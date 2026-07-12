Трагедия на Пхукете: 27‑летний актер Брейкин скончался от желудочного кровотечения — что известно
Звезда сериалов «Тайны следствия», «Екатерина. Фавориты» и «Первый отдел» Дмитрий Брейкин скончался в возрасте 27 лет в Таиланде. Еще неделю назад он публиковал яркие кадры с пляжа, а сейчас его близкие решают вопрос о транспортировке тела на родину. Подробности — в материале 360.ru.
Кто такой Дмитрий Брейкин: биография и творческий путь
Дмитрий Брейкин родился в 1998 году, он рос в творческой атмосфере и с ранних лет тяготел к сцене. Окончил Санкт‑Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, где серьезно погрузился в актерское мастерство и сценическую речь.
С 2020-го служил в Новгородском академическом театре драмы имени Ф. М. Достоевского, запомнился зрителям разноплановыми ролями — от драматических образов до характерных, острохарактерных персонажей. Театральные критики отмечали его способность «держать зал» даже в небольших ролях и умение работать с подтекстом.
В кино Брейкин чаще всего появлялся в детективных и криминальных сериалах. Среди самых узнаваемых работ — эпизоды в проектах «Тайны следствия», «Первый отдел», «Такси под прикрытием», «Блиндаж» и «Ментовские войны». В его фильмографии — 19 проектов. Несмотря на молодой возраст, он успел сформировать узнаваемый типаж: честный, немного упрямый, но человечный герой второго плана, к которому зритель проникался симпатией.
Что произошло на Пхукете: хронология событий
Дмитрий находился на Пхукете в коротком отпуске между съемками и репетициями. По словам близких, он хотел перезагрузиться после напряженного сезона и набраться сил для новых проектов.
Вечером 9 июля Дмитрий провел время с друзьями в одном из баров, общался, выглядел уставшим, но не жаловался на острую боль. При этом, как позже рассказали родственники, проблемы со здоровьем у него начались еще до вылета в Таиланд: актер регулярно говорил о сильной изжоге и дискомфорте.
Около 04:00 10 июля Дмитрия нашли без сознания возле торгового центра. По свидетельствам очевидцев, он вышел из бара и почти сразу потерял сознание. Актера оперативно доставили в ближайший госпиталь Пхукета. Врачи сразу столкнулись с тяжелым состоянием пациента: у Брейкина началось обильное желудочное кровотечение, которое спровоцировало остановку сердца.
Медики боролись за жизнь актера, но массивное внутреннее кровотечение оказалось несовместимым с жизнью. Смерть констатировали в первые часы после госпитализации.
По данным судебно‑медицинской экспертизы, причиной смерти стало желудочное кровотечение с последующей остановкой сердца. Тайские органы здравоохранения оформили необходимые документы, сейчас семья занимается транспортировкой тела в Россию.
Что говорят родные и близкие
Мать актера Татьяна в одном из интервью рассказала, что сын жаловался на изжогу задолго до поездки, но не придавал этому серьезного значения и откладывал визит к врачу из‑за плотного графика.
«Он всегда говорил: „Мам, потом, сейчас съемки, потом гастроли“», — вспомнила она.
Друзья Дмитрия, отдыхавшие с ним на Пхукете, подчеркивают, что в тот вечер он не злоупотреблял алкоголем и не ел ничего необычного. По их словам, ухудшение состояния произошло стремительно, буквально за считаные минуты.
Реакция коллег
В Новгородском театре драмы, где служил Брейкин, объявили минуту молчания перед ближайшим спектаклем. Коллеги запомнили его как надежного партнера по сцене, который всегда приходил на помощь, если кто‑то забывал текст или волновался перед премьерой.
Киносообщество отреагировало серией публикаций в социальных сетях: режиссеры, операторы и актеры, работавшие с Дмитрием, поделились воспоминаниями о его профессионализме и легком характере. В комментариях под постами — сотни соболезнований и слов поддержки семье.