерроризмом». В ответ оскорбленная Мизулина пригрозила судом и Лебедеву и Дудю* за оскорбление чести и достоинства. Свой ущерб она оценила в 10 миллионов рублей с каждого. Колкий на язык дизайнер принес общественнице извинения. «Я никогда не оскорбляю напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев. Но Мизулина его попытку замять дело не приняла и пообещала, что приобщит к своему первому заявлению и эти слова. Рассмотревший дело Лефортовский суд Москвы обязал Дудя* вырезать кусок из интервью, а также выписал ему штраф в 200 тысяч рублей. Лебедева наказали на 300 тысяч, но дизайнер пообещал обжаловать это решение и затянуть процесс на годы.

Где сейчас живет Дудь*

Журналист поселился в Барселоне вместе с семьей. Он избавился от недвижимости в России и, по слухам, получил золотую визу в Испании, купив недвижимость на 500 тысяч евро. Дудь* честно признавался, что страна, которую он выбрал после отъезда из России, не самая лучшая. «Я прекрасно понимаю, что в Испании, несмотря на все кайфы, очень много проблем. И если я буду эти проблемы заливать лимонадом восторгов в своих соцсетях, то я понимаю, что они никуда не денутся», — заявлял он в беседе с коллегой — журналистом Денисом Катаевым*.

Осенью 2023 года правоохранительные органы инициировали проверку Дудя* по статье о распространении фейков об армии, но состава преступления не нашли.

Зарабатывает блогер сейчас на рекламе в своем блоге, предлагая различные услуги релокантам, начиная от помощи в получении виз, заканчивая курсами испанского языка. Компанию «Битрэй», торговавшую мерчем «ВДудь» ликвидировали в 2024 году. Попытка блогера* привлечь фанатов купить билеты на круизный лайнер для путешествия с его участием провалилась. В июне 2025 года Дудь* стал фигурантом уголовного дела о нарушении закона об иностранных агентах за отсутствие обязательной маркировки в своих материалах. Блогера заочно арестовали и объявили в международный розыск. В середине сентября Басманная межрайонная прокуратура отправила материалы уголовного дела с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. *Признан в России иностранным агентом. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.