Сегодня 19:23 Трагедия на Пхукете: 27‑летний актер Брейкин скончался от желудочного кровотечения — что известно Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Звезда сериалов «Тайны следствия», «Екатерина. Фавориты» и «Первый отдел» Дмитрий Брейкин скончался в возрасте 27 лет в Таиланде. Еще неделю назад он публиковал яркие кадры с пляжа, а сейчас его близкие решают вопрос о транспортировке тела на родину. Подробности — в материале 360.ru.

Кто такой Дмитрий Брейкин: биография и творческий путь Дмитрий Брейкин родился в 1998 году, он рос в творческой атмосфере и с ранних лет тяготел к сцене. Окончил Санкт‑Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, где серьезно погрузился в актерское мастерство и сценическую речь. С 2020-го служил в Новгородском академическом театре драмы имени Ф. М. Достоевского, запомнился зрителям разноплановыми ролями — от драматических образов до характерных, острохарактерных персонажей. Театральные критики отмечали его способность «держать зал» даже в небольших ролях и умение работать с подтекстом. В кино Брейкин чаще всего появлялся в детективных и криминальных сериалах. Среди самых узнаваемых работ — эпизоды в проектах «Тайны следствия», «Первый отдел», «Такси под прикрытием», «Блиндаж» и «Ментовские войны». В его фильмографии — 19 проектов. Несмотря на молодой возраст, он успел сформировать узнаваемый типаж: честный, немного упрямый, но человечный герой второго плана, к которому зритель проникался симпатией.

Фото: РИА «Новости»

Что произошло на Пхукете: хронология событий Дмитрий находился на Пхукете в коротком отпуске между съемками и репетициями. По словам близких, он хотел перезагрузиться после напряженного сезона и набраться сил для новых проектов. Вечером 9 июля Дмитрий провел время с друзьями в одном из баров, общался, выглядел уставшим, но не жаловался на острую боль. При этом, как позже рассказали родственники, проблемы со здоровьем у него начались еще до вылета в Таиланд: актер регулярно говорил о сильной изжоге и дискомфорте.

Около 04:00 10 июля Дмитрия нашли без сознания возле торгового центра. По свидетельствам очевидцев, он вышел из бара и почти сразу потерял сознание. Актера оперативно доставили в ближайший госпиталь Пхукета. Врачи сразу столкнулись с тяжелым состоянием пациента: у Брейкина началось обильное желудочное кровотечение, которое спровоцировало остановку сердца. Медики боролись за жизнь актера, но массивное внутреннее кровотечение оказалось несовместимым с жизнью. Смерть констатировали в первые часы после госпитализации. По данным судебно‑медицинской экспертизы, причиной смерти стало желудочное кровотечение с последующей остановкой сердца. Тайские органы здравоохранения оформили необходимые документы, сейчас семья занимается транспортировкой тела в Россию.

Фото: РИА «Новости»

Что говорят родные и близкие Мать актера Татьяна в одном из интервью рассказала, что сын жаловался на изжогу задолго до поездки, но не придавал этому серьезного значения и откладывал визит к врачу из‑за плотного графика. «Он всегда говорил: „Мам, потом, сейчас съемки, потом гастроли“», — вспомнила она. Друзья Дмитрия, отдыхавшие с ним на Пхукете, подчеркивают, что в тот вечер он не злоупотреблял алкоголем и не ел ничего необычного. По их словам, ухудшение состояния произошло стремительно, буквально за считаные минуты.

Фото: РИА «Новости»